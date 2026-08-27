La vidriera de la banca tradicional dejó de estar en las esquinas para mudarse al código de otras aplicaciones. En un mercado dominado por billeteras virtuales, los principales bancos privados de la Argentina adoptan la estrategia de las finanzas invisibles: integrar pagos, créditos y cuentas de forma embebida en plataformas cotidianas para disputar la transaccionalidad sin necesidad de que el cliente pise una sucursal.

¿Qué son las finanzas embebidas y cómo funcionan?

El pionero en ofrecer servicios financieros a terceros fue BIND: comenzó integrando cobros en el portal de pasajes de ómnibus Plataforma5. Luego proveyó fondos y dólar MEP a Mercado Libre, y diferentes prestaciones a Carrefour Banco, Cocos y otras billeteras. En el último tiempo, grandes bancos lo imitaron:

Las alianzas no terminan allí. CMF anunció su división QORP de servicios financieros a Pymes, Tienda Dólar creó Manteca para quienes busquen outsourcing de operatorias con pesos, dólares y cripto; Y MODO, la billetera que reúne a 35 bancos, ya ofrece sus servicios de open banking.

Se trata de un negocio en franco crecimiento. Según un relevamiento de la Cámara Fintech junto a Taquion, el vertical de infraestructura es el quinto más importante con 195 empresas, 12% del total de las 939 relevadas. Pero también es el quinto en facturación.

¿Por qué los bancos ofrecen servicios en otras plataformas?

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, asegura que las principales entidades privadas se sumaron "porque les permite distribuir productos financieros sin necesidad de ser dueños de la interfaz ni adquirir directamente al cliente".

Las claves de la banca invisible, la nueva estrategia de los bancos argentinos

Así, revela, "el banco aporta expertise en producto, licencia o fondeo, compliance y gestión de riesgo. Rappi, Personal Pay o YPF Digital aportan clientes, datos, frecuencia de uso y contexto".

"Para la banca significa nuevos clientes, aunque sea a través de terceros; más volumen; menor costo de adquisición y nuevas fuentes de ingresos. La lógica es: resignar parte de la relación directa con el usuario a cambio de 'una nueva red de distribución virtual'".

En este punto coincide Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, quien asegura que "el banco tiene un problema estructural: no está en el momento de uso. Macro no compró una billetera, sino que adquirió la distribución digital de Personal Pay".

"Galicia-Rappi responde a una lógica similar: el banco quiere estar dentro del ecosistema donde ocurre el consumo, no esperar que el cliente entre al home banking cuando necesita un producto financiero".

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, señala que "la ventaja no es el partner, sino la densidad de interacciones que genera y los espacios donde el banco va a interceptar clientes y, aun mas importante, no clientes".

En el caso de esos partners, Chistian Soragni, docente del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, remarca que "existe un gran atractivo para las compañías que manejan grandes sumas y tienen la posibilidad de cursar o recibir pagos".

"Se plantean cómo tener los fondos más días. Cómo rentabilizar el stock de cartera y flujo de clientes. Además, el aprovechan el cross-selling: a partir de su comportamiento, ofrecerle otros productos", completa.

Los bancos no son los únicos. Varias exchanges migraron a proveedoras de infraestructura porque, según Balatti, "descubrieron que la infraestructura que construyeron puede ser más valiosa que su propia app", sin enfrentarse a costos de adquisición y competencia elevados.

"Ya tienen resueltos KYC, custodia, wallets, liquidez, conversión fiat-cripto, blockchain y compliance. Pueden empaquetar esas capacidades mediante API y venderlas a bancos, fintechs y empresas. Además, el B2C tiene alto costo de adquisición y mucha competencia", completa Balatti.

¿Cómo se preparan los bancos para el Open Banking?

La estrategia de los grandes bancos tiene otra cuestión detrás. El Gobierno trabaja en el sistema de finanzas abiertas, una plataforma que usa el modelo open banking en el que los usuarios podrán compartir sus datos de un banco o billetera con otra, bajo consentimiento previo.

Como paso previo, las entidades buscan crear su infraestructura de finanzas embebidas y monetizarla al asociarse con un partner que no es competidor directo. Una forma de financiar el nuevo esquema que el BCRA les obligará adoptar con cualquiera de sus rivales y sin un modelo de negocio claro, al menos por ahora.

Más información del usuario y más contexto es, además, una oportunidad para competir contra Mercado Pago, que eventualmente también será banco y disputará los mismos clientes pero con más productos, como cuentas sueldos o créditos más baratos con fondeo de depósitos. Y tiene una base de consumos, transacciones y comportamientos que ningún otro player puede igualar.

Así, el unicornio posee al usuario, la interacción y manejo de pagos, mientras los bancos cuentan con fondeo, licencias y mayor cantidad de productos. Las finanzas embebidas pueden conectar ambos mundos. En este contexto, el fenómeno de la banca invisible, según Balatti, lo podrán capitalizar mejor:

" Agregadores como MODO , porque conectar muchos bancos mediante una única integración gana valor con Open Finance y ya son un pseuso Open Banking"

" Proveedores de banca como servicio (BaaS) multiproducto como, BIND X, CMF o Coinag , porque ya nacieron con una lógica de API e infraestructura para terceros"

"Grandes bancos como Galicia, Macro o Santander, si consiguen combinar su expertise, enorme ventaja en fondeo, riesgo, productos y regulación con velocidad tecnológica, adaptabilidad y una verdadera mentalidad B2B2C"

"La relación y la provisión del producto empiezan a separarse. Una persona puede tener cuenta en un banco, una inversión administrada en otro y crédito de un tercero, pero manejar todo desde una app que ni siquiera es de una entidad financiera"

Y resalta: "Esto también cambia el concepto de lealtad a las marcas. El banco puede dejar de ser el lugar al que va el cliente para convertirse en la infraestructura financiera que funciona por detrás de otra marca que si tenga la principalidad".

¿Cómo cambiará la IA el negocio de la banca?

La revolución de la "banca invisible" tiene tres patas: las finanzas embebidas, el open banking y, finalmente, el uso de la IA. Según Kupferberg, "la pelea ya no es por estar: es por capturar más valor en cada interacción. El diferencial es la data, con la que puede anticiparse al usuario antes de que incluso tome la decisión".

Justamente, la información del usuario es la que permite la hiperpersonalización y la predicción de necesidades del cliente mediante algoritmos. Balatti remarca que la IA incentivará la aparición de "plataformas capaces de entender la situación del cliente y buscar entre distintos proveedores el producto más conveniente para cada necesidad".

Chaves del Valle lo refuerza con un ejemplo: "Imaginemos un agente de IA que tenga autorización para gestionar tus finanzas y se le pide: 'Tengo $2 millones disponibles durante 20 días. Buscame el mejor rendimiento'. Y consultará distintas entidades mediante open finance".

Otro caso que menciona es solicitarle $500.000 para una compra. "El el agente buscará la oferta de crédito más conveniente y ejecutará. Allí convergen las finanzas embebidas, el open banking y la IA", refuerza.

En la próxima batalla de las finanzas, la clave podría ser ser no aparecer en la pantalla, sino ser elegido detrás de ella. El gran activo ya no será la visibilidad de la marca, sino estar presente cuando el usuario más lo necesite.