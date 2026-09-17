Palantir recibe objetivos de 250 dólares por parte de analistas y bancos debido al crecimiento de la demanda de la inteligencia artificial soberana

Accede al CEDEAR de Palantir en Argentina; evalúa su alta volatilidad y la discrepancia en objetivos de precio.

Expertos de Wall Street como UBS y D.A. Davidson elevaron sus objetivos por la creciente demanda en IA.

Jim Cramer, el reconocido presentador de Mad Money en CNBC, reafirmó esta semana su recomendación sobre una de las acciones más seguidas de Wall Street en 2026: Palantir Technologies (PLTR).

El conductor sostuvo los 250 dólares como precio objetivo para la acción de la la empresa fundada por Peter Thiel, el magnate que este año compró una mansión en el exclusivo barrio porteño de Palermo Chico.

La cifra implica un potencial alcista de aproximadamente 43% en dólares respecto a los valores actuales. Pero no es el único analista de Wall Street que piensa así.

Para el inversor argentino, esta empresa de software de inteligencia artificial es accesible de forma directa desde el mercado local a través de su CEDEAR, que permite operar en pesos (al valor CCL) y sin la necesidad de comprar la acción completa, ya que se transacciona en fracciones (ratios).

Por qué los expertos apuestan a Palantir

La declaración no es un dato menor dentro del ecosistema financiero: las predicciones de Cramer suelen ser un acierto o un error total, e "Inverse Cramer" es un meme popular donde los inversores creen que probablemente sucederá lo opuesto a lo que él predice.

Aun así, la reafirmación llegó en un contexto particular: Alex Karp, CEO de Palantir, había aparecido esa misma mañana en CNBC pidiendo reglas claras para la regulación de la inteligencia artificial, y poco después Cramer publicó su renovado objetivo de precio en redes sociales.

Peter Thiel se reunió con funcionarios argentinos tras comprar una mansión en CABA

El optimismo de Cramer no está aislado. El analista de UBS, Karl Keirstead, subió su objetivo de 220 a 250 dólares el 15 de septiembre, mientras que Gil Luria, de D.A. Davidson, hizo el mismo cambio desde 200 dólares cuatro días antes.

Ambos analistas señalaron la demanda de inteligencia artificial soberana, es decir, sistemas que los gobiernos gestionan en su propia infraestructura en lugar de depender de la nube de un proveedor externo.

Los dos aumentaron sus objetivos tras el evento AIPCon11, donde la compañía presentó sus soluciones a clientes y también cerró un nuevo acuerdo con Nvidia para software de cadena de suministro.

Además, los aumentos llegaron después de los resultados del segundo trimestre, en los que Palantir superó las estimaciones de Wall Street con ingresos de 1.94 mil millones de dólares, un aumento del 93% respecto al año anterior.

Sin embargo, no todo el mercado comparte el mismo entusiasmo. Entre 23 analistas rastreados por TipRanks, el objetivo promedio a 12 meses es de 202.11 dólares, una cifra sensiblemente más conservadora que la de Cramer. Diecisiete recomiendan comprar la acción, cuatro sugieren mantener y dos recomiendan vender, con un objetivo mínimo de 80 dólares entre los analistas consultados.

A esto se suma que Palantir se negocia a aproximadamente 149 veces sus beneficios pasados, una valuación que generó críticas incluso de inversores reconocidos por sus apuestas bajistas. En los últimos cinco días, la acción subió 6,4%, aunque todavía se ubica por debajo de su máximo de 52 semanas de 207 dólares.

Qué es un CEDEAR y cómo invertir en Palantir desde Argentina

Para el ahorrista local que quiere aprovechar este tipo de proyecciones sin salir del país, la herramienta clave es el CEDEAR (Certificado de Depósito Argentino).

Se trata de un instrumento financiero que cotiza en pesos en el mercado local y representa una fracción de una acción que cotiza originalmente en Wall Street o en otra bolsa internacional.

Su valor se mueve por dos variables al mismo tiempo: el precio de la acción subyacente en su mercado de origen y las fluctuaciones del dólar contado con liquidación (CCL), lo que le otorga una cobertura cambiaria implícita frente a la devaluación del peso.

Cada CEDEAR tiene un ratio de canje, es decir, la cantidad de certificados necesarios para representar una acción completa de la empresa en cuestión. En el caso del CEDEAR de Palantir, el ratio es de 3 a 1, lo que significa que se necesitan tres CEDEAR para equivaler a una acción de PLTR en Nueva York.

Actualmente, el CEDEAR de Palantir cotiza en torno a los 93.575 pesos argentinos, un valor que —al reflejar tanto el precio en dólares de la acción como el tipo de cambio financiero— también incorporaría, en un escenario de suba del 40% o más en Wall Street, un movimiento similar en su cotización local, por lo que podría ascender a $131.000.

Que tener en cuenta para invertir en el CEDEAR de Palantir

Más allá del atractivo de un potencial rally del 40% o más en dólares, especialistas del sector remarcan que invertir en CEDEAR de empresas tecnológicas implica asumir la volatilidad propia de la renta variable internacional.

Palantir, en particular, cotiza con un múltiplo de beneficios muy elevado respecto al promedio del mercado, lo que históricamente incrementa la sensibilidad de su precio ante cualquier cambio en las expectativas de crecimiento.

A esto se suma que el consenso de Wall Street, representado por el promedio de 23 analistas de TipRanks, es notablemente más cauto que la proyección de Cramer, con una diferencia de casi 50 dólares entre ambos objetivos. Por eso, quienes evalúen sumar este CEDEAR a su cartera deberían considerar:

El perfil de riesgo propio , dado que se trata de una acción de alta volatilidad y valuación exigente

, dado que se trata de una acción de alta volatilidad y valuación exigente El horizonte de inversión , ya que las proyecciones de precio objetivo suelen estimarse a 12 meses

, ya que las proyecciones de precio objetivo suelen estimarse a 12 meses La diversificación de la cartera , evitando concentrar el capital en un solo activo tecnológico

, evitando concentrar el capital en un solo activo tecnológico El asesoramiento de un Asesor Financiero Matriculado (CNV) antes de tomar una decisión de inversión

Para acceder a este instrumento, el circuito operativo es el mismo que para el resto de los CEDEAR disponibles en el mercado local:

Abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco como Ualá o Cocos. Un trámite 100% online y gratuito con DNI

en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco como Ualá o Cocos. Un trámite 100% online y gratuito con DNI Fondear la cuenta transfiriendo pesos o dólares desde una cuenta bancaria (CBU) o una billetera virtual (CVU)

transfiriendo pesos o dólares desde una cuenta bancaria (CBU) o una billetera virtual (CVU) Cargar la orden de compra, buscando el ticker de Palantir en la sección de cotizaciones de CEDEAR, indicando la cantidad de títulos o el monto en pesos a invertir, y confirmando la operación

La recomendación de Jim Cramer sobre Palantir vuelve a poner el foco en un activo que ya forma parte del radar de los inversores argentinos gracias a los CEDEAR. Pero la decisión final debería basarse en un análisis de perfil de riesgo y no únicamente en la proyección de un analista.