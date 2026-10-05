Con alzas de hasta 15% en el premercado, las acciones de Brasil celebran el escenario de balotaje. Expertos analizan qué hacer con los CEDEARs.

Los inversores en CEDEARs operan con cautela ante la volatilidad previa al balotaje, favoreciendo el ETF EWZ para capturar el ciclo económico local.

El optimismo bursátil responde a la conformación de un Congreso con mayoría de centroderecha, lo que proyecta un contrapeso a las políticas fiscales.

Los mercados financieros reaccionaron con subas de hasta el 15% en Wall Street tras los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil.

El desenlace de la primera vuelta electoral en Brasil desató una ola de optimismo inmediato en los mercados financieros internacionales. Tras los comicios presidenciales del domingo 4 de octubre de 2026, donde el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro polarizaron los votos para definir el gobierno en un balotaje a finales de mes, los activos del país vecino respondieron con subas generalizadas de dos dígitos en las pantallas de Wall Street.

La reacción bursátil refleja un alivio táctico de los operadores frente a la composición de fuerzas que disputará el poder, con un Congreso brasileño donde prevalece un perfil de centroderecha que actuará como contrapeso institucional.

En las primeras horas de este lunes, el analista y director de Research for Traders, Gustavo Neffa, sintetizó el clima financiero a través de sus redes sociales: "Brasil, esta mañana, es una fiesta. Es un giro de 180 grados lo que el mercado descuenta en materia de políticas fiscales en particular y económicas en general".

En la misma sintonía, el director de Cocos Capital, Ariel Sbdar, remarcó el salto en las cotizaciones: "Voladas épicas en premercado de activos brasileros que suben hasta 15% en esta mañana".

El movimiento impacta de forma directa sobre las carteras de los inversores argentinos que operan a través de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), convalidando un escenario que comenzó a perfilarse semanas atrás en la plaza local.

Premarket de las acciones brasileñas (Fuente: Cocos)

"Si bien Brasil ya estaba en bull market desde hacía 21 meses, la salida alcista de hoy rompe con la gran estructura bajista triangular vigente desde el 2008. Fueron muchos años bearish y abarcaron indistintamente gobiernos del PT y de la derecha", señaló Carlos Maslatón en su cuenta de X, y añadió: "A Bolsonaro, este bear market que no terminaba más, le arruinó su reelección en 2022 y pagó con la cárcel. Brasil vivirá ahora un proceso bullish de magnitud similar al del primer mandato y medio de Lula a principios del siglo XXI. El resultado del ballottage Lula-Bolsonaro no cambiará ya la historia positiva que se viene para el Brasil".

Qué activos brasileños lideraron las subas récord en Wall Street

El rally bursátil en el exterior estuvo traccionado con especial fuerza por el sector de la banca privada y las plataformas de servicios financieros y pagos digitales:

Servicios financieros y pagos: La plataforma de inversiones XP Inc. (XP) lideró las subas con un salto del 15,2% en el premarket estadounidense relevado por Stock Market Watch para Cocos Capital, seguida de cerca por la fintech de medios de pago PagSeguro (PAGS) con un alza del 15,1% y StoneCo (STNE) trepando un 8,9%.

La plataforma de inversiones en el premarket estadounidense relevado por Stock Market Watch para Cocos Capital, seguida de cerca por la fintech de medios de pago y StoneCo (STNE) trepando un 8,9%. Banca tradicional privada: Los gigantes financieros encabezaron la preferencia de los fondos institucionales. El Banco Itaú Unibanco (ITUB) avanzó un 12,5% , mientras que Banco Bradesco (BBD) ganó un 11,1% y la filial local de Santander Brasil (BSBR) completó el cuadro con una mejora del 3,1%.

Los gigantes financieros encabezaron la preferencia de los fondos institucionales. El , mientras que y la filial local de Santander Brasil (BSBR) completó el cuadro con una mejora del 3,1%. El índice general y gigantes energéticos: El fondo cotizado iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), que replica el pulso de las principales compañías del Bovespa, escaló un 11,8% en la apertura previa de Nueva York.

