La CNV aprobó la reglamentación de los fondos laborales que canalizarán el ahorro empresarial hacia el mercado de capitales bajo estricta supervisión

La articulación formal entre el mercado financiero y las coberturas del régimen de trabajo dio un paso decisivo en la Argentina. La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N° 1167 este miércoles 16 de septiembre de 2026, estableciendo la reglamentación definitiva de los Productos de Inversión Colectiva para los Fondos de Asistencia Laboral (PIC FAL) en el marco de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y el Decreto N° 408/2026.

La disposición cierra la arquitectura normativa necesaria para que el ahorro destinado a los nuevos esquemas de cese laboral sea administrado de forma profesional a través de los canales institucionales de la Bolsa local, garantizando estándares de diversificación de activos, separación patrimonial estricta y supervisión regulatoria directa.

El texto final incorporó modificaciones operativas tras el cierre del período de consulta pública y el desarrollo de seis mesas de trabajo técnicas con los principales participantes de la City porteña, ajustando los requisitos exigidos a las entidades habilitadas y los esquemas de asignación para empleadores.

¿Cuáles son los instrumentos autorizados para administrar los fondos laborales?

La normativa contempla dos modalidades para estructurar los vehículos de inversión colectiva que recibirán las contribuciones de las compañías:

Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) : Vehículos abiertos gestionados por sociedades gerentes y depositarias registradas ante la CNV, sujetos a pautas de liquidez inmediata

Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL) : Estructuras patrimoniales administradas por fiduciarios financieros bajo contratos específicos de cobertura

Formatos de adhesión: Ambos instrumentos podrán operar bajo el esquema de empleador único (para grandes corporaciones) o bajo estructuras multiempresa (pensadas para pymes o convenios colectivos sectoriales)

Los vehículos quedarán incorporados de manera directa al Régimen de Oferta Pública bajo un mecanismo de autorización automática, reduciendo demoras burocráticas en el lanzamiento de nuevas alternativas al mercado.

¿Cómo operará el ID FAL, la portabilidad de fondos y la asignación de oficio?

Para garantizar una trazabilidad transparente de las cuentas, la CNV diseñó un sistema de identificación digital y esquemas de libre competencia entre administradores:

Código de vinculación ID FAL : Cada empresa contará con una clave identificatoria que articulará los pagos previsionales con la cuenta comitente del fondo de inversión contratado

Mecanismo de asignación de oficio: Para aquellos empleadores que no elijan activamente un vehículo al momento de ingresar al régimen, el organismo implementará una asignación predeterminada bajo criterios objetivos de distribución

Portabilidad empresarial: Las empresas mantendrán el derecho de traspasar sus fondos acumulados de una administradora a otra sin penalidades operativas, garantizando competencia por comisiones y rendimiento financiero

Las directivas de colocación de liquidez deberán ajustarse de forma estricta a los límites de cartera fijados por el Ministerio de Economía mediante la Resolución N° 1276/2026.

¿Qué límites tendrán las comisiones y cómo se controlará la transparencia?

Con el propósito de resguardar el poder adquisitivo de los aportes de las empresas y evitar distorsiones en los costos de intermediación, la regulación fijó un esquema de aranceles acotado:

Tope de honorarios y gastos ordinarios: La CNV estableció un techo global del 1% anual sobre el patrimonio administrado del fondo para remunerar a las entidades fiduciarias y gerentes.

Publicación obligatoria de la Ficha FAL: Las administradoras deberán difundir mensualmente un informe de gestión que detalle la rentabilidad histórica obtenida, el rendimiento frente a la inflación y la cartera de activos en cartera

"Estamos convencidos de que el FAL es una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales; por eso construimos una regulación sólida, clara y eficiente que brinda previsibilidad y promueve la competencia", remarcó el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, al anunciar la puesta en marcha de la medida.