BYMAEDUCA abrió la inscripción para su curso de Excel para inversiones. Fechas, temario de análisis financiero y cómo anotarse.

El programa inicia el 13 de octubre de 2026, es 100% online y busca optimizar la toma de decisiones financieras.

La capacitación cubre gestión de datos, análisis de acciones, bonos y construcción de carteras óptimas con Solver.

BYMAEDUCA lanza un curso online para usar Excel en análisis y gestión de inversiones.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) oficializó la apertura de inscripciones para una nueva capacitación arancelada de su división académica con el objetivo de brindar herramientas técnicas que permitan estructurar portafolios, procesar información de mercado y evaluar rendimientos con criterios cuantitativos.

A través de su programa BYMAEDUCA, la entidad bursátil presentó el curso especializado sobre el uso de Excel como herramienta clave para analizar inversiones. La propuesta pedagógica apunta a que los participantes incorporen metodologías prácticas para monitorear el desempeño de distintos activos financieros, interpretar bases de datos en tiempo real y fundamentar la toma de decisiones estratégicas.

La formación se desarrollará bajo una modalidad 100% online, combinando clases teóricas con ejercitación directa sobre variables del mercado local e internacional para inversores individuales, asesores, agentes de bolsa y profesionales de finanzas.

Qué contenidos incluye el programa de finanzas y cómo se optimizan carteras con Solver

El plan de estudios está estructurado sobre cinco módulos temáticos orientados a cubrir las exigencias analíticas de la renta fija y la renta variable:

Gestión de datos financieros: Aplicación de funciones avanzadas de Excel sobre bases de datos económicas y bursátiles, trabajando tanto con registros de cotizaciones históricas como con flujos de información en tiempo real

Aplicación de funciones avanzadas de Excel sobre bases de datos económicas y bursátiles, trabajando tanto con registros de cotizaciones históricas como con flujos de información en tiempo real Análisis estadístico de acciones: Medición de dispersión, desvío estándar, varianza y coeficientes de correlación aplicados al comportamiento histórico de papeles corporativos

Medición de dispersión, desvío estándar, varianza y coeficientes de correlación aplicados al comportamiento histórico de papeles corporativos Construcción de carteras óptimas de inversión: Modelado de portafolios eficientes aplicando la teoría clásica de Markowitz mediante el uso del complemento Solver, buscando maximizar el retorno esperado para un determinado nivel de riesgo o minimizar la volatilidad

Cálculo de indicadores clave de bonos: Métricas esenciales de instrumentos de renta fija, tales como rendimiento al vencimiento, duración y sensibilidad ante cambios en la tasa de interés

Métricas esenciales de instrumentos de renta fija, tales como rendimiento al vencimiento, duración y sensibilidad ante cambios en la tasa de interés Funciones financieras y valuación: Implementación práctica de Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), métricas críticas para la evaluación de proyectos de inversión y estructura de financiamiento corporativo

Cuáles son las fechas, días de cursada y cómo realizar la inscripción en BYMAEDUCA

El calendario académico y los requisitos formales de participación para el ciclo formativo quedaron definidos bajo el siguiente cronograma:

Período de cursada: Las clases comenzarán el martes 13 de octubre y se extenderán hasta el jueves 12 de noviembre de 2026

Las clases comenzarán el y se extenderán hasta el Días y franja horaria: Los encuentros sincrónicos virtuales se dictarán los martes y jueves, de 8:30 a 10:30 hs

Los encuentros sincrónicos virtuales se dictarán los Público objetivo: La propuesta está dirigida a inversores individuales, profesionales del mercado, agentes bursátiles y cualquier persona interesada en profesionalizar el uso de planillas para la gestión patrimonial

Vías de inscripción e informes: Los interesados en acceder al programa arancelado pueden consultar el arancel e inscribirse a través del sitio web oficial www.bymaeduca.com.ar, o canalizar dudas puntuales vía correo electrónico a bymaeduca@byma.com.ar

La propuesta de la Bolsa busca acortar la distancia entre el manejo elemental de planillas y la analítica cuantitativa, dotando a los inversores locales de instrumentos concretos para optimizar sus carteras de inversión.