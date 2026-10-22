Un informe de Boston Consulting Group proyecta que los ingresos del sector crecerán un 5,5% anual y que las transacciones se triplicarán hacia 2030

La **IA** impulsará el comercio agéntico, desafiando a proveedores de pagos a mejorar seguridad y autenticación.

El informe de BCG proyecta 34.000 millones de transacciones anuales en 2030, impulsadas por pagos digitales.

La industria de **medios de pago en Argentina** crecerá 5,5% anual, alcanzando u$s6.800 millones en ingresos para 2030.

La industria de los medios de pago en la Argentina generó ingresos por u$s5.200 millones en 2025 y alcanzaría los u$s6.800 millones en 2030, cifra que marca un crecimiento anual de 5,5%.

El avance fue impulsado por la expansión de las transferencias instantáneas, las tarjetas y las nuevas herramientas digitales, según el Global Payments Report 2026, elaborado por Boston Consulting Group (BCG).

El informe también proyectó un fuerte aumento en la cantidad de operaciones: las transacciones anuales pasarían de 10.000 millones en 2025 a 34.000 millones en 2030.

La tendencia refleja el avance de los pagos digitales y la incorporación de nuevas tecnologías a las compras cotidianas.

Las tarjetas aún son una fuente clave de ingresos

Aunque las transferencias instantáneas ganarán protagonismo, las tarjetas de crédito y débito ocupan un lugar central en el negocio. Según BCG, los ingresos asociados a estos medios de pago en la Argentina pasarán de u$s2.400 millones en 2025 a u$s2.800 millones en 2030.

A nivel regional, la consultora estima que los ingresos vinculados a las tarjetas crecerán a una tasa anual de 7%. De esta manera, serán una de las principales fuentes de ingresos de la industria, incluso frente al avance de otras alternativas.

El informe de BCG proyecta 34.000 millones de transacciones anuales en 2030

Gonzalo Troncoso, managing director de BCG y uno de los responsables del estudio, destacó que la Argentina cuenta con empresas consolidadas en el procesamiento de pagos, competencia entre proveedores y una presencia relevante de tarjetas.

También comentó el peso de Mercado Pago en el mercado local. La compañía logró una posición predominante a partir de una estrategia centrada en la experiencia del usuario y en la reducción de las dificultades para realizar operaciones financieras.

En la comparación regional, Chile lidera entre los mercados analizados, con ingresos que pasarían de u$s8.800 millones en 2025 a u$s11.600 millones en 2030.

Colombia avanzaría de u$s5.600 millones a u$s7.700 millones, mientras que Perú crecería de u$s3.500 millones a u$s4.800 millones.

Cómo cambiarán las compras con inteligencia artificial

Una de las tendencias que podría transformar el sector es el comercio agéntico, un modelo en el que los sistemas de IA además de recomendar productos, pueden buscarlos, compararlos y completar compras en nombre de los usuarios.

Para las empresas de medios de pago, esta modalidad abre nuevas oportunidades de negocio, pero también plantea desafíos vinculados con:

la seguridad

la autenticación

el consentimiento de los usuarios.

Según el relevamiento, el 73% de los grandes comercios cambiaría de proveedor de procesamiento de pagos si otro ofreciera mejores herramientas para gestionar compras realizadas mediante agentes de inteligencia artificial.

En este escenario, tecnologías como la tokenización y los mecanismos de autorización delegada serán importantes para validar las operaciones y reducir los riesgos de fraude.

La disposición de los consumidores a utilizar estas herramientas también muestra cambios. El informe de BCG cita una encuesta global de Worldpay que registró una caída en la proporción de personas que nunca utilizarían un agente de inteligencia artificial para comprar: pasó del 25% en 2025 al 6% en 2026.