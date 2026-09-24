En medio de un ciclo de morosidad récord, gobiernos provinciales y bancos lanzaron esquemas alternativas de pago con nuevas condiciones y beneficios

El IERAL propone eliminar impuestos a los intereses y usar créditos UVA para reducir la cuota inicial y dinamizar el crédito.

La medida busca aliviar la morosidad récord de familias y empresas, detallada en un informe del IERAL Fundación Mediterránea.

Diecisiete provincias lanzaron planes para refinanciar deudas con tasas desde 20% TNA y plazos de hasta 120 meses.

Diecisiete provincias argentinas lanzaron planes propios para refinanciar deudas en mora, con tasas fijas que arrancan en el 20% de Tasa Nominal Anual (TNA), plazos que llegan hasta los 120 meses y beneficios impositivos que abaratan el nuevo crédito, según el último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

El despliegue coincide con un ciclo de morosidad récord que golpea, sobre todo, a las familias, empujado por la suba de las tasas reales, el fin de la licuación de cuotas por inflación y el deterioro del mercado laboral.

Aun así, el sistema financiero conserva estabilidad porque el 87% del monto prestado a hogares y el 96% del crédito a empresas se sigue pagando con normalidad, según datos del Banco Central (BCRA).

El mapa provincial de refinanciación de deudas, con tasas y plazos

Los planes despliegan bancos oficiales y programas coordinados con los gobiernos locales, con foco en empleados públicos, morosos de tarjetas y clientes bancarios en general.

En cinco jurisdicciones (CABA, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Neuquén) se suman exenciones o rebajas en Ingresos Brutos y Sellos que reducen el costo del nuevo crédito.

Este es el listado, jurisdicción por jurisdicción:

Buenos Aires (Banco Provincia): TNA fija de 39% a 50% para atrasos hasta 90 y más de 90 días; hasta 72 meses (60 para tarjetas)

(Banco Provincia): TNA fija de para atrasos hasta 90 y más de 90 días; hasta 72 meses (60 para tarjetas) CABA (Banco Ciudad y adheridos): TNA fija tope del 35% con reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre intereses; mínimo 24 cuotas

(Banco Ciudad y adheridos): TNA fija tope del sobre intereses; mínimo 24 cuotas Chaco (Nuevo Banco del Chaco): 35% de TNA para regularización y hasta 50% para consolidación, con cuota tope del 50% del sueldo; hasta 60 meses

(Nuevo Banco del Chaco): y hasta 50% para consolidación, con cuota tope del 50% del sueldo; hasta 60 meses Chubut (Banco del Chubut): 25% de TNA los primeros 24 meses para empleados públicos; hasta 72 meses más un año de gracia

(Banco del Chubut): para empleados públicos; hasta 72 meses más un año de gracia Córdoba (Bancor y adheridos): TNA fija tope del 35% con exención de Ingresos Brutos; 24 o 48 meses

(Bancor y adheridos): TNA fija tope del 35% con exención de Ingresos Brutos; 24 o 48 meses Corrientes (Banco de Corrientes): tasa de mercado menos 29 puntos para familias que usaron más del 75% del límite; hasta 12 cuotas

(Banco de Corrientes): tasa de mercado menos 29 puntos para familias que usaron más del 75% del límite; hasta 12 cuotas Entre Ríos (Banco Entre Ríos): TNA fija del 60% con cuota tope del 40% del sueldo; 60 cuotas más dos meses de gracia

(Banco Entre Ríos): con cuota tope del 40% del sueldo; 60 cuotas más dos meses de gracia Jujuy (Banco Macro): empleados públicos con mora de 6 a 89 días; tasa 6 a 7 puntos por debajo de la vigente

(Banco Macro): empleados públicos con mora de 6 a 89 días; tasa 6 a 7 puntos por debajo de la vigente La Pampa (Banco de La Pampa): TNA de 40% a 49% (36% para pymes) con exención retroactiva de Sellos; 36 a 72 meses más 90 días de gracia

(Banco de La Pampa): TNA de 40% a 49% (36% para pymes) con exención retroactiva de Sellos; 36 a 72 meses más 90 días de gracia La Rioja (Banco Rioja): tasa menor al 52% de TNA para atrasos de 90 días o más y tarjetas Mastercard del banco; 36 meses

