El ministro mantuvo un encuentro con unos 50 fondos en la sede de JPMorgan y aseguró que el Gobierno no modificará el rumbo de cara a las elecciones 2027

Caputo descartó cambios en el rumbo económico por las elecciones, con respaldo del Tesoro de EE.UU.

Luis Caputo detalló a inversores un plan para cubrir vencimientos de deuda argentina hasta 2027 sin emisión de bonos.

Luis Caputo se reunió con unos 50 inversores en la sede de JPMorgan en Nueva York y les presentó los números con los que el Gobierno planea cubrir todos los vencimientos de deuda de 2026 y parte de los de 2027 sin necesidad de salir a colocar bonos en Wall Street.

El ministro de Economía expuso durante media hora el esquema financiero oficial y luego abrió el micrófono a preguntas, en un encuentro organizado por Facundo Gómez Minujín, titular del banco en la Argentina.

La hoja de ruta que mostró Caputo contempla recursos por u$s22.900 millones para este año, contra necesidades de u$s19.200 millones, dejando un colchón de casi u$s3.700 millones que servirá para empezar a afrontar los compromisos de 2027.

Ese año, distintas consultoras estiman vencimientos de entre u$s24.900 millones y u$s30.700 millones entre capital e intereses. El financiamiento se apoya en desembolsos de organismos multilaterales, aportes del FMI, privatizaciones y emisiones de deuda en pesos bajo legislación local.

La presentación formó parte de la agenda previa a la llegada de Javier Milei a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de la ONU, donde hablará el miércoles y mantendrá reuniones con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, entre otros.

Los números de reservas y superávit que Caputo mostró a los inversores

El ministro puso sobre la mesa los resultados que viene acumulando el Banco Central. Según detalló, la entidad ya compró más de u$s14.200 millones en lo que va del año, muy por encima de la meta anual de u$s10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional.

La consultora Analytica estima que la acumulación neta de reservas ronda los u$s9.000 millones, también por arriba del objetivo de u$s8.000 millones previsto para todo 2026.

A ese panorama, Caputo le sumó dos cartas más: los acuerdos de swap con Estados Unidos y China por u$s20.000 millones cada uno y la garantía de u$s2.000 millones que el Banco Mundial otorgó en junio, decisiva para cubrir un vencimiento de deuda en julio.

El punto más ajustado aparece en las cuentas públicas. El acuerdo con el FMI fija una meta de superávit primario del 1,4% del PBI para este año, pero el primer semestre cerró en 0,6%, ligeramente por debajo del 0,7% esperado para ese tramo. Para achicar la diferencia, el Gobierno comprometió postergar hasta noviembre la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral y recortar subsidios al transporte.

Todo esto ocurre mientras una misión técnica del FMI ya arrancó en Buenos Aires la tercera revisión del programa. La auditoría no es menor: este viernes vence un pago de aproximadamente u$s803 millones con el organismo, y después se suman u$s840 millones en noviembre y u$s344 millones en diciembre.

El ministro descartó cambios en el rumbo económico por las elecciones

Los inversores también quisieron saber si el año electoral podía alterar la estrategia oficial. Caputo fue tajante: "No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel".

En la misma línea, destacó el respaldo que recibe el programa de parte de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. "Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental", había dicho el funcionario norteamericano a fines de agosto, en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas del G20 en Carolina del Norte.

El vínculo del ministro con JPMorgan viene de lejos: trabajó en la entidad entre 1994 y 1998 como jefe de Trading para América Latina, y en noviembre pasado ya había sostenido una ronda similar en la misma sede. Desde su entorno calificaron el encuentro como una "reunión privada" y no dieron detalles oficiales de la jornada.