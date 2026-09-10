La empresa detrás de Claude negocia con bancos el financiamiento previo a una operación bursátil que podría convertirse en récord histórico del mercado

La magnitud del debut bursátil ya altera el mercado, forzando a OpenAI a postergar su propia salida a bolsa hasta 2027 ante el interés de inversores.

La empresa detrás de Claude reportó ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares, apoyada en la creciente adopción corporativa de sus agentes de IA.

Anthropic prepara su oferta pública inicial (OPI) para mediados de octubre, buscando una valoración histórica de hasta 2 billones de dólares.

Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, comenzará a comercializar su oferta pública inicial a mediados de octubre y busca cerrar la operación antes de noviembre, con una valoración que algunos inversores estiman en hasta u$s2 billones.

De concretarse, sería la mayor salida a bolsa de la historia, por encima del récord que fijó SpaceX en junio.

Una valoración que se multiplicó en meses

El salto no es casual. En mayo, Anthropic cerró una ronda privada que la valuó en u$s965.000 millones, tras levantar u$s65.000 millones.

Sus ingresos anualizados treparon a u$s65.000 millones, siete veces más que un año atrás, en plena disputa con OpenAI por el mercado corporativo de inteligencia artificial.

Según informó CNBC, parte de esa valoración de OPI se apoya en una proyección de ingresos de entre u$s190.000 y u$s200.000 millones para 2028, una apuesta fuerte a que las empresas sigan adoptando agentes de IA a gran escala.

La compañía además reforzó su oferta técnica: el 1° de septiembre presentó Claude Fable 5.1, pensado para programación e investigación con alta autonomía, y Claude Mythos 5.1, orientado a tareas más sensibles como ciberseguridad, con acceso restringido a organizaciones verificadas.

El récord de SpaceX, en la mira

La comparación obligada es SpaceX, que en junio debutó en el mercado con una valoración de u$s1,77 billones, el mayor debut bursátil registrado hasta ahora.

Si Anthropic efectivamente alcanza los u$s2 billones que manejan algunos inversores, quedaría unos u$s230.000 millones por encima de la empresa de Elon Musk. Otros reportes incluso hablan de valoraciones de hasta u$s3 billones para la firma de Claude.

Bancos, accionistas y proveedores detrás de la operación

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Citi trabajan junto a Anthropic en la estructuración de la oferta.

Antes del debut, la compañía busca cerrar una línea de crédito rotativa de u$s15.000 millones, paso previo a las reuniones con analistas de los bancos involucrados.

Amazon posee alrededor del 21% de Anthropic y Alphabet cerca del 15%, por lo que ambas quedarían entre las principales beneficiadas por una suba de la valoración. Nvidia, en tanto, ocupa un rol estratégico como proveedor de la infraestructura de cómputo que demanda la compañía.

El tamaño de la operación ya empezó a mover el resto del mercado: OpenAI decidió posponer su propia salida a bolsa a 2027 ante la magnitud de la de Anthropic, que está absorbiendo la atención de los grandes inversores institucionales y fondos soberanos.

El interés ya se nota en los mercados de derivados

Aunque las acciones de Anthropic todavía no cotizan, la expectativa por la futura OPI ya se trasladó a productos financieros.

Desde el exchange Bitget, que lanzó el 2 de junio el contrato perpetuo pre-IPO ANTHROPICUSDT, revelaron que entre el 10 y el 23 de agosto el volumen operado en Latinoamérica creció 447,25%. A nivel global, el salto fue aún mayor: 1.063% frente a la primera semana de agosto, informó El Observador.

Qué puede cambiar el calendario

El cronograma todavía es preliminar. Anthropic presentó de forma confidencial su borrador S-1 ante la SEC el 1° de junio, un paso legal que le permite salir a bolsa una vez que el regulador complete su revisión, pero sin obligación de fecha.

La publicación del prospecto, esperada inicialmente para comienzos de septiembre, se corrió a fines de mes, y la propia compañía advirtió que las condiciones de mercado y las revisiones regulatorias pueden modificar los tiempos.