Por su parte, las acciones de las principales corporaciones mostraron el siguiente comportamiento:

La petrolera estatal Petrobras (PBR) registró una suba del 9,9%

La cervecera Ambev (ABEV) avanzó un 9,9%

La siderúrgica Gerdau (GGB) sumó un 6,4%

La fabricante aeronáutica Embraer (EMBJ) ganó un 6,0%

La minera Vale (VALE) anotó un alza del 5,8%

Qué anticipó iProUP sobre las oportunidades en CEDEARs brasileños

Tal como te anticipamos desde iProUP en la antesala de los comicios, los antecedentes históricos de las elecciones en Brasil demostraban que el mercado suele reaccionar con fuerza y abrir ventanas tácticas una vez que gana previsibilidad sobre el rumbo económico y la disciplina fiscal.

En aquel análisis previo, tanto Santander e IOL habían señalado precisamente a Banco Bradesco (BBD) y Ambev (ABEV) como activos clave para seguir de cerca.

La dinámica de este lunes ratificó esa lectura sectorial:

El rebote de valor en Bradesco: Cotizando a múltiplos históricamente deprimidos frente a su valor libro (en torno a 1,07x P/BV ), el papel capturó la mayor demanda de los operadores que buscaban una revalorización rápida ante la expectativa de reformas y reactivación del crédito.

Cotizando a múltiplos históricamente deprimidos frente a su valor libro (en torno a ), el papel capturó la mayor demanda de los operadores que buscaban una revalorización rápida ante la expectativa de reformas y reactivación del crédito. El resguardo defensivo de Ambev: Pese a su perfil de consumo masivo menos sensible a los vaivenes políticos y con un rendimiento por dividendos cercano al 4,6% anual, la compañía acompañó con firmeza la corriente compradora subiendo casi 10% en el premercado.

Por qué el ETF EWZ es el termómetro clave para operar Brasil en pesos

Para el inversor que busca capturar el ciclo completo de la economía brasileña sin asumir el riesgo específico de una sola corporación, el índice EWZ se consolida como el vehículo más eficiente.

El fondo cotizado está estructurado para seguir de manera representativa la evolución de las compañías de alta y mediana capitalización bursátil de Brasil. Al cotizar en la Bolsa porteña bajo el formato de CEDEAR (bajo el mismo ticker EWZ), permite a cualquier ahorrista posicionarse en moneda local sobre una cartera diversificada que combina bancos, firmas de consumo, energía y telecomunicaciones, con liquidación al tipo de cambio implícito del contado con liquidación.

Especialistas de la plaza doméstica destacan que, tras años de valuaciones deprimidas y ratios precio/beneficio históricamente bajos en comparación con las acciones tecnológicas de Wall Street, el EWZ ofrece una vía ágil para participar del arbitraje regional sin quedar atado a la volatilidad puntual de balances trimestrales de empresas individuales.

Conviene entrar ahora o esperar la definición del balotaje

La euforia inicial abre una ventana táctica para los ahorristas que buscan alternativas fuera del riesgo soberano de la Argentina.

Estrategas del mercado recomiendan analizar la composición del portafolio con criterio patrimonial. Aquellos perfiles que priorizan la solidez defensiva y el flujo de ingresos en moneda dura continúan observando de cerca a las multinacionales exportadoras como Vale, cuya facturación en dólares depende de la demanda de mineral de hierro en Asia y la aísla parcialmente de las fricciones políticas internas.

En cambio, los perfiles más agresivos arbitran posiciones hacia el sector bancario (Itaú y Bradesco), apostando a que un escenario de disciplina fiscal y contención del gasto reduzca las presiones sobre el tipo de cambio brasileño y comprima las tasas de interés. No obstante, los analistas advierten que las cuatro semanas de campaña electoral hasta el balotaje mantendrán un componente de volatilidad en los precios, por lo que sugieren ingresar de forma escalonada para promediar costos de entrada ante eventuales tomas de ganancias técnicas.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de análisis del mercado de capitales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Las operaciones con CEDEARs y activos de renta variable conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital.