Alcanzar el "investment grade" habilitaría compras automáticas de fondos pasivos globales y abriría la deuda soberana a aseguradoras y fondos de pensiones

Analistas como Julián Bertoldi califican la meta como optimista, exigiendo superávit fiscal y fin del cepo para subir 6 escalones.

La proyección de JPMorgan, vía Facundo Gómez Minujín, se condiciona a la continuidad política de Javier Milei hasta 2027.

Que un país sea "investment grade" implica que las principales calificadoras determinan que su deuda soberana tiene un riesgo de incumplimiento bajo y que el Estado cuenta con sólida capacidad de pago.

En términos concretos, significa calificaciones de BBB- o superiores en el caso de S&P y Fitch, y de Baa3 o más para Moody's. Argentina se encuentra actualmente a seis escalones de esa nota.

Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, sostuvo en entrevista con Bloomberg Línea que el país podría alcanzar esa calificación durante el próximo mandato presidencial si hay continuidad política.

"Creo que si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que es investment grade", afirmó. Consultado sobre si cuatro años alcanzan para acumular esas mejoras de calificación, respondió: "Yo creo que sí".

Lograr el grado de inversión habilitaría que fondos pasivos globales compren bonos argentinos de forma automática, y abriría la puerta a grandes aseguradoras y fondos de pensiones para posicionarse en deuda argentina.

Es decir, no cambia solo el costo del financiamiento, cambia quién puede comprarlo.

Por qué las elecciones de 2027 condicionan el "investment grade" de Argentina

La proyección tiene una condición explícita, y Gómez Minujín no la esquivó.

"Milei, con todos los defectos que tiene, una de las virtudes que tiene es que no se desvía de su plan. Ahora, si la población no lo vota, yo creo que ese es el tema", señaló.

El contexto actual del mercado es de espera. Según el propio banquero, el inversor financiero está "un poquito en modo wait and see" y el riesgo país está más o menos estabilizado en torno a los 500 puntos, a la espera de definiciones políticas rumbo a las presidenciales de octubre de 2027.

A partir de marzo, enfatizó, la Argentina entrará "en modo eleccionario".

Sobre la posibilidad de que se repita el respaldo del Tesoro estadounidense que llegó en septiembre de 2025, dijo: "No me extrañaría que pueda ocurrir de vuelta el siguiente año". Y agregó que ve al Gobierno preparándose con más reservas y financiamiento para la dolarización preelectoral que suele ocurrir en Argentina.

Descartó además una apertura cambiaria antes de los comicios: "Los controles cambiarios no van a relajarse hasta postelecciones". Esa es, precisó, la razón por la que Argentina sigue fuera del índice de bonos emergentes en moneda local de JPMorgan, al que Paraguay sí ingresó.

Julián Bertoldi, analista económico, pone la proyección en perspectiva. "Subir seis escalones de calificación en cuatro años es posible pero infrecuente. Requiere superávit fiscal sostenido, acumulación genuina de reservas, salida completa del cepo y acceso normalizado al mercado, todo al mismo tiempo."

El experto advierte que "ninguna calificadora sube dos notas de golpe salvo casos excepcionales. La proyección es plausible como escenario optimista, no como caso base."

Por qué Caputo no emitió deuda internacional en 2026

El banquero rechazó que el ministro se haya equivocado al no colocar deuda internacional durante 2026.

Los equipos de JPMorgan, dijo, "están cero preocupados por el plan financiero de este año y del año que viene".

Su explicación apunta al apetito de los inversores. Según explicó, "no hay un gran apetito por Argentina" ni por sus bonos en este momento, porque los inversores "se han quemado con las experiencias del pasado" y con ellos hay que dialogar para encontrar el momento adecuado.

"Como el plan financiero está cerrado para el año que viene, no necesariamente se equivocó", agregó.

La gestión de los vencimientos de 2028, en cambio, "dependerá mucho de lo que pasa en la elección".

El lunes, Caputo se reunió en la sede de JPMorgan en Nueva York con unos 50 administradores de fondos, en un encuentro del que Gómez Minujín fue anfitrión. Allí el ministro ratificó que no planea salir a colocar deuda internacional porque el spread que paga Argentina es demasiado caro.

Quiénes ganan y quiénes pierden con el programa económico, según JPMorgan

Consultado por los riesgos del programa económico, Gómez Minujín fue explícito en que "genera ganadores y perdedores", y expresó dudas sobre si todos lograrán reconvertirse.

Describió empresas manejadas con eficiencia que hoy están "recontra mal". "Se les ha comido, como decimos nosotros los financieros, el EBITDA. Pasaron de positivo a negativo", por cargas financieras altas, impuestos que no bajaron, caída de la demanda y competencia importada.

Su definición sobre el objetivo que debería tener el Gobierno fue la más contundente de la entrevista. "También tenés que tener un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, bajar la informalidad, extender la tributación al resto de la población y lograr bajar los impuestos".

Y remarcó que "no basta con que a mineras y petroleras les vaya muy bien".

Sobre el tipo de cambio, reconoció un costo en la estrategia oficial: "Yo entiendo que la economía estaría más activa con un tipo de cambio más devaluado", aunque describió el dilema como "el juego de la sábana corta", porque una devaluación se traslada rápido a precios.

Un dato que aportó y que conecta con la cobertura sobre morosidad: según lo que escucha de los bancos comerciales, la mora está empezando a ceder.

Cuándo vuelve el Argentina Week a Nueva York y cómo será en 2027

Gómez Minujín adelantó que JPMorgan ya trabaja para repetir el Argentina Week en su sede global de Nueva York el 16 de marzo de 2027.

La primera edición, realizada en marzo de este año, se gestó "medio de garage" a partir de un llamado del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. El CEO global del banco, Jamie Dimon, dio las palabras de apertura y tuvo que reagendar un viaje cuando se confirmó que Milei estaría presente.

"El banco no hace este tipo de cosas para otros países", subrayó el ejecutivo.

Para 2027 el plan es repetirlo en las mismas oficinas, con un formato "tal vez un poco más corto" y con más días pero jornadas más breves para permitir más reuniones de networking con inversores extranjeros.

"Y obviamente, tenemos que ver si el presidente Milei va o no va, porque es un año de elección", agregó.