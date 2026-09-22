Un informe de EcoGo revela que la morosidad juvenil alcanzó niveles récord, aunque el grueso actual de la deuda impaga recae en otros segmentos

Expertos como Dal Poggetto descartan riesgo sistémico para bancos, pero 5,5M de morosos impactan en el acceso al crédito.

La morosidad se concentra en jóvenes y edades medias, con más casos en créditos no bancarios y una mora familiar del 12,9%.

Cuatro de cada diez deudores menores de 24 años tienen **deuda en mora** (38,8%), según informe de EcoGo con datos a julio de 2026.

Cuatro de cada diez deudores menores de 24 años tienen deudas en situación irregular. El dato exacto es 38,8%, sobre un universo de 1,25 millones de deudores de esa edad, según el informe de la consultora EcoGo, que dirigen Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central a julio de 2026.

La tasa de incumplimiento baja a medida que aumenta la edad, en una progresión que revela patrones claros de comportamiento crediticio según las etapas de la vida laboral:

Llega al 35,7% entre los 25 y 34 años

Al 30% entre los 35 y 44

Al 24% entre los 45 y 54

En números absolutos, más de un tercio de todos los morosos del país (36,5%) tiene menos de 34 años. Son 2,02 millones de personas, de las cuales 1,53 millones tienen entre 25 y 34 años.

El informe identifica la puerta de entrada de ese deterioro. "Los jóvenes entraron por el crédito no bancario, y los mayores casi no explican la mora. La tensión está concentrada fundamentalmente entre los jóvenes y las edades medias, no entre los adultos mayores", concluye el documento de EcoGo.

Los jóvenes lideran la tasa de mora pero pesan solo 3% en la deuda impaga

El segmento con mayor tasa de incumplimiento individual es también el que menos pesa en el monto total. El saldo irregular de los menores de 24 años es de unos $0,55 billones, apenas el 3,1% de toda la deuda en mora del país.

El grupo más relevante en pesos es otro. Las personas de 35 a 44 años son las que más deuda total mantienen, $29,2 billones, y las que más morosidad concentran, $5,55 billones, el 31% del total.

Los de 45 a 54 años representan el 24,4% de la mora ($4,39 billones), los de 25 a 34 el 20,6% ($3,7 billones) y los mayores de 55 el 21% ($3,77 billones).

En conjunto, algo más de la mitad de los pesos en mora (54,5%) corresponde a menores de 44 años, unos $9,8 billones.

Clara Montagna, economista especializada en inclusión financiera, explica por qué el dato de los jóvenes preocupa aunque el monto sea bajo: "Una deuda chica en mora a los 22 años no mueve el balance de ningún banco, pero deja una marca en la Central de Deudores justo en el momento en que esa persona necesita construir historial para acceder a su primer crédito serio".

"El costo no está en el sistema financiero, está en la trayectoria financiera de toda una generación", completó Montagna.

Medio millón de morosos concentra más de la mitad de la deuda impaga

El informe revela una concentración extrema que suele quedar fuera del debate público sobre la mora.

El 58,5% del monto total de deudas con irregularidad, $10,5 billones, corresponde apenas al 10,2% de los morosos, alrededor de 561.000 personas. Es el estrato de individuos cuya deuda supera los cinco salarios medios de la economía, con un promedio superior a $18,7 millones por persona.

En el otro extremo, casi la mitad de los morosos (47,8%), unos 2,6 millones de personas, concentra solo el 5,5% de la deuda en mora ($0,82 billones). En ese grupo, la deuda promedio es de $309.537.

Dal Poggetto puso esa cifra en perspectiva, al describirla como el equivalente a "medio sueldo de un trabajador informal".

Esa distribución tiene una consecuencia directa para cualquier política de alivio. Un programa pensado para el deudor promedio no sirve para ninguno de los dos extremos. Para 2,6 millones de personas, el problema es una deuda chica que no pueden pagar con ingresos que no alcanzan. Para 561.000, es una deuda grande que requiere reestructuración.

Más morosos en fintech que en bancos aunque deben menos dinero

El informe desagrega el universo total de 20,73 millones de deudores, independientemente de si están o no en mora.

Hay 15,75 millones en el sistema bancario (76%) y 12,67 millones con prestadores no bancarios (61,1%), que incluyen desde fintech hasta casas de electrodomésticos. La superposición es significativa: 7,7 millones de personas tienen deudas con ambos universos, y solo 4,97 millones deben exclusivamente a prestadores no bancarios.

Aunque hay menos personas endeudadas fuera de los bancos, hay más morosos entre los proveedores no bancarios (3,77 millones) que en el sistema bancario (3,08 millones). Al mismo tiempo, el monto adeudado es mayor con los bancos.

El segmento no bancario tiene además un perfil de morosos más joven y con montos promedio más bajos.

Hay un último dato que complica el panorama. Los 5,52 millones de morosos tienen una deuda total de $24,89 billones. De ese total, $6,91 billones están al día. Es decir, una parte de los deudores en mora sigue pagando puntualmente sus obligaciones con otras entidades.

Por qué los economistas descartan un riesgo sistémico pese a la mora récord

Las dos voces consultadas coinciden en un diagnóstico que aleja el fantasma de una crisis bancaria, pero no minimiza el problema.

"Lo que los números muestran es que no hay un problema sistémico", señaló Marina Dal Poggetto. Y explicó los factores detrás del aumento. "La deuda en sí no es mala. Pero en el país cambió el régimen inflacionario, las cuotas se dejaron de licuar, las tasas reales quedaron altas y hay un problema de ingresos, que en rigor no empezó con este Gobierno."

Dal Poggetto describió el mecanismo anterior como "un modelo perverso, que reventaba el ahorro, y generaba una transferencia del depositante al que tomó crédito", donde con inflación alta la cuota se licuaba mes a mes, pero con inflación baja la cuota pesa lo mismo al final que al principio.

Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, coincidió en que el origen está en los ingresos. "El aumento de la morosidad es una consecuencia de la caída de los ingresos y la destrucción de puestos de trabajo en un contexto de aumento del crédito", sostuvo.

Y descartó que el salto de tasas de fines de 2025 fuera el detonante. "Cuando uno mira la tasa de los préstamos personales, no se ve un gran salto en la segunda mitad de 2025, estaban por encima del crecimiento de los salarios en la primera mitad y siguieron estándolo en la segunda."

Su conclusión fue tajante sobre el sistema financiero. "No hay un riesgo sistémico del sistema financiero. Los bancos siguieron ganando plata a pesar del aumento de la morosidad. Pero sí es claramente la consecuencia de caída de ingresos."

Los últimos datos del BCRA, publicados en el Informe sobre Bancos, ubican la morosidad de las familias en 12,9% en julio de 2026.

Federico Ansaldi, consultor en riesgo crediticio, advierte sobre la lectura de "no es sistémico". "Que el problema no ponga en riesgo a los bancos es una buena noticia para los bancos, no necesariamente para los deudores. Cinco millones y medio de personas con deuda en mora no son un riesgo sistémico, pero son un problema social que se va a traducir en menos consumo y menos acceso al crédito durante varios años."