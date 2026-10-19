La compañía ofrece una nueva oportunidad de inversión en dólares para pequeños ahorristas y posibilidad de canje de deuda previa. Los detalles, en iProUP

La principal cementera de Argentina (44% mercado) ofrece una opción de deuda corporativa calificada como AAA por Fix SCR.

El mercado de renta fija corporativa en moneda dura mantiene un ritmo incesante en la plaza financiera local. Apenas concluida la licitación de deuda de la desarrolladora de parques industriales Plaza Logística, el turno de captar fondos frescos entre ahorristas e instituciones le llegó a otro jugador de peso pesado de la economía real: Loma Negra.

La apertura de la licitación de Obligaciones Negociables (ON) Clase 7 se llevará a cabo durante la rueda de este lunes 19 de octubre de 2026, entre las 10:00 y las 16:00 horas, a través de los agentes de liquidación y compensación autorizados del país.

Loma Negra es la mayor productora de cemento del país, una firma con 99 años de trayectoria en el mercado, controlada por el grupo brasileño InterCement Participações, que ostenta una participación de mercado cercana al 44% en el rubro de la construcción argentina.

Según señalan desde Balanz, la compañía opera una estructura integrada por siete plantas de cemento, siete plantas de hormigón, una cantera de áridos, una división de reciclaje y una red logística de 3.100 kilómetros de vías ferroviarias mediante la concesión de Ferrosur Roca.

Con una capacidad de producción instalada de 12 millones de toneladas anuales, la firma busca captar un monto base de u$s70 millones ampliables bajo legislación argentina.

Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor encuadran

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda que emiten las empresas del sector privado para conseguir financiamiento directo de los inversores a cambio del pago periódico de intereses y la devolución del capital.

A diferencia de las acciones bursátiles -cuyo precio oscila según la rentabilidad del negocio y el humor general del mercado-, las ON se estructuran bajo el régimen de renta fija. Esto le otorga al ahorrista certeza matemática sobre el cronograma en el que percibirá las amortizaciones y el rendimiento pactado de sus fondos.

Por sus atributos de estabilidad y flujo constante en moneda dura, este instrumento encuadra de forma óptima en un perfil de inversor conservador o moderado. Es una alternativa pensada para quienes buscan resguardar sus tenencias en dólares MEP, eludir la volatilidad de los títulos de la deuda pública nacional y obtener una tasa previsible con el respaldo de empresas de primera línea.

En el caso específico de Loma Negra, el atractivo de solvencia se ve reforzado porque la emisión ostenta la calificación crediticia AAA de Fix SCR, la nota más alta que otorga la agencia en el mercado local.

Cuáles son las condiciones de la ON Clase 7 y cómo opera el canje de títulos

La estructura financiera del bono corporativo presenta una ventaja clave de accesibilidad y una vía especial para los tenedores de papeles previos de la cementera:

Monto mínimo de ingreso: A diferencia de colocaciones que exigen desembolsos más altos, se puede ingresar desde tan solo u$s50 MEP , admitiendo suscripciones posteriores en múltiplos de u$s1

Plazo y vencimiento: El bono fue diseñado a un plazo de 36 meses (3 años) , con amortización de capital bajo modalidad Bullet (devolución del 100% del capital al vencimiento)

Rendimiento y pagos: La tasa de interés fija anual se determinará en la subasta de este lunes y liquidará cupones de forma semestral en dólares

Canje de deuda Clase 5: Quienes ya posean en cartera las anteriores ON Clase 5 de la firma pueden entregarlas como medio de pago en lugar de dólares frescos. La relación de canje fijada establece que por cada u$s100 de valor nominal de ON Clase 5, los inversores recibirán u$s102,58 de valor nominal de las nuevas ON Clase 7

Fuente: Balanz

Cómo comprar la Obligación Negociable si no llegaste a la licitación de este lunes

Para aquellos ahorristas que no alcanzaron a cargar su orden en el sistema antes de las 16:00 horas de este lunes o que liberarán liquidez en los próximos días, el mercado bursátil ofrece una instancia complementaria.

Una vez concluida la adjudicación primaria y trascurridas entre 48 y 72 horas hábiles para la liquidación formal de las órdenes adjudicadas, la ON Clase 7 saldrá a cotizar de forma libre en el mercado secundario de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).

A partir de ese día, el inversor puede comprar el título de la misma forma en que adquiere un bono soberano o un Cedear. Solo deberá ingresar a su cuenta comitente en la ALyC o al apartado de inversiones de su home banking, buscar el ticker bursátil definitivo asignado a la nueva especie, elegir el plazo de liquidación (contado inmediato o a 24 horas), digitar la cantidad de títulos que desea y ejecutar la orden de compra en dólares MEP al precio vigente en la pantalla.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales argentino.Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.