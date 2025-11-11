Referentes de Suga, Coelsa, Prex y Bind debatieron sobre los desafíos del ecosistema como interoperabilidad en dólares y la experiencia del usuario

El futuro de los pagos digitales estará marcado por la interoperabilidad y el bimonetarismo fue una de las conclusiones del panel denominado "Pagos digitales en evolucion: infraestructura, interoperabilidad y escalabilidad", realizado en la Argentina Fintech Forum 2025.

Dentro del panel, moderado por Hernán Olivieri, CEO Coin, se encontraron referentes como:

Román Sarria, CEO de Suga

Pablo Cuello, CPO Coelsa

Daniel Conte, Country Manager Argentina Prex

, Country Manager Argentina Prex Candelaria Villagra, Head Banking as a Service Bind

Los expertos adelantaron cuáles serán los desafíos de la industria para 2026. En ese contexto, Villagra sostuvo que el protagonismo estará en la interoperabilidad en dólares y en todas sus variantes, aunque aclaró que todo dependerá de qué decidan los reguladores.

"En 2026 los railes serán el mundo cripto y las stablecoins, y como ecosistema fintech y financiero, se adapte a proveer una interoperabilidad fácil entre las monedas fiat y los activos digitales", manifestó Villagra.

En referencia al uso de dólar, Sarria hizo hincapié en que la experiencia del usuario cuando realice una compra en la moneda estadounidense deberá ser perfecta, sin fricción, ya que cuando el usuario se frustra en el primer intento, quedará desconfiado y no seguirá usando esta herramienta.

"Históricamente pensamos al dólar como un refugio de valor, el pensar a esa moneda como herramienta de compras en el día a día es un cambio que debe estar acompañado sí o sí de una experiencia perfecta para el usuario sin fricción alguna", ejemplificó Sarria.

¿Hacia dónde va el ecosistema fintech argentino?

Cuello, por su parte, sumó que en cuanto a seguridad e infraestructura, actualmente los usuarios son más expertos que nunca y más exigentes.

"Las personas les exigen a las fintech y bancos, esto nos impulsa a invertir en tecnología y seguridad. Vemos el ecosistema tiene que cuidar al dinero de la gente, y queremos que las personas decidan cuándo, cómo y dónde operar", añadió el CPO de Coelsa.

En paralelo, el Country Manager Argentina Prex, agregó a la charla que el tema "sueldos" es la pelea de todas las billeteras, y manifestó que desde su firma lo tienen en su lista de deseos, en referencia a que sus usuarios puedan cobrar desde la plataforma.

En esta línea, Conte agregó: "Las billeteras somos mucho más que descuentos, como herramientas servimos para pagar mejor en determinados lugares y les brindamos una experiencia final mejor al usuario".

"Las fintech vinimos a simplificar, y desde el Estado deberían solucionar las diversas reglamentaciones provinciales que, actualmente, no permiten una experiencia más dinámica para el usuario", añadió.

Argentina, hacia el bimonestarismo y el rol de las fintech

Sarria sostuvo que la pelea en el ecosistema fintech ya "no va por el precio, ni por descuentos, ni por las tasas" debido a que salen empresas de este tipo todos los días y al final se convierten todas en clones.

No obstante, el CEO de Suga añadió que desde el BCRA siempre los llaman cuando quiere sacar algo, a diferencia de antes, hoy el regulador está convocando, se hacen mesas y propuestas, por lo que esta comunicación es lo positivo del momento que se está viviendo, con un ecosistema en construcción con todos los players.

"Se borró la liana entre el fintech y el banco, hoy ambas entidades están haciendo las mismas cosas y ofreciendo servicios similares. Nuestro foco tiene que estar puesto en cómo hacer que la economía funcione y cómo mejorarle la vida al usuario", hizo hincapié Sarria.

Por último, Villegas sostuvo su compromiso desde Bind en ayudar a las fintech en este proceso hacia el bimonetarismo, y adelantó que el futuro tendrá a bancos, fintech, billeteras, todos interoperando sea con criptomonedas, dólares, pesos, etc.