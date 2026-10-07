La primera criptomoneda por capitalización registró una baja del 2,82% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar activos digitales de forma segura en Argentina, use exchanges reguladas por CNV y evite plataformas como Paxful.

Ethereum, BNB y Ripple, entre otras, registran caídas de hasta el 9,51% en sus valores este 7 de octubre.

El mercado global de criptomonedas decreció un 3,07%, con Bitcoin en u$s83.160,70 y una baja del 2,82% este miércoles.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,67 billones, registró un retroceso de 2,82% en las últimas 24 horas, llegando a u$s83.160,70 este miércoles, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, miércoles 7 de octubre, una capitalización de u$s2,82 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.874 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -3,07% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,17%, seguido de Ethereum con un 11,05%. Las restantes monedas alcanzan un 29,78%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 7 de octubre es:

Bitcoin: u$s83.160,70 (-2,82%)

Ethereum: u$s2.556,15 (-5,11%)

BNB: u$s769,23 (-1,41%)

Ripple: u$s1,42 (-5,56%)

Solana: u$s116,40 (-3,38%)

Cardano: u$s0,26 (-6,53%)

Polkadot: u$s1,10 (-9,51%)

Dogecoin: u$s0,09 (-6,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este miércoles 7 de octubre:

Bitcoin: $134,10 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,24 millones

Ripple: $2.293,35

Solana: $187.931,80

Cardano: $412,88

Polkadot: $1.775,46

Dogecoin: $142,75

Polygon: $164,50

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 7 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.609,90

DAI: $1.616,06

USDC: $1.610,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, comprar criptomonedas requiere tener una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que funcionan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferir pesos para fondear y comprar activos digitales.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de interés y adquirirla en pesos. Algunas plataformas también aceptan tarjetas de crédito como forma de pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar monedas digitales y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando a compradores y vendedores directamente.

En este caso, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Siempre es importante verificar la reputación del vendedor antes de completar la operación.

Finalmente, los expertos sugieren evitar plataformas poco seguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios. La falta de medidas de seguridad expone a los usuarios a estafas y robo de datos.