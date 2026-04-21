El empresario tecnológico, referente global en inversiones, se encuentra en Buenos Aires con una agenda reservada que genera expectativa en el mercado.

Peter Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, se encuentra en la Argentina en una visita discreta y de bajo perfil.

Sin embargo, su presencia en Buenos Aires despertó interés en el ecosistema tecnológico y financiero.

El magnate, cofundador de PayPal y figura clave detrás de Palantir, eligió mantener una agenda reservada durante su estadía.

Según trascendió, se instaló en una propiedad del exclusivo barrio de Barrio Parque donde mantiene reuniones privadas.

Fuentes del sector detallaron que evita la exposición pública y que sus encuentros están cuidadosamente seleccionados.

Su llegada no pasó desapercibida entre inversores y empresarios locales, que comenzaron a especular sobre posibles oportunidades de negocio o alianzas en el país.

Quien es Peter Thiel, cofundador de PayPal

Aunque no hay confirmación oficial sobre los motivos de su viaje, su presencia ocurre en un contexto en el que América Latina empieza a ganar relevancia para grandes actores del mundo tecnológico.

Nacido en Alemania y criado en los Estados Unidos, Thiel construyó su carrera como emprendedor e inversor con una mirada estratégica: fue uno de los primeros en apostar por Facebook.

Además, es cofundador de Palantir Technologies, una empresa especializada en análisis de datos que trabaja con grandes volúmenes de información para sectores como seguridad y finanzas.

La compañía se convirtió en un actor clave en el uso de datos a gran escala, con contratos importantes con agencias gubernamentales de los Estados Unidos.

Sus plataformas permiten integrar y analizar información de distintas fuentes, con aplicaciones que van desde la detección de amenazas hasta el análisis financiero.

Más allá de sus negocios, Thiel también es conocido por sus posturas ideológicas y su mirada crítica sobre el rol de la tecnología en la sociedad.

En los últimos años, también llamó la atención por sus opiniones sobre la inteligencia artificial (IA) y los riesgos de concentración de poder en grandes sistemas tecnológicos.