(Banco Rioja): tasa menor al 52% de TNA para atrasos de 90 días o más y tarjetas Mastercard del banco; 36 meses Mendoza : tope del 20% de TNA con exención de Sellos y baja de Ingresos Brutos del 7% al 5%; mínimo 24 cuotas

: y baja de Ingresos Brutos del 7% al 5%; mínimo 24 cuotas Misiones (Banco Macro): TNA reducida al promedio del BCRA para empleados públicos y pensionados de ANSES con al menos 6 días de mora en julio; hasta 60 meses

(Banco Macro): TNA reducida al promedio del BCRA para empleados públicos y pensionados de ANSES con al menos 6 días de mora en julio; hasta 60 meses Neuquén (BPN y adheridos): 35% de TNA fija o UVA + 5% a 20% con exención de Sellos; hasta 36 meses

(BPN y adheridos): con exención de Sellos; hasta 36 meses Salta (Banco Macro): distintas tasas según antigüedad de la mora para empleados públicos; hasta 48 meses

(Banco Macro): distintas tasas según antigüedad de la mora para empleados públicos; hasta 48 meses Santa Cruz (Banco de Santa Cruz): 35% de TNA para morosos con cuotas por encima del 50% de sus ingresos; hasta 120 meses más tres de gracia

(Banco de Santa Cruz): 35% de TNA para morosos con cuotas por encima del 50% de sus ingresos; Santa Fe (Banco Santa Fe): tasa bonificada referenciada al Banco Nación para empleados públicos con deudas en el sistema CUAD; 60 cuotas más dos meses de gracia

(Banco Santa Fe): tasa bonificada referenciada al Banco Nación para empleados públicos con deudas en el sistema CUAD; 60 cuotas más dos meses de gracia Tierra del Fuego (Banco de Tierra del Fuego): 39% a 50,1% de TNA para regularización; hasta 72 meses (mora corta) o 120 meses

La respuesta de los bancos frente a la mora récord

Los bancos también salieron a acompañar el proceso, encabezados por las entidades públicas. El Banco Nación combina pesos y UVA (29% de TNA para la mora reciente en tarjeta y UVA + 10% a 15% para consolidación, con plazos de hasta 120 meses).

Banco Provincia llega al 50% de TNA con acreditación de sueldo y 72 meses. Banco de Córdoba topea en 35% (24 a 48 meses) y Macro en 25% para atrasos mayores a 90 días. Galicia y BBVA replican el tope del 35% del programa CABA, mientras que el ICBC ofrece UVA + 20% hasta 48 meses.

Mora récord: qué debería contemplar una ley que salga del Congreso

Una ley nacional podría 'ordenar el rompecabezas', pero el IERAL advierte que cualquier proyecto que llegue al Congreso debería respetar seis restricciones para no torcer los incentivos del sistema:

No desincentivar la expansión del crédito a futuro

No relajar las políticas de riesgo crediticio

No incentivar el incumplimiento futuro de los deudores

No beneficiar a los morosos frente a los que están al día

No colisionar con el equilibrio fiscal

Ser consistente con una estrategia de largo plazo para dinamizar el crédito

Sobre esa base, el organismo propone eliminar el IVA sobre los intereses de los créditos refinanciados y condicionar la exención a que las provincias hagan lo mismo con Ingresos Brutos y Sellos y a que los municipios eliminen sus tasas locales. Al tratarse de deudas que no se están pagando, la baja tributaria no tiene costo fiscal relevante.

El segundo eje es habilitar más refinanciaciones bajo modalidad UVA para achicar la cuota inicial, apoyadas en una reducción de encajes bancarios atada a que los recursos liberados se destinen puntualmente a esos préstamos.

Los efectos aparecen en una simulación del propio instituto: sobre una deuda de $1.000.000 refinanciada a 36 meses con TNA fija del 65% y todos los impuestos vigentes, la cuota inicial parte en $75.000; con la eliminación de tributos cae 25% y, si además se pasa a modalidad UVA + 7,5%, la primera cuota se reduce un 58% frente al escenario actual.

Ahora bien, el IERAL aclara que estas medidas son "una respuesta puntual para un problema coyuntural" y que el desafío estructural pasa por dinamizar el crédito "tanto en cantidad como en calidad", en una economía donde el volumen total prestado todavía es reducido.

En paralelo, bancos y fintechs vienen reclamando cambios regulatorios para bajar la mora sin frenar el crédito.