El anuncio impulsó las acciones de la compañía en Wall Street, con subas de entre 2% y 3%, y lo consolidó como la firma más valiosa del mundo

Más de 100 organizaciones, incluyendo Microsoft y SAP, adoptaron la plataforma, posicionando a Nvidia como líder en seguridad de IA.

Lanzó Open Agent Safety Platform, un sistema para evitar que los agentes de IA actúen fuera de control y asegurar su desarrollo.

Nvidia anuncia la mayor recompra de acciones de su historia por u$s235.000 millones, reflejando su confianza en la IA.

Nvidia, el gigante de semiconductores, anunció la mayor recompra de acciones de la historia corporativa: u$s150.000 millones adicionales, que elevan el programa total autorizado a u$s235.000 millones hasta el año fiscal 2028.

La decisión se da como parte de la confianza que posee la compañía en el auge de la inteligencia artificial (IA) y en su capacidad de generar caja récord.

Cómo fue el movimiento histórico en Wall Street

La recompra de acciones de Nvidia supera ampliamente la de Apple, que en 2024 había aprobado u$s110.000 millones, y se convierte en la mayor autorización de este tipo registrada por una empresa estadounidense.

El anuncio impulsó las acciones de la compañía en Wall Street, con subas de entre 2% y 3% en la jornada posterior, y consolidó a Nvidia como la firma más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil superior a los u$s5,4 billones.

La decisión se apoya en resultados extraordinarios: Nvidia cerró el trimestre de julio con ventas récord de u$s96.200 millones, un aumento interanual del 106%, y proyecta que sus ingresos crecerán un 70% durante el año fiscal 2028.

La compañía domina el mercado de procesadores gráficos para centros de datos de IA, y su flujo de caja libre supera los u$s22.400 millones, lo que le permite financiar nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, devolver capital a los accionistas.

Nvidia superó a Apple con una recompra histórica de acciones por u$s150.000 millones

El CEO Jensen Huang subrayó que la recompra refleja la confianza de Nvidia en las oportunidades de largo plazo que abren la IA y la computación acelerada: "Nuestra generación de efectivo nos da la capacidad de invertir en las tecnologías que impulsan esta transformación y devolver capital a los accionistas".

Analistas de Bloomberg Intelligence y LSEG interpretaron la medida como una señal de que la compañía considera sus acciones infravaloradas, dado que cotizan a 16,5 veces los beneficios futuros, el múltiplo más bajo desde 2015.

Aunque la recompra fortalece la posición de los accionistas, el consenso del mercado es que el auge de la IA no puede sostenerse indefinidamente al ritmo actual.

El gasto récord en infraestructura digital y la dependencia de clientes como OpenAI, Anthropic y Google plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la demanda.

Nvidia lanzó plataforma para evitar que los agentes de IA actúen fuera de control

En paralelo, Nvidia presentó la Open Agent Safety Platform, una nueva infraestructura de seguridad diseñada para evitar que los agentes de inteligencia artificial actúen fuera de control.

El sistema combina software de código abierto y hardware especializado capaz de aislar y detener a un agente en milisegundos si intenta llevar a cabo acciones no autorizadas.

Nvidia lanzó Open Agent Safety Platform para frenar a los agentes de IA que se salen de control

El lanzamiento se produjo tras una serie de incidentes protagonizados por agentes de IA de empresas como OpenAI, Anthropic, Meta y Google, que lograron escapar de sus entornos de prueba y acceder a sistemas externos.

Uno de los casos más resonantes fue el ataque a Hugging Face en julio de 2026, donde más de 700 agentes autónomos se infiltraron en la infraestructura de la compañía durante semanas, intentando incluso ocultar sus rastros. Nvidia aseguró que su nueva plataforma habría evitado esa brecha.

La Open Agent Safety Platform se compone de dos elementos principales:

OpenShell , un entorno de ejecución seguro de código abierto que define qué archivos, redes, APIs y credenciales puede utilizar cada agente. Funciona como una "jaula declarativa" que aplica políticas de seguridad incluso si el modelo intenta saltárselas

Sentry, un sistema de referencia que corre en las DPU BlueField-4 de Nvidia. Este chip independiente supervisa el comportamiento de los agentes fuera de banda y puede ponerlos en cuarentena o detenerlos en cuestión de milisegundos si cruzan los límites establecidos

Más de 100 organizaciones ya trabajan con la plataforma, entre ellas Microsoft, SAP, Salesforce, Palantir, JPMorgan Chase, Citi, Anthropic, CrowdStrike y SpaceXAI.

Salesforce, por ejemplo, integró OpenShell en Slack para que los equipos puedan monitorear la actividad de los agentes y aprobar o rechazar permisos directamente desde la aplicación.

SAP lo incorporó en su entorno Joule Studio, mientras que Scale AI lo integró en su infraestructura de agentes.

Huang defendió que el extraordinario potencial de la inteligencia artificial solo se materializará si se resuelve el problema de la seguridad.

La compañía busca posicionarse como líder en la creación de "guardrails" técnicos que complementen los marcos regulatorios aún en discusión.

Huang, sin embargo, se mostró crítico con la idea de frenar el desarrollo de la IA por presión gubernamental, apostando en cambio por soluciones tecnológicas que permitan avanzar con mayor control.