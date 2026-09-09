El gigante de Cupertino presentó sus nuevos celulares de alta gama, con más inteligencia artificial, nuevas cámaras, mayor autonomía y el chip A20 Pro.

Maximstore estima que los nuevos modelos llegarán a Argentina antes de fin de año, desde $2,9M; el plegable Duo, hasta $5,2M.

El iPhone Duo marca la entrada de Apple en plegables, con pantalla ampliable y precios desde u$s1.999; los Pro suman chip A20 Pro.

Apple lanzó iPhone 18 Pro, Pro Max y el innovador iPhone Duo plegable, destacando mejoras en IA y rendimiento bajo su nuevo CEO.

Las acciones de Apple experimentaron un leve retroceso en la bolsa de Nueva York en el after market (-0,28%, hasta los u$s315,34), en la jornada en la que la firma de Cupertino mostró su nuevo lineal de iPhone 18, su smartphone insignia, junto al iPhone Duo, su primer celular plegable.

En el encuentro realizado en el Apple Park, la compañía mostró los nuevos iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, equipos que incorporan mejoras en rendimiento, batería, fotografía e inteligencia artificial (IA)

Los iPhone 18 Pro e iPhone Pro Max incorporan el nuevo chip A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, una cámara principal de 48 MP con apertura variable y nuevas funciones vinculadas con Apple Intelligence.

El iPhone Duo –por su parte- apuesta por un formato plegable que permite ampliar la pantalla al desplegar el dispositivo.

Cuándo llegarán a la Argentina y cuánto costarán en tiendas oficiales de la Argentina

Alejandro Goldin, Gerente General de Maximstore –Apple Premium Reseller en la Argentina–, confirmó a iProUP que "el iPhone 18 Pro y y el iPhone 18 Pro Max esperamos tenerlo en la Argentina con buen margen antes de las fiestas".

"El duo quizás se demore algo más pero apuntamos y confiamos que este también para las fiestas", agregó.

Destacó la importancia del anuncio, el primero bajo la nueva conducción de John Thermus, flamante CEO de Apple, en reemplazo de Tim Cook.

"Se destacan avances muy importantes las funciones de Inteligencia Artificial y la integración entre Siri y el resto del iPhones. En junio asistimos al WWDC en Apple Park, en donde pudimos ver anticipos de esta tecnología, y es realmente impresionante", remarcó.

El directivo estimó que el valor del iPhone 18 Pro arrancará en los $2,999,990, el del iPhone 18 Pro Max, será a partir de $3,249,990, mientras que el del iPhone Duo podría rondar los $5,299,990

iPhone Duo, el primer plegable de Apple

El nuevo iPhone Duo utiliza un sistema de plegado que permite abrir el teléfono para ampliar la superficie de pantalla, con el objetivo de mejorar la experiencia para tareas como consumir contenido, trabajar, navegar y utilizar aplicaciones que requieren mayor espacio.

Con este modelo, Apple entra en competencia directa con fabricantes que ya desarrollaron sus propias líneas de smartphones plegables, especialmente Huawei, Samsung, Motorola.

La apuesta busca integrar el hardware con su ecosistema, sus herramientas de inteligencia artificial y las funciones de iOS para diferenciarse en un segmento de alto precio.

De esta manera, Apple busca llevar al iPhone a un formato más cercano al de una tablet sin perder la posibilidad de transportarlo como un celular convencional.

El lanzamiento también marca un cambio en la estrategia de Apple dentro del mercado de smartphones premium. El iPhone Duo tendrá un precio inicial de u$s1.999 en Estados Unidos, muy por encima de los u$s$1.199 del iPhone 18 Pro y los u$s1.299 del iPhone 18 Pro Max.

Cuáles son los cambios de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

Una de las principales novedades está en el procesador ya que los dos modelos utilizan el A20 Pro, construido con un proceso de 2 nanómetros.

El chip cuenta con una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos y un Neural Engine diseñado para acelerar las tareas vinculadas con inteligencia artificial.

Apple también modificó el sistema de cámaras. La cámara principal Fusion mantiene los 48 MP, pero incorpora por primera vez una apertura variable, que permite adaptar la cantidad de luz que ingresa al sensor según las condiciones de la escena.

Además, suma controles manuales para fotografía y nuevas herramientas de procesamiento de imágenes.

La compañía también puso el foco en la autonomía. El iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max llega hasta 45 horas.

Los equipos incorporan además un nuevo sistema de refrigeración con cámara de vapor para mejorar el rendimiento en tareas exigentes.

Apple Intelligence gana protagonismo en el iPhone 18 Pro

Apple Intelligence también gana protagonismo en el iPhone 18 Pro, con nuevas funciones de IA integradas al sistema.

Entre ellas se destaca la evolución de Siri, que busca comprender mejor el contexto de las consultas y ofrecer respuestas más útiles a partir de la información disponible en el dispositivo y las aplicaciones.

Los nuevos equipos también incorporan herramientas para trabajar con imágenes.

Apple Reference Image permite utilizar referencias visuales y acceder a información vinculada con la procedencia de determinadas imágenes.

En este lanzamiento, Apple no presentó el iPhone 18 estándar.

En ese sentido, la compañía concentró el evento de septiembre en los modelos Pro, el Pro Max y su nuevo teléfono plegable, el iPhone Duo.