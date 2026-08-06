Con la nueva normativa vigente, ARCA habilita validación digital previa, límites más altos por envío y agiliza el ingreso de productos importados online

Se mantiene la franquicia de u$s400 por envío (5 veces/año); el excedente tributa bajo el régimen general de importación.

La Resolución 5884/2026 eleva el tope a u$s3.000 por envío y unifica reglas entre Correo y couriers privados.

ARCA cambia el régimen para comprar online en Shein, Temu y Amazon desde Argentina, modificando el proceso y reglas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo esquema que modifica de raíz cómo comprar productos online en Shein, Temu y Amazon desde Argentina.

La Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la normativa que regía desde 2018, introduce un sistema de validación digital previo al arribo de los paquetes, eleva el tope de compra a u$s3.000 por envío y unifica las reglas entre el Correo Oficial y los couriers privados.

Los cambios, que reglamentan el Decreto 604/2026, impactan directamente en el paso a paso que deben seguir los consumidores que compran en plataformas internacionales.

El nuevo régimen llega en pleno boom de compras al exterior: según un informe de la consultora Analytica, las importaciones vía courier sumaron u$s643 millones en el primer semestre del año, un 104,2% más que los u$s315 millones del mismo periodo del 2025.

Paso a paso para comprar en Shein, Temu y Amazon con las nuevas reglas

El proceso de compra en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon se ajusta con las nuevas reglas de ARCA.

Así queda el paso a paso con el régimen vigente:

Elegir el producto en la plataforma de preferencia y verificar que el valor final del envío no supere los u$s3.000 .

. Confirmar que el pedido tenga un máximo de tres unidades de una misma especie y que la compra sea para uso o consumo personal , sin finalidad comercial.

y que la compra , sin finalidad comercial. Al completar la compra, el courier o el operador postal transmitirá a ARCA los datos del envío antes de que el paquete salga del país de origen. Entre la información requerida figura el CUIL, CUIT o CDI del comprador, que servirá para la validación digital previa.

antes de que el paquete salga del país de origen. Entre la información requerida figura el CUIL, CUIT o CDI del comprador, que servirá para la validación digital previa. Si ARCA no logra validar los datos durante el proceso de compra, el destinatario dispondrá de 24 horas para confirmar o corregir la información requerida .

. En caso de que el comprador no responda en ese plazo, el operador postal quedará habilitado para presentar la declaración aduanera en su representación.

Verificar el cupo de franquicia disponible: los primeros u$s400 de cada envío están exentos del pago de derechos de importación y tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año por persona. Si el valor supera esa cifra, los tributos se calculan solo sobre el excedente, conforme al régimen general de importación para consumo.

de importación y tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año por persona. Si el valor supera esa cifra, los tributos se calculan solo sobre el excedente, conforme al régimen general de importación para consumo. Recibir el paquete en el domicilio. Con la validación digital anticipada, ARCA busca que los envíos se liberen de forma más ágil una vez que superen los controles aduaneros.

Qué impuestos se pagan en las compras internacionales por courier

El esquema de impuestos para las compras en Shein, Temu y Amazon presenta una diferencia clave con el régimen anterior: desaparece la alícuota fija del 50% que se aplicaba a los envíos que superaban la franquicia por Correo Argentino.

Con las nuevas reglas, los primeros u$s400 de cada compra quedan libres de derechos de importación y tasa de estadística, beneficio que puede usarse hasta cinco veces por año calendario.

Cuando el monto supera esa franja, el excedente tributa bajo el régimen general de importación para consumo, lo que implica pagar los aranceles y demás gravámenes que correspondan según el tipo de producto.

Es importante distinguir entre el tope de compra, fijado en u$s3.000 por envío, y la franquicia impositiva, que se mantiene en u$s400. Si un envío supera los u$s3.000, queda fuera del sistema simplificado y debe tramitarse mediante el régimen general de importación, con despacho aduanero completo.

Qué pasa con libros, medicamentos y regalos al exterior

La Resolución 5884/2026 de ARCA mantiene tratamientos diferenciados para ciertos productos dentro del nuevo esquema de compras internacionales.

Los libros, impresos y documentos pueden ingresar por el sistema puerta a puerta sin necesidad de realizar la declaración aduanera prevista para el resto de las mercaderías. Los medicamentos para uso personal o de un familiar directo continúan permitidos, siempre que cuenten con la autorización de ANMAT cuando la normativa sanitaria lo exija.

En materia de exportaciones, ARCA eliminó el límite de u$s3.000 que existía para los envíos simplificados al exterior mediante courier, una medida que apunta a facilitar las ventas internacionales de pymes y emprendedores argentinos, especialmente en rubros como alimentos, vinos y productos de alto valor agregado. Los regalos enviados al exterior por un valor de hasta u$s5.000 mensuales continúan exentos de tributos aduaneros.

La implementación de las nuevas reglas será gradual, de acuerdo con un cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales" de su sitio web oficial.