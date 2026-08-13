BYMAeduca habilitó las inscripciones para su capacitación enfocada en el uso de indicadores bursátiles, medias móviles y figuras de cambio de tendencia

Capacita en lectura de gráficos y uso de indicadores, incluyendo práctica con el simulador BYMALAB.

El curso 100% virtual se dictará del 1 al 25 de septiembre de 2026, los martes y jueves, con un costo de $120.000.

BYMAeduca abrió inscripciones a su programa de Análisis Técnico para operar acciones, bonos y CEDEARs.

Con el objetivo de acercar conceptos del análisis bursátil a la comunidad, la plataforma BYMAeduca -el brazo educativo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)- confirmó en agosto de 2026 la apertura de inscripciones para la nueva edición de su programa "Análisis Técnico: Lo que querías saber y no te animaste a preguntar".

La propuesta académica de la bolsa porteña está estructurada para brindar conocimientos sobre la lectura de gráficos de precios, el comportamiento de la oferta y la demanda, y el uso de indicadores que permiten identificar puntos de entrada y salida en la operatoria con acciones, bonos y CEDEARs.

¿Qué vas a aprender en el curso de análisis técnico de BYMA?

El programa académico de BYMAeduca anunciado en agosto de 2026 abarca contenidos teóricos y prácticos orientados a interpretar las dinámicas del mercado de capitales.

En información a la que accedió iProUP, desde la entidad revelaron que los módulos del curso se dividen en los siguientes ejes temáticos:

Teoría Dow y tendencias: Métodos para detectar la dirección predominante de los precios y reconocer señales tempranas de cambio de ciclo en el mercado

Niveles clave de precio: Técnicas para trazar líneas de tendencia, canales operacionales, retrocesos de Fibonacci y el reconocimiento de zonas de soporte y resistencia

Indicadores basados en precios: Interpretación y uso práctico de medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico para medir el pulso de la cotización

Patrones y figuras geométricas: Detección de figuras clásicas de continuación y reversión de tendencia en los gráficos bursátiles

Práctica con simulación real: Ejercitación directa a través de BYMALAB, el simulador de inversiones de BYMA que permite aplicar las estrategias aprendidas en un entorno controlado sin poner en riesgo capital real

La propuesta incluye ejercitación directa a través de BYMALAB, el simulador de inversiones de BYMA que permite aplicar las estrategias aprendidas en un entorno controlado sin poner en riesgo capital real.

¿Cuáles son las fechas, los horarios y el costo de la capacitación de BYMA?

La capacitación organizada por Bolsas y Mercados Argentinos se dictará bajo modalidad 100% virtual entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026, con clases agendadas para los días martes y jueves en el horario de 8:30 a 10:30 hs.

Según datos informados oficialmente por la entidad bursátil en su convocatoria de agosto de 2026, el programa es arancelado y tiene un costo total de $120.000.

Quienes deseen inscribirse u obtener más detalles sobre el temario pueden ingresar al sitio oficial de BYMAeduca o realizar consultas a través del correo electrónico bymaeduca@byma.com.ar.

En un escenario donde ahorristas e inversores buscan alternativas para optimizar el rendimiento de su capital dentro del mercado de valores, la formación técnica se consolida como una herramienta decisiva para reducir la improvisación y tomar decisiones basadas en datos.