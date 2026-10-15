La compañía ofrece una nueva alternativa de inversión en instrumentos dolarizados con entrada baja, alta calificación y cierre inmediato

Licitación de ON Clase 6 cierra hoy 15 de octubre; se podrá operar en el mercado secundario de ByMA en 48-72 horas hábiles.

La ON Clase 6 de Plaza Logística ofrece renta fija en dólar MEP, calificación AA, plazo de 48 meses y mínimo u$s100.

El mercado de deuda corporativa vuelve a sumar una alternativa de renta fija en moneda dura orientada tanto a inversores institucionales como a pequeños ahorristas. Se trata de la apertura de la licitación de Obligaciones Negociables (ON) Clase 6 de Plaza Logística S.R.L., la empresa líder en el desarrollo y administración de parques industriales y logísticos de calidad "triple A" en la Argentina.

Según destacan desde Balanz, la compañía opera actualmente siete predios estratégicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que totalizan 577.298 metros cuadrados alquilables y otros 101.250 metros cuadrados en fase de obra.

Para financiar sus planes de infraestructura y capital de trabajo, la firma colocará un monto base de u$s10 millones ampliables hasta un máximo de u$s15 millones, bajo legislación argentina y en modalidad dólar MEP.

El período de recepción de ofertas para la licitación primaria se extenderá este jueves 15 de octubre de 2026 entre las 10:00 y las 16:15 horas a través de las plataformas de Balanz y las restantes entidades colocadoras del sistema bursátil.

La nueva ON de Plaza Logística (Fuente: Balanz)

¿Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor encuadran?

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda emitidos por empresas del sector privado para captar financiamiento directamente entre el público inversor en el mercado de capitales:

En términos prácticos, funcionan como un pagaré formal donde la compañía emisora asume el compromiso legal de devolver el capital recibido junto con un interés periódico previamente pactado.

A diferencia de las acciones -cuyo rendimiento depende de los resultados comerciales y la cotización bursátil-, las ON forman parte del segmento de renta fija, brindando certidumbre sobre el flujo de fondos futuro del ahorrista.

Por sus características, este tipo de colocación encuadra de manera ideal en un perfil de inversor conservador o moderado.

Resulta un activo adecuado para quienes buscan resguardar sus tenencias en moneda dura, evitar el riesgo crediticio del Estado argentino (bonos soberanos) y percibir un rendimiento previsible que supere la tasa de atesoramiento bancario tradicional.

En el caso puntual de Plaza Logística, la emisión ostenta una calificación de riesgo AA por parte de la agencia Fix SCR, lo que certifica una muy alta capacidad de pago y bajo riesgo de cesación de pagos.

Características de las Obligaciones Negociables

¿Cuáles son las condiciones técnicas de la ON Clase 6 de Plaza Logística?

La estructura del bono corporativo presenta condiciones diseñadas para brindar previsibilidad financiera a mediano plazo:

Moneda de integración y cobro: Se suscribe y liquida en Dólar MEP, partiendo de un precio de emisión a la par del 100%

Plazo y vencimiento: Cuenta con un horizonte de 48 meses (4 años) bajo esquema de amortización Bullet (devolución del 100% del capital íntegro al vencimiento)

Pago de cupones: Devengará una tasa fija nominal anual que se determinará en la subasta y liquidará intereses de forma trimestral a partir del noveno mes de vigencia de la emisión

Accesibilidad minorista: El monto mínimo para ingresar es de apenas u$s100 nominales, admitiendo incrementos posteriores en múltiplos de u$s1

¿Cómo comprar la Obligación Negociable si no llegaste a la licitación primaria?

Para los inversores que no logren cargar sus posturas antes de las 16:15 horas de este jueves o no cuenten con fondos líquidos disponibles durante la jornada, el sistema de mercado ofrece una segunda vía de entrada.

Una vez concluida la adjudicación oficial y liquidadas las cuotas parte (proceso que demora habitualmente entre 48 y 72 horas hábiles), la ON comenzará a cotizar en el mercado secundario de ByMA.

A partir de ese momento, cualquier cliente puede adquirir el bono mediante su plataforma de home banking o cuenta comitente en una ALyC de la misma manera en que se compra un bono soberano o una acción.

Para operar en la rueda secundaria, solo es necesario buscar la especie por su código de negociación bursátil (ticker oficial que asignará ByMA), seleccionar el plazo de liquidación deseado (contado inmediato o 24 horas), ingresar la cantidad de títulos o monto en dólares MEP a aplicar y confirmar la orden de compra al precio disponible de mercado.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales argentino. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.