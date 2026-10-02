La ex AFIP estableció que los bancos y plataformas digitales deberán reportar automáticamente las operaciones que superen los umbrales fijados

Si superas los umbrales mensuales, las entidades reportarán a ARCA, que podrá pedir justificación de fondos.

Los límites son $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, aplicando a bancos y billeteras virtuales.

ARCA investigará transferencias que superen montos específicos desde octubre de 2026 para combatir la evasión fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que empezará a investigar las transferencias que superen ciertos montos en Argentina a partir de octubre de 2026.

Concretamente, el organismo se mantendrá alerta por toda operación que supere los $50.000.000 en el caso de personas físicas y los $30.000.000 para personas jurídicas.

Estos límites aplican a cuentas bancarias como a billeteras virtuales por igual.

Topes vigentes para transferencias y acreditaciones que establece ARCA para octubre 2026

ARCA, sucesora de la AFIP, estableció que los bancos y plataformas digitales deberán reportar automáticamente las operaciones que superen esos umbrales mensuales.

El cálculo se realiza sobre el total de movimientos acumulados en el mes, no sobre una única transacción aislada.

Personas físicas: desde $50.000.000 mensuales

Personas jurídicas: desde $30.000.000 mensuales

Superar estos montos no implica una irregularidad en sí misma, pero sí obliga a las entidades financieras a informar la operación.

ARCA vigila operaciones por encima de $50.000.000 en personas físicas y de $30.000.000 en jurídicas

Luego, ARCA puede cruzar esos datos con la facturación y las declaraciones juradas del contribuyente para detectar inconsistencias.

La intención de ARCA es reforzar la trazabilidad del dinero y combatir la evasión fiscal y el lavado de activos.

Al recibir reportes automáticos de bancos y billeteras digitales, el organismo puede reconstruir con mayor precisión los flujos financieros y compararlos con la capacidad contributiva declarada por cada contribuyente.

En caso de detectar inconsistencias, ARCA puede solicitar comprobantes que justifiquen el origen de los fondos, como facturas de venta de bienes, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables.

El régimen informativo también contempla operaciones adicionales:

Retiros de efectivo: desde $10.000.000 para individuos y empresas

Plazos fijos e inversiones bursátiles: desde $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en empresas

Saldos al último día hábil del mes: $50.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en sociedades

¿Cuánto dinero en efectivo puedo retirar del cajero en octubre de 2026?

Puntualmente para retiro de efectivo en cajeros automáticos, los límites otorgados dependen del banco y del tipo de cuenta, con topes que van desde $400.000 hasta $2.400.000 diarios.

El límite banco por banco en octubre 2026 es el siguiente:

Banco Nación: hasta $1.000.000 diarios , ampliable desde la app

Banco Provincia: $400.000 por día , con posibilidad de incremento digital

Banco Ciudad: $800.000 diarios , extensible hasta $1.200.000

Banco Galicia: $400.000 diarios , pero hasta $2.400.000 en cajeros propios

ICBC: límite de $550.000 diarios

BBVA: hasta $2.000.000 diarios , según perfil del cliente

Banco Macro: $400.000 diarios , con hasta $1.200.000 para clientes Selecta

Banco Santander: $1.000.000 diarios para clientes base y hasta $1.700.000 para segmentos premium

Banco Supervielle: hasta $2.000.000 diarios.

Algunos factores adicionales que pueden disminuir o incrementar el monto según la entidad incluyen: