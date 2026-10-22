Flávio Bolsonaro y Lula llegan empatados al balotaje del 25 de octubre, con tasas reales altas y una Super PEC fiscal que genera dudas en el mercado

El triunfo de Lula implicaría un ajuste del EWZ del -13% a -6%, mientras que Bolsonaro de -3% a +5%.

La incertidumbre del balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva genera volatilidad en activos brasileños.

IOL recomienda "cautela táctica" a inversores ante el balotaje presidencial en Brasil, evitando sumar riesgo electoral.

La cautela táctica es una postura de inversión de corto plazo que consiste en no sumar riesgo ni apostar a un resultado puntual, y esperar a que se despeje la incertidumbre antes de mover el portafolio.

El equipo de Estrategias de Inversión de IOL, liderado por Damián Vlassich, la recomienda ante el balotaje del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, porque los activos brasileños "ya incorporaron gran parte del dividendo electoral tras la primera vuelta".

A eso se suman una ventaja estrecha en las encuestas, un plan fiscal todavía por definir y un contexto de tasas altas e inflación resiliente, apuntó el especialista en un informe al que tuvo acceso iProUP.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro ganó con 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, en un resultado sorpresivo.

Ese 5 de octubre, el ETF EWZ saltó 12,5% y el Ibovespa subió 7,7%.

El movimiento más relevante se dio en el tramo largo de la curva de tasas, el más sensible al riesgo fiscal.

Encuestas y mercados de predicción: un balotaje con empate técnico

Los sondeos muestran un empate técnico con leve ventaja para Flávio:

Datafolha lo ubica 47% a 45%

lo ubica 47% a 45% Quaest 46% a 44%

46% a 44% Real Time Big Data 48% a 45%.

48% a 45%. La última Quaest para O Globo, difundida el 21 de octubre, lo muestra 45% a 44%.

BTG/Nexus, del 19 de octubre, registra 46,5% para Flávio y 45,9% para Lula

Los mercados de predicción asignan entre 77% y 79% de probabilidad de triunfo a Flávio.

De seis sondeos, cinco lo favorecen por margen estrecho y solo uno revirtió el resultado a favor de Lula.

Una de las encuestas recientes borró la ventaja de cuatro puntos que Flávio había tenido antes.

El rally ya pagó una victoria de Flávio: el riesgo de "vender la noticia"

La mayor parte del premio ya fue absorbida tras el salto del EWZ y del Ibovespa.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL sugirió –en un informe al que accedió iProUP– una postura neutral táctica y dejar que el plan fiscal del ganador y los fundamentos macroeconómicos guíen las próximas decisiones.

Existe además el precedente de 2018, cuando el EWZ cayó 3,4% el mes posterior al triunfo de Jair Bolsonaro, algo que alimenta el riesgo de un evento de "sell the news".

IOL advierte una asimetría en el balotaje: una victoria de Flávio tendría un impacto estimado de -3% a +5% en el EWZ, mientras que un triunfo de Lula implicaría un ajuste de -13% a -6%.

Por eso recomienda no sumar riesgo electoral (beta) antes de conocer el resultado.

Desde Oxford Economics, el economista Felipe Camargo sostuvo que un triunfo de Flávio provocaría un repunte de los mercados, con menor inflación y tasas más bajas en los próximos trimestres.

El desafío fiscal: la Super PEC de Flávio y el arcabouço de Lula

El mercado ya paga la promesa de ajuste fiscal de Flávio Bolsonaro, estimada en R$ 200 a 250 mil millones (1,5% a 2% del PBI) mediante una "Super PEC de transición".

Se presentaría entre la elección y la asunción y sería el movimiento inverso de la PEC de Transición de 2022, que abrió un espacio fiscal de magnitud similar.

Según un análisis del mercado, más de la mitad del ajuste prometido depende de medidas sin números públicos.

La restricción legislativa es clara: el Partido Liberal (PL) cuenta con 121 de 513 diputados (39% de los necesarios) y 28 de 81 senadores (57%).

Una enmienda constitucional requiere tres quintos de los votos, en dos turnos, en ambas cámaras.

Aprobarla exigirá negociar intensamente con el Centrão.

