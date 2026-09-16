La CNV exige certificar idoneidad para operar en el mercado financiero. BYMA Educa lanzó un programa de apoyo online. Cómo inscribirse.

El curso 100% online de BYMA Educa (del 21/09 al 16/10/2026) cubre regulación, NIIF e instrumentos para el mercado financiero.

La CNV exige aprobar su examen de idoneidad para trabajar como asesor en sociedades de bolsa y bancos comerciales en Argentina.

BYMA Educa lanza un curso online para el examen de idoneidad CNV, requisito clave para asesores en el mercado de capitales argentino.

El auge de nuevas herramientas de inversión aceleraron la búsqueda de profesionales calificados en sociedades de bolsa (ALyCs), agentes de liquidación y bancos comerciales. Sin embargo, para asesorar formalmente a clientes o comercializar instrumentos financieros en la Argentina, el marco normativo establece un filtro obligatorio: aprobar el examen de idoneidad y quedar inscripto en el Registro de Idóneos que administra la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para acompañar a los postulantes en la instancia evaluativa, el brazo de formación bursátil de Bolsas y Mercados Argentinos, BYMA Educa, habilitó las inscripciones para un nuevo curso arancelado de apoyo preparatorio, diseñado para consolidar los conceptos normativos, operativos y contables más exigentes del examen regulatorio.

El programa se dictará bajo una modalidad 100% online y se extenderá formalmente desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre de 2026. La cursada está programada para los días lunes, miércoles y viernes, cubriendo las exigencias técnicas que evalúa el organismo de control sobre el sistema financiero doméstico.

¿Qué temas evalúa la CNV y qué contenidos incluye el programa de apoyo?

La capacitación está estructurada para quienes ya poseen una base de formación previa en finanzas o ciencias económicas y buscan afinar la resolución de casos prácticos y preguntas teóricas del examen oficial.

Los contenidos incluyen:

Marco regulatorio del mercado de capitales: Ley de Mercado de Capitales, funciones fiscalizadoras de la CNV y responsabilidades de los participantes

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT): Procedimientos de debida diligencia del cliente, reporte de operaciones sospechosas y normativas de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Análisis e interpretación de estados contables corporativos para evaluar balances de empresas emisoras

Instrumentos de inversión: Funcionamiento técnico de títulos de renta fija (bonos soberanos, corporativos y letras), instrumentos de renta variable (acciones y Cedears), derivados financieros, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y fideicomisos financieros

Régimen de agentes: Clasificación de categorías, deberes fiduciarios, regímenes informativos, garantías obligatorias y límites de responsabilidad operativa

El cuerpo docente del ciclo formativo estará integrado por Patricia González, jefa de la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y Patricio Cazenave, magíster en Finanzas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y asesor idóneo certificado por la CNV.

¿Por qué la certificación es indispensable para trabajar en la industria financiera?

La matrícula de idóneo constituye la habilitación legal sin la cual ninguna entidad regulada puede encomendar tareas de contacto comercial, estructuración de carteras o recomendación de activos al público general.

En un ecosistema donde conviven billeteras virtuales, plataformas de corretaje digital y firmas patrimoniales, la certificación asegura que los operadores conozcan los perfiles de riesgo de los ahorristas y el deber de información transparente, evitando malas prácticas o conflictos de interés en la asignación de recursos.

Desde la entidad informaron que los interesados en consultar aranceles y vacantes disponibles pueden gestionar su registro a través del portal oficial de la institución en www.bymaeduca.com.ar o remitir consultas administrativas vía correo electrónico a la casilla bymaeduca@byma.com.ar.