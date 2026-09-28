Un evento cripto fue el escenario de un debate sobre qué va a pasar con las finanzas y el mismo dinero cuando la IA termine con el trabajo humano

El avance de la inteligencia artificial generará un dilema sobre la responsabilidad legal; Argentina muestra gran potencial de adopción cripto.

Empresarios debaten el futuro de las finanzas con agentes de IA en TKPC26, entre la automatización total y la responsabilidad humana.

Empresarios y comunicadores debatieron sobre el futuro de las cripto y las finanzas en un mundo de agentes de inteligencia artificial (IA). Una posición advierte sobre el fin de las finanzas y del dinero, con el fin del trabajo humano que hoy se remunera y meritúa con una medida monetaria; en tanto, la otra considera que siempre se exigirá la responsabilidad final de una persona.

Concretamente, los protagonistas del debate fueron:

Marcelo Cavazzoli , conocido popularmente como "Chelo", es un emprendedor tecnológico argentino, fundador y CEO de Lemon, una de las billeteras virtuales cripto más importantes de Argentina y de gran relevancia en América Latina

, conocido popularmente como "Chelo", es un emprendedor tecnológico argentino, fundador y CEO de Lemon, una de las billeteras virtuales cripto más importantes de Argentina y de gran relevancia en América Latina Mario Pergolini, popularmente conocido conductor televisivo y radial, recordó su paso por el mundo de la minería cripto.

Los referentes debatieron en el marco de Take Profit Conference 26 (TKPC26), un evento creado por dos referentes del ecosistema financiero de habla hispana: Norberto Giudice, especialista en blockchain y cripto, y Agustín Natoli, asesor financiero y analista técnico, con una comunidad de más de 1,6 millones de suscriptores.

De apps financieras humanas a agentes de IA

"En una primera etapa, la interacción financiera cambiará: en lugar de operar manualmente en la pantalla de un celular, los agentes de IA ejecutarán las compras, inversiones y transferencias por el usuario", adelantó Cavazzoli sobre el cambio que supone la integración de la inteligencia artificial en los procesos actuales.

El empresario proyectó que "las aplicaciones tradicionales pasarán a un segundo plano, permitiendo personalizar interfaces o interactuar mediante comandos hablados y nuevos dispositivos".

De este modo, Cavazzoli previó un proceso de transición que será un paso previo a la desaparición del dinero, en el cual la evolución tecnológica busca eliminar la complejidad financiera en la vida cotidiana.

"El objetivo inmediato es eliminar el concepto de finanzas para que las personas no tengan que pensar en ello, simplificando el uso de los fondos al punto de quitar toda fricción. Lemon trabaja en esta línea actualmente", comentó el fundador de Lemon.

Futuro lejano: la obsolescencia del dinero y del modelo de trabajo

Cavazzoli sostuvo la postura de que el dinero dejará de existir tal como lo conocemos en un futuro que consideró que "es lejano".

"La sociedad actual en el mundo capitalista utiliza el dinero como mecanismo para estructurarse en torno al trabajo, el esfuerzo y la meritocracia. A medida que la tecnología avance hasta poder realizar cualquier trabajo mejor que los seres humanos, el empleo dejará de ser el pilar de la sociedad", anticipó.

"Al no requerirse el trabajo humano para producir, el dinero perderá su rol organizativo fundamental, obligando a la humanidad a migrar hacia otros sistemas de medición, puntuación (scoring) u organización", agregó..

Cómo se ve hoy la velocidad de adaptación

Para ilustrar lo rápido que cambian las dinámicas del dinero, Cavazzoli recuerda que "hace solo 6 años (antes de la pandemia) se utilizaba principalmente efectivo y apenas existía el código QR, mientras que hoy la vida cotidiana no se concibe sin esa tecnología".

"Hoy la interacción tecnológica evoluciona desde la aprobación manual, instrucción por instrucción, hacia un modo completamente automático (vibe coding), hasta llegar a un punto donde los agentes de IA funcionarán autónomamente sin requerir el conocimiento, opinión o validación intermedia del usuario", señaló el empresario

Mencionó como ejemplo la creación de videojuegos mediante métodos en los que se deja correr la IA de forma autónoma durante dos o tres días —gastando tokens— para entregar un videojuego completamente terminado sin intervención intermedia.

"Antes era necesario aprobar cada instrucción línea por línea ("aceptar, aceptar"). Actualmente, con la modalidad conocida como vibe coding, los programadores activan el modo automático", relató Cavazzoli.

"Especialmente en la creación de juegos, con el uso del método Goutlet, se deja a la IA trabajando sola y de manera continua durante dos o tres días", describió.

"Durante ese periodo, la tecnología opera de manera independiente, gastando una importante cantidad de tokens, para finalmente entregar un videojuego totalmente terminado sin haber requerido respuestas ni intervenciones intermedias", sumó.

"Hacia un horizonte de 10 años, imaginando modelos avanzados como un 'ChatGPT 50', el conocimiento o las opiniones humanas no serán un insumo útil para la IA. La tendencia no será supervisar el proceso, sino evaluar únicamente el producto final", sostuvo Cavazzoli.

La responsabilidad del usuario en el mundo agéntico

En la charla se planteó la responsabilidad como un dilema crítico y un desafío abierto ante la llegada de la era de los agentes de IA.

Para Pergolini, "ante la automatización por agentes, surge el dilema de determinar quién asume la responsabilidad legal y financiera si una IA comete una equivocación administrando el dinero cotidiano de las personas".

"Sin importar cuánto se automatice la tecnología, las personas siempre van a exigir que alguien asuma la responsabilidad cuando las cosas no salgan según lo previsto", precisó.

"La culpa recaerá en la plataforma: si un agente de IA comete una equivocación o pierde un negocio, el usuario no dirá "fue culpa de la IA", sino que responsabilizará a la empresa o plataforma", advirtió.

"Este reclamo se vuelve especialmente sensible porque no se trata únicamente de capital de riesgo o inversión, sino del sueldo mensual y el dinero diario con el que viven las familias", remarcó.

Sin embargo, la charla dejó abierta la pregunta sobre a quién se le exigirán explicaciones si un ticket no refleja el precio esperado o si los fondos terminan enviados a la cuenta equivocada.

¿Cuál es el futuro cripto en Argentina?

"El futuro del ecosistema cripto es muy promisorio gracias a la adopción de infraestructura para tokenizar, lo que marca el quiebre hacia una segunda ola de adopción. No obstante, esto no implica necesariamente que todo el mercado vaya a tener rendimientos parabólicos", precisó en TKP26 Iñaki Apezteguia, especialista en criptomonedas, analista de mercados y divulgador tecnológico.

El experto puntualiza que Argentina ya no depende del cepo al dólar para la adopción de stablecoins, sino que esta siguió creciendo fuertemente y en el actual "bear market" (con caídas de valor de las cripto). Pero también advierte que "hay mucho margen de crecimiento si se compara la adopción del país con la de Brasil".

"De acuerdo con un estudio de Chainalysis, el líder indiscutido de la región en volumen es Brasil, la adopción de cada país es como sigue", indica Apezteguia:

El experto concluyó que "a la Argentina le falta recorrido en cuanto a capital y escala para igualar los niveles de adopción de Brasil".

Sobre el impacto de la IA, Apezteguia reconoce que "acelera todo el proceso, potenciando los desarrollos diez veces" y mencionó que "esta velocidad puede causar temor por momentos, pero esta es una transformación inevitable".

En el tramo final de su exposición, el experto añade de forma distendida que "quedan 10 años por lo que dijeron", cerrando con la idea de que "hay que vivir".