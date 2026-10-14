Las acciones de la compañía subieron más de 54% desde junio y marcaron un máximo histórico en octubre de 2026. Las razones del boom

Nuevos lanzamientos en Windows 11, Copilot y hardware con IA impulsan la confianza del mercado y reflejan la inversión estratégica.

Sus acciones subieron más del 54% a octubre de 2026, tras revertir una caída del 17% previa. Azure superó u$s100.000M anuales.

Microsoft alcanzó un récord bursátil, sumando u$s1,4 billones en valor de mercado por el crecimiento de Azure e IA.

Microsoft, el gigante de software global, alcanzó su primer récord bursátil en un año tras sumar u$s1,4 billones en valor de mercado, impulsado por el crecimiento de Azure y la confianza en su estrategia de inteligencia artificial.

De esta forma, las acciones subieron más de 54% desde junio y marcaron un máximo histórico en octubre de 2026.

Microsoft recuperó el impulso en la bolsa y Azure fue clave para sumar u$s1,4 billones en valor de mercado

La compañía con sede en Redmond vivió un cambio de tendencia espectacular. En junio había sufrido su peor mes desde el año 2000, con una caída del 17% y una pérdida de casi u$s600.000 millones en capitalización.

Sin embargo, el informe de resultados publicado el 29 de julio mostró el crecimiento más rápido en cuatro años de su negocio de nube, lo que disparó un rally que culminó en el récord de octubre.

Microsoft cerró su año fiscal 2026 con ingresos de u$s331.839 millones, un aumento del 18% interanual, y un margen operativo de 46,8%.

Azure superó por primera vez los u$s100.000 millones en ingresos anuales, consolidándose como el motor de la compañía.

Microsoft sumó u$s1,4 billones en valor de mercado y despejó dudas sobre su apuesta por la IA

En el cuarto trimestre, la facturación fue de u$s90.007 millones y la ganancia por acción ajustada alcanzó los u$s4,74, superando las expectativas del mercado.

El 30 de julio, tras la publicación de resultados, las acciones se dispararon un 15,5% en una sola jornada, sumando cerca de u$s450.000 millones de valor de mercado, el mayor incremento diario registrado por una empresa en la historia de Wall Street. Este repunte superó incluso el récord previo de Nvidia en 2025.

El mercado reaccionó con optimismo ante la capacidad de Microsoft para capitalizar la demanda de servicios de IA. De los 72 analistas que cubren la acción, 68 recomiendan comprar y ninguno vender.

La empresa logró revertir las dudas sobre el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial, mostrando que la inversión empieza a traducirse en resultados tangibles.

Microsoft lanzó una suite de nuevas aplicaciones y desarrollos de hardware

El repunte en la bolsa se dio tras una serie de lanzamientos que anunció la compañía en las últimas semanas, con foco en IA, nube y hardware.

El 7 de octubre de 2026, en San Francisco, la compañía anunció una actualización de Windows 11 con una nueva interfaz de búsqueda impulsada por IA, con nuevas funciones que permitirán efectuar acciones rápidas directamente desde la barra de tareas, como:

Activar el modo oscuro

Enviar mensajes

Encontrar archivos con mayor agilidad

Además, su asistente de IA, Copilot, tendrá acceso a documentos y funciones locales del PC, sin depender exclusivamente de modelos en la nube, lo que marca un avance en la integración de inteligencia híbrida en el sistema operativo.

Microsoft también presentó el Surface Laptop Ultra, un ordenador portátil de nueva generación diseñado para aprovechar modelos de IA locales y ofrecer mayor rendimiento gráfico.

Junto a este equipo, se lanzaron los PC RTX Spark Dev Box, pensados para desarrolladores que trabajan con agentes de inteligencia artificial, consolidando la apuesta por hardware optimizado para cargas de trabajo avanzadas.

En el marco de Microsoft Build 2026, la empresa introdujo los Azure Cobalt 200 VMs, que ofrecen un 50% más de rendimiento y están optimizadas para cargas de IA.

También se anunciaron las nuevas series Lasv5 y Laosv5 basadas en procesadores AMD EPYC "Turin", el sistema Azure HorizonDB como base de datos empresarial para la era de la IA y la versión preliminar de Azure Linux 4.0.

Además, se lanzaron herramientas como Foundry Local para construir y gobernar agentes soberanos de IA, y Work IQ APIs para integrar inteligencia de producción en aplicaciones empresariales.

En paralelo, Microsoft liberó nuevas funciones de Copilot en PowerPoint, Excel y SharePoint, ampliando las capacidades de automatización y asistencia inteligente en su suite de productividad.