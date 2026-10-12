Los sistemas autónomos podrán gestionar pagos, depósitos y buscar mejores rendimientos, en un escenario que combina IA, stablecoins y activos tokenizados.

Stablecoins y activos tokenizados (u$s340.000 M) impulsan este cambio, forzando a bancos a adaptar su infraestructura digital.

Maksym Sakharov (WeFi) explica que los agentes de IA ejecutarán tareas comerciales y moverán fondos hacia mejores condiciones.

La IA redefinirá la **competencia bancaria** y cómo gestionan depósitos, permitiendo agentes autónomos que mueven liquidez entre productos.

La inteligencia artificial puede cambiar la forma en que los bancos compiten por los depósitos y administran el dinero de sus clientes y empresas.

A medida que los agentes de IA comiencen a gestionar pagos, comparar rendimientos y mover liquidez entre productos financieros, las entidades tendrán que adaptar su infraestructura para no perder competitividad.

Maksym Sakharov, cofundador y CEO de WeFi, una empresa que desarrolla infraestructura para operar con servicios financieros fuera del sistema bancario tradicional, sostiene que esta transformación implica un cambio en las condiciones en las que se determina la competitividad.

"No creo que la IA reduzca la importancia de los bancos o de las instituciones financieras tradicionales. Creo que cambia aquello que las hará competitivas", indica Sakharov.

El cambio puede llegar de la mano de agentes capaces de ejecutar operaciones financieras con poca intervención humana.

En lugar de limitarse a responder consultas, estos sistemas podrían identificar mejores condiciones, transferir fondos y administrar la liquidez de personas y empresas.

Un cambio en la infraestructura financiera permitiría automatizar transferencias y liquidaciones

Cómo la IA podría empezar a mover el dinero

Los agentes de IA podrían aumentar la movilidad de los depósitos bancarios al trasladar dinero desde cuentas con bajos rendimientos hacia otras alternativas más atractivas. De esta manera, los bancos tendrían que competir por captar clientes y por ofrecer condiciones que permitan retener sus fondos.

Esta posibilidad se relaciona con el crecimiento de las stablecoins y los activos tokenizados, dos tecnologías que pueden facilitar la transferencia y la gestión de dinero e instrumentos financieros digitales.

Según datos de Token Terminal, las stablecoins alcanzan una capitalización de u$s300.900 millones, mientras que los fondos tokenizados suman u$s34.600 millones. Desde hace dos años, estos últimos pasaron de representar el 3% de la capitalización de las stablecoins al 11,5%.

Para Sakharov, los agentes no funcionarán como inversores autónomos que deciden por su cuenta dónde colocar el capital. Su principal utilidad podría estar en ejecutar tareas comerciales previamente definidas.

"Su valor provendrá menos de tomar decisiones de inversión de manera independiente y más de ejecutar actividades comerciales predefinidas, como operaciones de tesorería, pagos a proveedores, gestión de liquidez, adquisiciones y liquidaciones en nombre de las empresas", agrega.

Cómo cambiará la competencia entre los bancos

Las stablecoins y los activos tokenizados permiten transferir dinero y operar con instrumentos financieros mediante blockchain. Según Token Terminal, estos activos acumulan alrededor de u$s340.000 millones de capitalización.

Para Maksym Sakharov, cofundador y CEO de WeFi, el cambio no consiste solo en digitalizar activos, sino en transformar su gestión. En este sentido, Lloyds Banking Group y Visa realizaron una prueba de liquidación con USDC por u$s750.000, cuyos fondos llegaron en menos de una hora, incluso durante el fin de semana.

La expansión de los agentes de IA podría obligar a los bancos a ofrecer mejores condiciones e integrar nuevas tecnologías para competir.

Aunque cumplirán funciones como otorgar créditos y gestionar riesgos, tendrán que adaptarse a una infraestructura financiera más programable.

"Las instituciones que continúen dependiendo exclusivamente de modelos operativos heredados corren el riesgo de perder relevancia", advierte Sakharov.

Así, la competencia no será solo por captar clientes, sino también por convertirse en la infraestructura que los agentes de IA utilicen para comparar alternativas y mover dinero.