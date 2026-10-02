Aunque las encuestas tradicionales muestran una carrera más ajustada frente a Luiz Inácio Lula da Silva, los traders apuestan por el candidato liberal

El PT denunció financiación extranjera de campaña de Bolsonaro y pidió anular su candidatura presidencial.

Flávio Bolsonaro aventaja en mercados de predicción (Polymarket), con 58-62% de chances de ser presidente de Brasil.

Flávio Bolsonaro amplió su ventaja en los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi, donde ya concentra entre el 58% y el 62% de probabilidades de convertirse en el próximo presidente de Brasil.

Aunque las encuestas tradicionales muestran una carrera más ajustada frente a Luiz Inácio Lula da Silva, los traders apuestan cada vez más por el candidato del Partido Liberal.

Polymarket eleva a 62% las chances de Flávio Bolsonaro de ser nuevo presidente de Brasil

La dinámica de los mercados de predicción muestra un cambio notable en las últimas semanas. En agosto, Lula aparecía como favorito con hasta un 68% de probabilidades en Kalshi, pero desde fines de septiembre la tendencia se revirtió y Bolsonaro pasó a liderar con más de 60%.

Puntualmente en Polymarket, los contratos vinculados a su victoria cotizan a u$s0,62, algo que implica una probabilidad implícita de 62% de triunfo en la elección presidencial.

Este escenario contrasta con los sondeos de opinión pública. El último relevamiento de Datafolha muestra un empate técnico en segunda vuelta, con Lula en 47% y Bolsonaro en 45%, dentro del margen de error.

En primera vuelta, el presidente aparece con 40% de intención de voto frente al 36% de su rival. Es decir, mientras los mercados de predicción descuentan una victoria de Bolsonaro, las encuestas sugieren una contienda reñida que probablemente se defina en balotaje el próximo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro alcanza el 62% en Polymarket mientras las encuestas muestran un empate técnico en los próximos comicios de Brasil

La campaña se intensificó en los últimos días. Lula recorrió el sur del país, bastión histórico de la derecha, con un discurso centrado en educación y programas sociales, mientras acusó a Bolsonaro de querer llegar al poder para liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado.

Por su parte, Flávio Bolsonaro buscó consolidar apoyos en el nordeste, tradicional bastión del Partido de los Trabajadores, donde llamó a "pasar página" y calificó a Lula como un "producto cansado".

Lula Da Silva pide investigar posible financiación de Polymarket en Bolsonaro

En línea con lo anterior, el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Luiz, pidió a la Corte Suprema de Brasil investigar una posible financiación extranjera en favor de la candidatura presidencial de Bolsonaro.

La denuncia apunta a entidades vinculadas a la derecha estadounidense y a campañas digitales que habrían inflado su imagen en plataformas como la propia Polymarket.

La solicitud presentada por el PT insta a la Policía Federal a indagar sobre el origen de recursos y servicios que podrían haber beneficiado al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Entre las entidades señaladas figura Rockbridge Network, un grupo político estadounidense cofundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

Según el partido oficialista, es necesario esclarecer si hubo aportes económicos o servicios canalizados hacia la campaña de Bolsonaro sin ser declarados ante las autoridades electorales.

Otro punto de la acusación se refiere a publicaciones pagadas en la red social X (ex Twitter) por perfiles extranjeros que promovieron la percepción de favoritismo hacia Bolsonaro, utilizando las cotizaciones de la plataforma estadounidense Polymarket como argumento.

El PT identificó al menos once cuentas que difundieron estos contenidos entre el 18 y el 21 de septiembre, y exige que se determine quién financió los anuncios, cuánto dinero se destinó y cuál fue su alcance en Brasil.

En paralelo, la coalición oficialista Brasil Listo Para Más presentó una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) solicitando la anulación de la candidatura de Bolsonaro y de su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar. También pidió la inhabilitación por ocho años de Flávio y Eduardo Bolsonaro, acusándolos de abuso de poder político y económico.

La denuncia incluye presuntas articulaciones con autoridades estadounidenses para promover sanciones comerciales contra Brasil y desacreditar el sistema electoral, además de supuestas ofertas de ventajas sobre minerales críticos y tierras raras a cambio de apoyo externo.