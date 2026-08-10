Mientras el consumo cae con fuerza en la región, la división fintech sostiene el crecimiento impulsando los ingresos y diversificando el negocio

Aunque su margen operativo cayó, Argentina sigue siendo el mercado más rentable para MELI, que enfrenta competencia y caída de consumo.

Mercado Pago impulsa los resultados de MercadoLibre en Argentina, aportando el 64% de su facturación en el Q2 2026.

MercadoLibre reporta "demanda de consumo más débil" en Argentina y México, desacelerando su e-commerce en el Q2 2026.

Mercado Libre presentó su formulario 10-Q ante la SEC correspondiente al segundo trimestre de 2026 y ahí quedó documentada una advertencia que la compañía no suele hacer explícita.

Se trata de una "demanda de consumo más débil" en Argentina y México que llevó a tasas de crecimiento "más lentas" en el valor bruto de mercadería vendida.

Los datos respaldan esa lectura. El GMV argentino creció 38% interanual en dólares constantes entre abril y junio de 2026, muy por debajo del 75% que había registrado en el mismo período de 2025. Y la desaceleración es sostenida: en el primer trimestre de 2026 el crecimiento había sido del 41%.

La cantidad de artículos vendidos muestra el mismo patrón, con más claridad todavía. Creció 22% interanual, contra 35% en el trimestre previo y 46% un año atrás.

Mercado Pago sostiene el negocio y ya es el 64% de la facturación argentina

Acá está el dato que explica por qué la desaceleración del e-commerce no golpea a MELI como podría esperarse. En Argentina, el negocio financiero ya pesa más que el comercio electrónico: de los u$s1.839 millones que la operación argentina facturó entre abril y junio, los servicios financieros liderados por Mercado Pago aportaron u$s1.182 millones, el 64% del total.

El segmento de comercio electrónico sumó u$s657 millones, con un crecimiento del 26,2%.

El rubro más dinámico fue el crédito. Los ingresos por préstamos alcanzaron u$s441 millones, un salto del 38,7% frente a los u$s318 millones del segundo trimestre de 2025. Es la línea de negocio que más crece en un país donde la mora bancaria está en niveles récord y donde la banca tradicional recortó fuertemente la originación de crédito al consumo.

El margen operativo de Mercado Libre en Argentina cayó de 43,3% a 33,9% en un año, una compresión de 9,4 puntos porcentuales. En el acumulado semestral, la caída fue todavía mayor, de 45% a 34,8%.

Sin embargo, esa rentabilidad sigue siendo muy superior a la de cualquier otro mercado donde opera la compañía. Los márgenes operativos en otros países son significativamente menores:

Brasil registró un margen del 10%

México alcanzó el 13,1%

El resto de los países llegó al 13,9%

Es decir, Argentina se desaceleró, pero sigue siendo el mercado más rentable del grupo por amplio margen. La pregunta que se hacen los analistas es hasta qué punto esa ventaja es sostenible si el consumo interno no repunta.

Argentina también sigue aportando al resultado final vía el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que le generó a MELI un beneficio impositivo de u$s29 millones en el primer semestre de 2026, contra u$s37 millones en igual período de 2025. El régimen tiene vigencia por ley hasta el 31 de diciembre de 2029.

Consumo que cae y competencia internacional que aprieta

La advertencia de Mercado Libre coincide con lo que muestran los estudios de consumo masivo. Según la consultora Scentia, las ventas del sector acumularon una baja del 2,9% en el primer semestre de 2026, con supermercados de cadena cayendo 4,6%, autoservicios independientes 3,2% y mayoristas 3,8%.

El comercio electrónico es la excepción: las ventas online de consumo masivo crecieron 41% interanual en junio y acumulan un avance del 34,8% en el semestre. El canal digital se consolida como el único en expansión dentro de un mercado que retrocede en todos los formatos tradicionales.

A eso se suma la presión de las plataformas internacionales. Las importaciones vía courier alcanzaron un récord de u$s125 millones en junio según el INDEC, superando el máximo previo de u$s118 millones registrado en abril. Shein, Temu y Tiendamia compiten hoy por el mismo consumidor argentino que hace tres años solo tenía a Mercado Libre como opción.

Argentina pierde peso en el consolidado global de MELI

En el consolidado, Argentina pasó de representar el 22,5% de los ingresos netos de MELI en el segundo trimestre de 2025 al 18,1% un año después, mientras Brasil subió de 51,1% a 54,4% y México de 22,2% a 23,0%.