Miles de personas no pueden afrontar cuotas y los bancos amplían sus planes de rescate: proponen créditos con plazos de hasta 10 años y tasas bonificadas

Buscan evitar la exclusión financiera de miles de clientes, mientras la morosidad de hogares llegó al 12,7% en junio, la más alta en 2 décadas.

Las entidades públicas ya superaron 156.000 operaciones por $660.000 millones, con programas como "Ponete al Día" del Provincia.

Bancos Nación y Provincia lanzaron planes de refinanciación de deudas con tasas desde 31% y hasta 120 meses, frente a morosidad récord.

El Banco Nación y el Banco Provincia lanzaron planes de refinanciación de deudas con tasas desde 31% anual y plazos de hasta 120 meses para rescatar a personas y familias que no pueden pagar sus cuotas en medio de una mora récord.

La estrategia de ambas entidades públicas apunta a que evitar que usuarios con atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales queden excluidos del sistema financiero.

La morosidad de los hogares argentinos se ubicó en 12,7% durante junio, según estimaciones de la consultora 1816 en base a datos del Banco Central.

Si bien se trata de un leve retroceso en comparación con el 12,8% de mayo, con lo que se cortó una racha de 19 meses consecutivos de suba, el nivel sigue siendo el más alto en más de dos décadas.

Qué ofrece Banco Nación para consolidar deudas en hasta 120 meses

El Banco Nación tiene activa una línea de consolidación de deudas que permite unificar obligaciones propias y de otras entidades en un solo crédito, con montos de hasta $100 millones y plazos que van de 12 a 120 meses. Está dirigida a quienes cobran salarios, jubilaciones o pensiones en la entidad.

Las tasas varían según el nivel de atraso: UVA+12% TNA para mora de 30 a 90 días y UVA+14% TNA cuando supera ese plazo. Las cuotas se calculan por sistema francés (pagos periódicos fijos, donde al principio la mayor parte se destina a intereses y luego a capital) y no pueden exceder el 35% de los ingresos netos.

Para tarjetas de crédito con entre 1 y 85 días de atraso, el Nación ofrece otra línea con TNA fija de 35%, plazos de 24 a 60 cuotas y topes de $10 millones para Visa y $30 millones para Mastercard.

En estos casos, la tarjeta se mantiene operativa, lo que le permite al usuario seguir haciendo compras y operaciones, aunque el límite de compra se reduce hasta un 85%. En mora superior a 90 días, los plazos pueden extenderse hasta 96 meses, según los resultados de una evaluación crediticia previa.

Cómo funciona el plan Ponete al Día de Banco Provincia

El Banco Provincia lanzó en julio el programa Ponete al Día, destinado a clientes con deudas en mora al 31 de mayo de 2026 y con foco en los 2,1 millones de personas que cobran sus sueldos a través de la entidad.

Para mora temprana de hasta 90 días, la tasa es del 50% anual para quienes perciben ingresos en el banco, y baja al 39% para personas con haberes de hasta 4 salarios mínimos, es decir $1.470.000. La cuota estimada por cada $1.000.000 de deuda a 72 meses es de $36.110.

En mora avanzada superior a 90 días, el interés cae al 31% anual para personas en situación de sobreendeudamiento, definidas como aquellas que destinarían más del 50% de sus ingresos a pagar una refinanciación convencional. En ese caso, el pago por cada millón refinanciado a 72 meses baja a $30.732.

Para tarjetas Visa y Mastercard de la entidad, con atrasos de hasta 70 días y deudas de hasta $10 millones, el costo financiero es de 41% en 60 cuotas mensuales, con el plástico habilitado para operar por el saldo restante.

Por qué la morosidad frenó pero el riesgo aún no desaparece

El dato de junio cortó 19 meses de deterioro consecutivo en la irregularidad del crédito bancario a familias. Según la consultora 1816, el freno respondió a dos factores: el crecimiento del volumen total de préstamos, que diluyó el peso relativo de los impagos, y la desaceleración en el ritmo de aumento de las financiaciones irregulares.

Sin embargo, el atraso en los pagos creció durante junio en 18 de los 30 principales bancos del país. Y en el segmento no bancario, donde operan fintech, billeteras y comercios, la tendencia sigue siendo ascendente: los créditos irrecuperables pasaron de representar 2,6% de la cartera en marzo de 2025 a 10,8% un año después, según la consultora Eco Go.

En este marco, Provincia y Nación mantienen vigentes sus planes mientras evalúan el impacto sobre la cartera de créditos morosos.

La apuesta de fondo es retener a los clientes y darles margen para recomponer su capacidad de pago, en lugar de empujarlos hacia la exclusión financiera definitiva.