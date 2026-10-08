La entidad reafirmó los límites de valor, cantidad y frecuencia de envíos, además de aclarar el esquema tributario aplicable a partir del Decreto 604/2026

El crecimiento de compras en Shein y Temu superó los u$s1.000M en 2026, mostrando el auge del comercio electrónico transfronterizo.

Cada persona tiene una franquicia de u$s400 por envío y 5 operaciones anuales; aplica IVA y otros impuestos aduaneros.

ARCA estableció límites de valor y cantidad para compras internacionales por courier en Shein y Temu destinadas a consumo personal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevas precisiones sobre el régimen de courier para compras en plataformas internacionales como Shein y Temu.

La entidad fijó límites de valor, cantidad y frecuencia de envíos, además de aclarar el esquema tributario aplicable.

La medida busca ordenar el ingreso de paquetes y dar mayor transparencia a los consumidores argentinos de estas plataformas.

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ARCA confirmó que las compras realizadas en sitios como Shein, Temu y Amazon podrán ingresar al país bajo el régimen de pequeños envíos por courier, siempre que se destinen al consumo personal.

El esquema establece una franquicia de hasta u$s400 por envío, con un máximo de cinco operaciones anuales por persona, lo que permite importar hasta u$s15.000 al año bajo esta modalidad.

Además, cada paquete debe cumplir condiciones específicas: peso menor a 50 kilos, un máximo de tres unidades iguales por envío y prohibición de finalidad comercial.

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El límite operativo vigente es de u$s3.000 por vuelo, algo que asegura un control sobre el volumen de mercadería que ingresa por esta vía.

En cuanto a la carga tributaria, ARCA precisó que la franquicia de u$s400 no implica exención total de impuestos.

Los usuarios deben abonar IVA e impuestos internos en caso de corresponder. Si el valor de la compra supera los u$s400, el excedente queda alcanzado por el arancel de importación y la tasa de estadística, algo que encarece el costo final.

Para facilitar el seguimiento, los compradores pueden consultar sus operaciones en el módulo "Envíos Postales Internacionales" disponible en la web de ARCA, accediendo con Clave Fiscal nivel 2. Allí se detalla el courier utilizado, el estado del envío y el cupo anual consumido.

El organismo aclaró que los trámites ante ARCA los realizan directamente las empresas de envíos postales y que nunca se contactará con los contribuyentes por correo electrónico o redes sociales para exigir pagos, advirtiendo sobre posibles intentos de fraude.

La reforma, enmarcada en el Decreto 604/2026 y la Resolución General 5886/2026, busca equiparar el tratamiento entre el correo oficial y los couriers privados, eliminando diferencias que generaban confusión entre los usuarios.

También introduce beneficios para exportaciones postales, como la eliminación de límites de valor en envíos comerciales y la creación de declaraciones simplificadas para reducir costos administrativos.

Shein y Temu disparan compras internacionales en Argentina y superan los u$s1.000 millones en 2026

En 2026, Shein y Temu se consolidaron como protagonistas del comercio electrónico internacional en Argentina, con un crecimiento explosivo en las compras vía courier que superaron los u$s1.000 millones en 12 meses y duplicaron las cifras respecto al año anterior.

Seis de cada diez consumidores locales ya utilizan plataformas transfronterizas, y estas dos aplicaciones concentran casi la mitad de las preferencias en compras internacionales.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el "efecto Shein y Temu" aceleró la adopción de compras internacionales: el 18% de los argentinos realizó su primera compra en el exterior en 2026, frente al 8% en 2025.

En total, seis de cada diez consumidores ya compraron alguna vez fuera del país, lo que marca un cambio cultural en el consumo digital.

El volumen de importaciones vía courier alcanzó u$s518 millones entre enero y mayo de 2026, con un crecimiento del 113% interanual, y en el acumulado de 12 meses llegó a u$s1.047 millones, el nivel más alto en 22 años.

Entre algunos otros datos que arrojó el estudio se destacan:

Temu pasó de representar el 10% de las compras internacionales en 2025 al 23% en 2026 , con fuerte penetración en mayores de 65 años

Shein saltó del 8% al 20% de participación , impulsado por el público femenino

Mercado Libre sigue liderando con el 31%, aunque perdió participación frente al año anterior

Los principales motivos para comprar en estas plataformas son precios más bajos, promociones y variedad de productos que no se consiguen en el mercado local.

Entre los rubros más demandados figuran indumentaria, calzado, celulares, notebooks, accesorios tecnológicos, cosméticos y artículos para el hogar.