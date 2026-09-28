Con dos cuadras de fila, Take Profit Conference reunió a inversores y referentes de Bitcoin, finanzas tradicionales y real estate en Buenos Aires

Tras el éxito de su primera edición, los organizadores confirmaron que el evento se expandirá por Latinoamérica con futuras fechas en México y Colombia.

El encuentro, organizado por Norberto Giudice y Agustín Natoli, ofreció formación sobre finanzas, tokenización, renta fija y el mercado energético.

El sábado 26 de septiembre, C Art Media recibió a Take Profit Conference 26 (TKPC26), un encuentro pensado para el inversor de hoy, ese que quiere sumar obligaciones negociables a la cartera de inversiones y también comprar bitcoin. La jornada comenzó a las 9 con una fila de dos cuadras y un flujo de ingreso que se mantuvo durante casi tres horas.

Los anfitriones abrieron el evento con una charla de bienvenida en la que recorrieron la agenda del día. La propuesta apuntó a que los asistentes pudieran abordar los mercados de manera segura y con criterio, a partir de charlas con referentes de distintas especialidades.

Las claves del Take Profit 2026

TKPC26 fue creado por dos referentes del ecosistema financiero de habla hispana: Norberto Giudice, especialista en blockchain y crypto, y Agustín Natoli, asesor financiero y analista técnico, con una comunidad de más de 1,6 millones de suscriptores. El evento nace a partir de Metamind, la comunidad que ambos crearon, y acompaña la forma en que opera el inversor actual, en un mercado donde el nuevo inversor inmobiliario piensa como un inversor financiero y arma carteras con instrumentos tradicionales, activos digitales y real estate.

La idea fue hacer confluir todos los mercados en un solo lugar. "Era necesario un evento que congregara a todos, sin distinción de vertiente, intereses o nivel de conocimiento, y con un fuerte foco en educación financiera. Hoy las finanzas se diversificaron tanto que la misma persona que quiere una ON también se compra BTC", explica Giudice.

Se trata del primer evento a esta escala y se apoya en experiencias presenciales anteriores, con una audiencia que ya tiene interés y experiencia en mercados.

El Stage Finanzas recorrió temas como el análisis fundamental de acciones, el portfolio, la renta fija y las estrategias de mercado, además de el sector energético y Vaca Muerta como activo financiero.

También hubo espacio para el real estate y la inversión inmobiliaria, un terreno en el que hoy es posible invertir en real estate desde u$s50 a través de la tokenización.

El Stage Crypto reunió charlas sobre criterios para elegir exchanges de criptomonedas, minería y DeFi, entre otros temas.

El programa también incluyó la regulación de activos virtuales en Argentina, la tokenización de activos y las stablecoins. Sobre este último punto, Diego Díaz, de la Cámara Fintech, ya había anticipado a iProUP que el ecosistema puede soñar con un marco de stablecoins.

Completaron la agenda las estrategias para aprovechar el mercado alcista. Entre los speakers se destacaron:

Mario Pergolini (Vorterix)

Ornella Panizza (Lady Market)

Ramiro Marra (Bull Market Group)

Beltrán Briones (Grupo Briones)

Marcelo Cavazzoli (Lemon)

Marcos Schefer (Ripio)

Carlos Maslatón (Roxom)

Borja Martel (Roxom)

Ariel Scaliter (Justoken)

Santiago Siri (Sairi Agent)

Iñaki Apezteguía (Crossing Capital)

Julián Caccia (Coinbox)

Diego Díaz (Cámara Fintech)

Carolina Gama (Bitget)

Lesme Hernández (BingX)

Daiana Gómez Banegas (MUBIT)

El evento contó con BingX y BloFin como sponsors principales, junto a Bull Market, Nexo, Coinbox, Bitget, Bybit, TiendaCripto, Metamind, Building C y Oracle Numeris.

¿Qué dijeron los organizadores y qué viene después?

Para Natoli, el balance superó lo esperado: "Superamos las expectativas del evento y sabemos que tenemos que repetir el año que viene. Tuvimos real estate, análisis fundamental y Bitcoin incluso en una misma charla".

Y agrega: "Vi a la gente muy emocionada y eso me da la pauta de que era algo que estaban esperando. La frontera entre finanzas tradicionales, activos digitales y real estate ya no existe". Es una convergencia que también se refleja en el sistema financiero, donde los bancos buscan entrar al mercado cripto.

Por su parte, Giudice destaca: "Es una sorpresa ver la cantidad de personas que se acercaron a conocer más. Las charlas estuvieron llenas en todo momento. Muchos asistentes nos remarcaron lo importante que es una buena gestión de las finanzas personales para mejorar la calidad de vida".

"Los inversores se van con un panorama muy completo de todo lo que hay en el mercado, además de networking de gran nivel. Queremos hacerlo más grande en Argentina y llegar al resto de Latinoamérica", concluye el experto, conocido en redes como @criptonorbert.

TKPC26 forma parte de un circuito regional que continuará en 2027 con ediciones en México y Colombia.