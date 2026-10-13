La caída en ingresos por renta fija de la gigante estadounidense impulsa fuertes ventas en el sector financiero y activa señales de alerta

JPMorgan Chase registró una caída inesperada en los ingresos por operaciones de renta fija durante el tercer trimestre de 2026. Según el comunicado publicado el martes 13 de octubre, esos ingresos disminuyeron 4% interanual. Se trata del primer descenso de ese tipo en más de dos años.

El resultado arrastró al conjunto del negocio. Los ingresos totales por operaciones se ubicaron en u$s10.300 millones durante el período, cuando los analistas esperaban u$s10.500 millones.

Esa diferencia de u$s200 millones explica la reacción del mercado. La acción de JPMorgan, que acumulaba una suba del 3,8% en lo que va del año hasta el lunes, cayó 2,3% en las primeras horas de la sesión bursátil en Nueva York.

A la hora de analizar por qué la suba de tasas golpea a las mesas de bonos, es necesario recalcar que el mecanismo es contraintuitivo y conviene entenderlo, porque explica buena parte de lo que va a pasar con el resto de los bancos.

Las mesas de negociación de Wall Street están sufriendo las consecuencias del aumento de las tasas de interés, después de que la Reserva Federal elevara su tasa de referencia en septiembre para contener la inflación. A eso se suma que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron a principios de este mes su nivel más alto en casi un cuarto de siglo.

El efecto es directo: rendimientos más altos reducen el valor de la deuda existente, lo que puede frenar la demanda de servicios de negociación.

Dicho en términos simples, cuando los bonos nuevos pagan más, los viejos valen menos. Y cuando el precio de los bonos cae de forma sostenida, los inversores tienden a quedarse quietos en lugar de operar. Menos operaciones significa menos comisiones para el banco.

Lucas Aramburu, analista de mercados de renta fija, explica por qué esta caída es más significativa de lo que sugiere el 4%: "El negocio de renta fija de un banco de inversión no vive de que los bonos suban, vive del volumen. Durante los últimos dos años la volatilidad de tasas fue el mejor amigo de las mesas, porque obligaba a los clientes a reposicionarse todo el tiempo."

El experto considera que "lo que muestra este trimestre es que la volatilidad se convirtió en dirección, y cuando hay una sola dirección, el cliente deja de operar y espera".

El negocio que compensó la caída

Mientras los bonos retrocedían, el trading de acciones tuvo un desempeño extraordinario.

Los operadores bursátiles registraron su mejor tercer trimestre de la historia, con un aumento del 49% respecto al año anterior, alcanzando los u$s4.950 millones.

Ese resultado superó las expectativas y marcó el último de una serie de trimestres excepcionales para ese segmento.

Las comisiones de banca de inversión crecieron 14% y los ingresos totales por operaciones bursátiles subieron 15%. Ambas cifras se ubicaron en el extremo inferior del rango que la propia firma había anticipado en una conferencia del sector el mes pasado, cuando preveía incrementos de entre 15% y 20%.

Los honorarios de banca de inversión ascendieron a u$s3.000 millones, en línea con las expectativas. Los honorarios por asesoramiento en fusiones y adquisiciones superaron las previsiones, mientras que los de suscripción de acciones y deuda quedaron por debajo.

La semana pasada, el CEO Jamie Dimon había anticipado en Bloomberg Television que hubo "una ligera desaceleración en septiembre" en el negocio de banca de inversión.

El resto de los números del trimestre

Tres datos adicionales completan la foto del balance:

Pérdidas en valores de inversión. Los resultados incluyeron pérdidas netas de u$s658 millones en esa categoría, que Dimon calificó de "discrecionales" en el comunicado

Los resultados incluyeron pérdidas netas de en esa categoría, que Dimon calificó de "discrecionales" en el comunicado Gastos por encima de lo previsto. Los gastos del trimestre ascendieron a u$s27.300 millones, más de lo que esperaba el mercado

Los gastos del trimestre ascendieron a u$s27.300 millones, más de lo que esperaba el mercado Ingresos por intereses por encima de las estimaciones. Los ingresos netos por intereses se situaron en u$s27.000 millones, superando las proyecciones

Ese último dato es el que matiza la lectura negativa. Mientras el negocio de trading flaquea, el negocio bancario tradicional de prestar y tomar depósitos se beneficia de las tasas altas.

El CEO de JPMorgan acompañó los resultados con una enumeración de riesgos que vale la pena leer completa.

"Los grandes déficits fiscales, la persistente inflación, los elevados precios de los activos, el aumento de las tasas de interés y las condiciones geopolíticas siguen evolucionando de forma latente", declaró Dimon en el comunicado.

Y agregó la definición que resume la postura del banco: "Si bien estas fuerzas pueden ser manejables, seguimos preparados para una amplia gama de escenarios".

Esa lista coincide punto por punto con las variables que vienen moviendo los mercados globales en las últimas semanas: rendimientos del Tesoro en máximos de dos décadas, inflación que no termina de ceder, petróleo por encima de los u$s105 y tensiones geopolíticas activas.

Qué significa esto para el inversor argentino

Hay tres lecturas que conectan este balance con el mercado local.

El calendario de resultados sigue esta semana. JPMorgan abrió la temporada el martes junto a Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo, mientras que Bank of America y Morgan Stanley reportan el miércoles. Wells Fargo ya superó las estimaciones de ganancias y mantuvo controladas las pérdidas crediticias.

Los bancos estadounidenses se operan localmente vía CEDEARs. JPM, Goldman Sachs y Citi tienen certificados disponibles en BYMA, por lo que estos resultados impactan directamente en carteras argentinas.

El contexto de tasas afecta al riesgo país. Rendimientos del Tesoro en máximos de casi 25 años encarecen el financiamiento de cualquier emergente. Con los bonos soberanos argentinos rindiendo por encima del 11%, ese techo global condiciona cualquier escenario de regreso a los mercados internacionales.

Al cierre de la jornada del martes, la acción de JPM cotizaba en u$s334,30 con una suba del 0,39%, tras la caída de las primeras horas. Goldman Sachs operaba en u$s893,95 y Citigroup en u$s131,92 con un alza del 1,76%.