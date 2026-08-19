Tiburones de Wall Street sorprendieron al modificar sus carteras argentinas: nuevas fichas energéticas y ventas inesperadas en el último trimestre

Discovery Capital Management, de Rob Citrone, aumentó su tenencia en seis papeles locales, incluyendo Galicia, YPF y BBVA, pese a una baja en su valuación.

Duquesne Family Office, de Stanley Druckenmiller, redujo su exposición argentina al vender acciones de YPF, ETF ARGT y cerrar su posición en MercadoLibre.

Thiel Macro, fondo de Peter Thiel, compró casi 1,2 millones de acciones de Vista Energy en el segundo trimestre de 2026, convirtiéndola en su segundo activo.

El 13F es la declaración trimestral que los fondos de inversión con más de u$s100 millones bajo gestión deben presentar ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde detallan sus tenencias en acciones al cierre de cada trimestre.

Su valor informativo es directo. Permite ver qué compraron y qué vendieron los grandes inversores institucionales, con nombre, cantidad de acciones y participación en cartera.

Los datos que se conocieron esta semana corresponden al trimestre cerrado en junio de 2026 y muestran movimientos claramente divergentes entre los tres fondos con mayor exposición argentina.

¿Qué compró exactamente el fondo de Peter Thiel?

Thiel Macro LLC, el fondo del cofundador de PayPal y Palantir, compró 1.189.792 acciones de Vista Energy durante el segundo trimestre de 2026 y cerró junio con una posición valuada en u$s75,9 millones.

Esa tenencia representa el 18,13% del portafolio de acciones del fondo. Para dimensionarlo: su principal holding es Amazon, con el 28,18%. Vista quedó como la segunda posición más grande de la cartera.

El movimiento tiene contexto biográfico. Thiel se instaló unos meses en Argentina a principios de 2026 junto a su marido y sus dos hijos, algo que en su momento se leyó como interés personal en el país. El 13F muestra que la apuesta también fue financiera.

Conviene el matiz de escala. Thiel Macro es un fondo considerablemente más chico que Duquesne o Discovery, por lo que un 18% de su cartera representa menos dinero absoluto que posiciones porcentualmente menores de los otros dos.

¿Por qué Druckenmiller redujo su exposición argentina?

Duquesne Family Office bajó su exposición conjunta a activos argentinos de aproximadamente 5,94% a 3,54% de la cartera durante el segundo trimestre de 2026, aunque cerró junio con u$s184,316 millones colocados en empresas del país.

Los movimientos concretos, según el 13F presentado ante la SEC:

YPF: vendió 97.065 acciones, bajando de 3.235.962 a 3.138.897 nominales. La participación cayó de 4,43% a 2,74% de la cartera. La posición quedó valuada en u$s142,7 millones

vendió 97.065 acciones, bajando de 3.235.962 a 3.138.897 nominales. La participación cayó de 4,43% a 2,74% de la cartera. La posición quedó valuada en ETF ARGT: vendió 58.600 cuotas y redujo la tenencia a 328.800. Su incidencia bajó de 1,07% a 0,58%. Cerró junio con u$s30.019.000

vendió 58.600 cuotas y redujo la tenencia a 328.800. Su incidencia bajó de 1,07% a 0,58%. Cerró junio con MercadoLibre: cerró la posición por completo, vendiendo las 2.766 acciones que representaban el 0,14% de la cartera

cerró la posición por completo, vendiendo las 2.766 acciones que representaban el 0,14% de la cartera Grupo Financiero Galicia: abrió una posición nueva con 59.500 acciones, equivalentes a unos u$s3 millones

abrió una posición nueva con 59.500 acciones, equivalentes a unos Vista Energy: no realizó movimientos y mantuvo las 134.700 acciones, aunque su incidencia bajó de 0,30% a 0,16% por la evolución del resto de la cartera

¿En qué papeles argentinos compró Rob Citrone?

Discovery Capital Management reforzó su exposición argentina con compras en los seis papeles locales que tenía en cartera, cerrando junio con u$s116,82 millones en total.

Grupo Financiero Galicia: compró 48.800 acciones hasta 917.929 papeles, con una posición de u$s45,9 millones

compró 48.800 acciones hasta 917.929 papeles, con una posición de YPF: sumó 66.800 acciones hasta 604.992 nominales, por unos u$s27,5 millones

sumó 66.800 acciones hasta 604.992 nominales, por unos BBVA Argentina: compró 159.100 acciones hasta 1.166.600 papeles, por aproximadamente u$s22,9 millones

compró 159.100 acciones hasta 1.166.600 papeles, por aproximadamente Adecoagro: incorporó 105.000 acciones hasta 1.379.217 nominales, con la posición valuada en u$s13,2 millones

incorporó 105.000 acciones hasta 1.379.217 nominales, con la posición valuada en Pampa Energía: abrió una posición nueva con 65.200 acciones, por unos u$s5,4 millones

abrió una posición nueva con 65.200 acciones, por unos Banco Macro: sumó 21.400 acciones por aproximadamente u$s2 millones

Un detalle que conviene leer con atención: aunque Citrone compró en los seis papeles, la incidencia total sobre su cartera se redujo respecto del trimestre anterior. La razón es la caída en las valuaciones de algunos de esos activos, no una venta.