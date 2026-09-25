El análisis estima un potencial de subida del 68,9%, sustentado en la capacidad de la compañía para replicar su modelo digital de bajo costo en EE.UU.

El banco advierte que captar clientes en el competitivo mercado estadounidense exigirá fuertes inversiones en publicidad, un riesgo para la rentabilidad.

La expansión de la fintech hacia el mercado de crédito al consumo en Estados Unidos, valorado en u$s1,5 billones, es el motor clave de esta proyección.

Goldman Sachs fijó un precio objetivo de u$s23 para las acciones de Nubank, lo que representa un potencial alcista del 70% frente a su valor actual.

Las acciones de Nubank tienen un precio objetivo de u$s23 para Goldman Sachs, algo que implica un potencial alcista cercano a 70% respecto a su cotización actual.

El banco de inversión consideró que la expansión de la fintech brasileña hacia los Estados Unidos abre una oportunidad de crecimiento en un mercado de crédito al consumo estimado en u$s1,5 billones, siete veces mayor que el de Brasil.

En un informe publicado el 23 de septiembre de 2026, Goldman Sachs recomendó comprar acciones de Nu Holdings, matriz de Nubank, que recientemente lanzó su cuenta global para más de 35 países, incluyendo la Argentina, y proyectó un precio objetivo de u$s23 frente a los u$s13,62 de referencia.

El análisis estima un potencial de subida del 68,9%, sustentado en la capacidad de la compañía para replicar su modelo digital de bajo costo en los Estados Unidos.

El mercado de crédito al consumo en EE.UU. alcanza los u$s1,5 billones, lo que representa una oportunidad de escala inédita para Nubank.

Goldman Sachs calcula que incluso una participación pequeña, del orden del 2%, podría generar beneficios adicionales de unos u$s500 millones.

Goldman Sachs ve un potencial de suba de hasta el 70% para las acciones de Nubank

La firma destacó que la experiencia de usuario y la estructura de costos reducida de Nubank son ventajas competitivas frente a bancos tradicionales.

El informe también advirtió que Estados Unidos es uno de los mercados financieros más competitivos del mundo. Captar clientes podría exigir inversiones significativas en publicidad, tecnología y desarrollo de productos, lo que presionaría la rentabilidad.

En este sentido, el gasto en mercadeo es señalado como uno de los principales riesgos de la expansión.

Las acciones de Nubank acumulan una caída cercana al 19% en 2026, lo que refleja la cautela de los inversores ante la desaceleración del mercado financiero global.

Sin embargo, la recomendación de Goldman Sachs se suma a un consenso positivo: 15 de los 18 analistas relevados por LSEG recomiendan comprar o comprar con convicción, aunque con objetivos de precio que varían entre u$s12 y u$s23.

Goldman Sachs revela cómo la IA se volvió una mina de oro para los bancos

En paralelo, otro informe de Goldman Sachs consideró que la inteligencia artificial abre una oportunidad de ingresos millonaria para los bancos, tras observar un aumento del 70% en las operaciones de renta variable en Wall Street durante el segundo trimestre de 2026, impulsado por la "fiebre de la IA".

La compañía estimó que esta tendencia puede convertirse en un motor estructural de rentabilidad si logra trascender la especulación de corto plazo.

En el segundo trimestre de 2026, Goldman Sachs y Morgan Stanley sumaron cerca de u$s14.000 millones en ingresos por operaciones de acciones, un salto del 70% interanual.

El CEO de Goldman, David Solomon, destacó que la entidad alcanzó un ROTE (rendimiento sobre capital tangible) del 26%, muy por encima de los niveles habituales desde la crisis de 2008, un desempeño que muestra cómo los algoritmos de IA potenciaron el trading de alta frecuencia y la gestión de riesgos en mercados volátiles.

La pregunta clave es si la IA permitirá a los bancos construir modelos de ingresos sostenibles, más allá de aprovechar la volatilidad de corto plazo.

Goldman Sachs plantea que la IA puede integrarse en áreas como gestión de patrimonios, banca de inversión y asesoría corporativa, generando fuentes de ingresos más predecibles.

El auge del trading impulsado por IA se da en un entorno de tipos de interés aún elevados, inflación en descenso pero no completamente controlada y un crecimiento moderado del PIB estadounidense en torno al 2,5%.

Este escenario favorece la liquidez y la especulación, pero también plantea riesgos de corrección si las condiciones macro cambian.