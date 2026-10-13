Open USD busca reducir los tiempos y costos de las transferencias entre países. La iniciativa reúne a Visa, Coinbase, Stripe y Shopify.

Faltan definir detalles clave sobre emisión, respaldo, costos y disponibilidad para evaluar su impacto real.

La iniciativa reúne a Visa, Coinbase, Stripe, Shopify y BVNK para facilitar transferencias internacionales.

Mastercard lanzó Open USD, su stablecoin en Solana, para agilizar los pagos transfronterizos y reducir costos.

Mastercard anunció el lanzamiento de Open USD, una stablecoin vinculada al dólar que funcionará en la blockchain Solana y buscará agilizar los pagos transfronterizos.

La iniciativa reúne a empresas como Visa, Coinbase, Stripe y Shopify, mientras que BVNK facilitará las transacciones.

El objetivo es reducir los tiempos de liquidación y los costos asociados a las transferencias internacionales. Open USD forma parte de la estrategia de Mastercard para mejorar la infraestructura de pagos y liquidaciones entre empresas e instituciones financieras.

Según indicó la compañía, la iniciativa busca resolver algunos de los problemas de las transferencias internacionales, como las demoras de varios días y las tarifas que pueden resultar difíciles de anticipar.

Mastercard eligió Solana como la red sobre la que funcionará OUSD. Sin embargo, la compañía todavía no precisó:

quién emitirá el activo

qué activos respaldarán sus unidades

cuáles serán las condiciones para adquirirlo y canjearlo

Tampoco se divulgaron datos sobre los costos que tendría operar con la nueva stablecoin ni cuánto podrían reducirse los tiempos de liquidación frente a los sistemas tradicionales.

Por qué Visa, Coinbase, Stripe y Shopify participan de la iniciativa

El proyecto reúne a compañías de distintos segmentos del ecosistema financiero y tecnológico. Entre los socios anunciados figuran Visa, Coinbase, Stripe y Shopify, aunque Mastercard no detalló qué funciones específicas cumplirá cada empresa dentro de la iniciativa.

Por su parte, BVNK tendrá un papel en la facilitación de las transacciones.

La información difundida no especifica cómo se distribuirán las tareas técnicas ni qué servicios estarán disponibles para cada participante.

La participación de empresas vinculadas con los pagos, el comercio electrónico y los activos digitales refleja el interés por incorporar stablecoins a las operaciones comerciales.

Sin embargo, el anuncio no confirma que todos los socios integrarán OUSD directamente en sus productos ni que la moneda estará disponible para sus clientes desde el lanzamiento.

Qué falta saber sobre Open USD

Uno de los puntos centrales para evaluar el alcance de OUSD será conocer cómo funcionará su respaldo.

Aún se desconoce qué entidad estará a cargo de la emisión, dónde se mantendrán las reservas ni qué mecanismos se utilizarán para verificar que cada unidad conserve su paridad con el dólar.

También quedan pendientes detalles sobre los países en los que estará disponible, las empresas que podrán utilizarla y las condiciones para convertirla en dinero tradicional.

Estos factores serán relevantes para determinar si la stablecoin puede integrarse a las operaciones cotidianas de compañías e instituciones financieras.

La adopción también dependerá de los resultados que consiga en términos de:

costos

velocidad

facilidad de uso

En ese contexto, Open USD se suma a los esfuerzos de la industria financiera por incorporar stablecoins a los pagos internacionales.

Su impacto dependerá de cómo se implemente el proyecto, qué empresas comiencen a utilizarlo y si logra ofrecer ventajas frente a los mecanismos de transferencia existentes.