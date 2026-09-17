Con la norma de la CNV lista, el mercado proyecta 500.000 nuevas cuentas para el cese laboral. Qué rol jugará VALO en la custodia

La reglamentación de los Productos de Inversión Colectiva para los Fondos de Asistencia Laboral (PIC FAL) activó los preparativos de la City porteña para absorber el mayor flujo de liquidez corporativa de las últimas décadas. Tras la aprobación de la Resolución General N° 1167 por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las entidades financieras comenzaron a proyectar la magnitud del nuevo negocio a menos de dos meses de su debut operativo, fijado para el próximo 1° de noviembre de 2026.

De acuerdo con las estimaciones técnicas difundidas por VALO (Banco de Valores S.A.), el nuevo esquema previsto en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y el Decreto N° 408/2026 tendrá la capacidad de movilizar entre u$s2.000 millones y u$s5.000 millones anuales.

Este volumen dinerario estará destinado a respaldar las contingencias laborales de casi 6 millones de trabajadores en relación de dependencia pertenecientes a unas 525.000 empresas de todo el territorio nacional.

La puesta en marcha implicará una transformación de fondo para la infraestructura del mercado de capitales: requerirá la apertura compulsiva de más de 500.000 nuevas cuentas comitentes -una por cada empleador formal del país-, incorporando por primera vez un flujo de ahorro genuinamente de largo plazo que permanecerá colocado en activos productivos hasta que una compañía deba afrontar una desvinculación indemnizatoria.

Cómo se prepara la infraestructura financiera para el ingreso masivo de empresas

El ingreso masivo de compañías de todos los sectores productivos demanda plataformas robustas capaces de asegurar la separación patrimonial estricta, la custodia de activos y la trazabilidad de cada aporte patronal.

En ese marco, VALO confirmó su participación estratégica en el ecosistema ofreciendo su estructura de custodia independiente para articular el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) y los Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL) que lanzarán las administradoras:

Capacidad instalada en custodia: La entidad canaliza actualmente más de 400 fondos de inversión independientes con un patrimonio bajo custodia superior a los $17 billones , dentro de una industria total que administra más de 1.150 fondos y $110 billones a septiembre de 2026

Integración tecnológica sin fricciones: El banco proveerá los módulos de conectividad y conciliación para procesar las suscripciones mensuales que realicen las empresas a través del código ID FAL

Banca corporativa especializada: La firma, que cotiza en el panel líder de BYMA bajo el ticker "VALO" y cuenta con más de 42.000 accionistas, operará como el engranaje central de liquidación entre las sociedades gerentes y las cuentas de las empresas aportantes

"La implementación de los fondos de asistencia laboral no es solo un desafío de volumen, sino que cambia la naturaleza, escala y profundidad del mercado de capitales argentino. Por trayectoria, tecnología, infraestructura y equipos, VALO está listo para desempeñar un rol clave en la administración segura, eficiente y transparente de los patrimonios gestionados por la industria de fondos", remarcó Cristian Navarro, CEO de VALO.

Las fechas clave y los límites que deberán contemplar los empleadores

Con el marco regulatorio ya cerrado por la CNV, la puesta a punto del régimen entra en su tramo final de cara a los vencimientos formales del calendario de 2026:

Entrada en vigencia general: El esquema del Fondo de Asistencia Laboral comenzará a regir de manera efectiva el domingo 1° de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual las empresas alcanzadas por los convenios colectivos habilitados podrán comenzar a derivar sus aportes a los vehículos autorizados

Tope a las comisiones del sistema: La Resolución General N° 1167 determinó que los honorarios totales y gastos ordinarios de administración y custodia no podrán superar el 1% anual calculado sobre el patrimonio neto administrado por el fondo

Control público de rendimientos: De forma mensual, las administradoras y entidades custodias deberán confeccionar la Ficha FAL, un reporte estandarizado de acceso público que detallará la composición de las carteras y la rentabilidad obtenida frente al índice de precios

La absorción de estos recursos promete dotar a la plaza bursátil local de una profundidad inédita, permitiendo fondear proyectos corporativos de mediano y largo plazo mediante la liquidez acumulada de las indemnizaciones laborales.