Con esta cifra, se convirtió en la séptima persona más rica del mundo, impulsado por el auge de la inteligencia artificial y el respaldo de Morgan Stanley

Desde su fundación en 1993, Nvidia domina el mercado de procesadores gráficos para centros de datos de IA.

Nvidia, impulsada por la IA y Morgan Stanley, alcanzó u$s5,7 billones de capitalización y récord bursátil.

Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, superó los u$s200.000 millones de patrimonio neto tras el nuevo récord histórico de la compañía en Wall Street.

Con esta cifra, se convirtió en la séptima persona más rica del mundo, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA) y el renovado respaldo de Morgan Stanley a la firma de semiconductores.

El repunte bursátil de Nvidia se produjo el viernes 2 de octubre de 2026, cuando sus acciones alcanzaron los u$s237,75 en las primeras operaciones, antes de retroceder levemente a u$s236,13, aún con una ganancia superior a 2%.

La capitalización de mercado de la compañía se ubicó en torno a los u$s5,7 billones, acercándose al umbral de los u$s6 billones, una valuación inédita para una empresa cotizada.

La fortuna de Huang se estima en u$s204.500 millones, tras sumar cerca de u$s4.700 millones en un solo día.

Su riqueza está directamente vinculada a su participación accionaria en Nvidia, cercana a 4%, algo que convierte cada movimiento bursátil en un impacto inmediato sobre su patrimonio.

Jensen Huang supera los u$s200.000 millones tras el nuevo récord histórico de Nvidia en Wall Street

Jensen Huang entra al selecto club de fortunas de más de u$s200.000 millones gracias al rally de Nvidia

El impulso provino del respaldo de Morgan Stanley, que reinstaló a Nvidia como su principal recomendación en el sector de semiconductores.

El banco destacó:

la fuerte demanda de infraestructura para IA

la diversidad de clientes

una valuación que considera atractiva

Bloomberg, por su parte, atribuyó el aumento de la demanda de chips a agentes de IA como Muse, de Meta, que requieren cada vez más capacidad de cómputo.

Nvidia se consolidó como la empresa más valiosa del mundo en plena era de la IA, aunque fue brevemente superada por Apple durante el verano.

La compañía domina el mercado de procesadores gráficos para centros de datos de IA y su crecimiento está sostenido por inversiones récord en infraestructura digital de las grandes tecnológicas.

¿Cómo surgió NVIDIA, la "empresa del momento"?

El enfoque principal de la compañía está en el diseño de unidades de procesamiento gráfico para los mercados de juegos y profesionales, así como en sistemas de microprocesadores para los rubros de computación móvil y la industria automotriz.

Chris Malachowsky, Jensen Huang y Curtis Priem, fundadores de NVIDIA en 1993

NVIDIA fue fundada el 5 de abril de 1993 por tres ingenieros: Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem, quienes vieron una oportunidad en el mercado computacional basada en gráficos, una tecnología aún en desarrollo para la época, que los fundadores no tardarían en explotar con la creación de la empresa.

Es así como evolucionó desde su inicio como una compañía de tarjetas gráficas que rápidamente apunto a clientes del sector de los videojuegos, que empezaban a demandar mayor resolución y memoria a sus desarrollos, principalmente los de computación, en lugar de las tradicionales consolas.

Con una inversión de u$s20 millones de Sequoia Capital y otros importantes fondos de capital de riesgo, NVIDIA nació con el propósito de liderar la revolución de las GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico) y diferenciarse de otros competidores que se centraban exclusivamente en el diseño de CPUs (Unidades de Procesamiento Central) para fabricantes.

Su incursión inicial en el mercado fue en 1995 con la NV1, su primera tarjeta gráfica, capaz de procesar audio integrado, la cual fue adquirida por un gigante de los videojuegos como Sega.

A lo largo de los años, y gracias al rápido y creciente interés que la compañía ganó en el sector, optimizó sus desarrollos con una serie de innovadoras GPU, como la RIVA 128 (que vendió un millón de ejemplares en su primer mes) o el acelerador de GPU NVIDIA A100.

La compañía también fue pionera en tecnologías como el ray tracing en tiempo real, que transformó los gráficos de videojuegos y la visualización de datos o del hardware de vídeo 3D, hasta convertirse en un referente de la informática visual.