Promesas contradictorias: gasto social intocable e impuestos más bajos

Para el experto de IOL hay una contradicción de diseño: mantener intocable el gasto social y bajar impuestos a la vez exige recortes muy profundos en áreas acotadas o mayores ingresos, lo que expone el plan a demoras o diluciones.

Flávio aseveró que no hará el ajuste sobre jubilados ni población de bajos ingresos, y su equipo discute puertas adentro la velocidad y el tamaño del plan.

Según Folha de S.Paulo, el equipo estudia cambios en la corrección de beneficios previsionales y en los pisos de salud y educación, pero son medidas en estudio y no decisiones asumidas por el candidato.

Para Luiz Fernando Figueiredo, exdirector del Banco Central, el recorte de 1,5% del PBI es relevante pero insuficiente: el ajuste necesario rondaría entre 3% y 3,5% y debería ser gradual.

Lula, en cambio, propone mantener el arcabouço (estructura) fiscal y ampliar las inversiones, junto con la política de valorización del salario mínimo.

La deuda pública presiona el riesgo soberano: IOL la proyecta en 69,9% del PBI este año, mientras que el Banco Central registró una deuda bruta de 82,9% en agosto.

Tasa real alta, inflación y tensión en Medio Oriente: el contexto global

El balotaje se da con el petróleo Brent firme entre USD 108 y 111, por el conflicto entre EE.UU. e Irán.

La Reserva Federal, tras subir la tasa a 3,75%-4,00%, volverá a reunirse días después de la elección.

El Banco Central de Brasil mantiene la Selic en 13,75%, con una inflación proyectada (IPCA) de 5,00% para 2026, por encima de la meta, algo que deja una tasa real ex-ante de entre 8% y 9%.

El PBI brasileño muestra señales de enfriamiento, con un consenso de 1,92% para 2026.

Este contexto favorece a emisores con balances sólidos y baja dependencia de deuda externa.

Con ese criterio, el equipo de especialistas de IOL privilegia la selectividad por sobre las apuestas direccionales.

Nu, Itaú, Ambev y Embraer: la selección de CEDEARs de IOL

Frente a la asimetría del balotaje, Vlassich propone priorizar activos de convicción fundamental. Nu Holdings (NU) es de sobreponderar y su nombre de mayor convicción: tiene un ROE de 33%, una cartera crediticia que crece 37% interanual y expansión en México y Colombia.

Subió 13% el 5 de octubre, por lo que conviene esperar correcciones, y presenta balances el 12 de noviembre.

Banco Itaú (ITUB) también es de sobreponderar, por su calidad crediticia y menor morosidad: tuvo una utilidad recurrente de R$ 12.407 millones en el segundo trimestre y cotiza a 2,54x P/B.

Presenta balances el 3 de noviembre. Ambev (ABEV) es de mantener como cobertura defensiva, con EBITDA de +8,9% y margen de 31,6%, y presenta balances el 28 de octubre.

Embraer (ERJ) también es de mantener, como diversificador global: su backlog récord de USD 34.500 millones está dolarizado y depende del ciclo de la aviación comercial.

Para IOL, es un buen vehículo para desvincularse del riesgo político doméstico. Bradesco, Petrobras y el EWZ quedan en monitoreo.

Bradesco, Petrobras y EWZ: qué monitorear tras el balotaje

Banco Bradesco (BBD) subió 13,6% tras la primera vuelta y su descuento frente a Itaú se achicó.

Con un ROE previsto de 15,9% y mayor exposición al riesgo de calidad de activos, IOL considera que la relación riesgo/beneficio luce más ajustada, y presenta balances el 22 de octubre.

Petrobras (PBR) es neutral: se beneficia de un barril cerca de u$s110, pero su avance responde a un shock geopolítico reversible y su participación estatal la hace sensible a la política fiscal.

El ETF EWZ queda en neutral táctico: acumula un avance de unos 13% desde inicios de mes y cotiza cerca de u$s43.

IOL sugiere ingresar solo con el resultado electoral confirmado y el plan fiscal sobre la mesa. Vale queda fuera de la selección por múltiplos superiores a 20x ganancias y caída de utilidades.

Queda aún un debate presidencial, el viernes, apenas 48 horas antes de la segunda vuelta.