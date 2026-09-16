La decisión de la Fed, tomada por unanimidad, sorprendió a los mercados que esperaban una pausa en el ciclo de endurecimiento monetario

El aumento de tasas encarece el crédito y eleva la morosidad, afectando también a tecnológicas como Tesla y Apple por la previsión de menor demanda.

Entidades como JPMorgan, Bank of America y Goldman Sachs lideraron el retroceso en Wall Street ante el temor por la inflación y el endurecimiento monetario.

Las acciones de los bancos estadounidenses cayeron hasta un 4% tras la decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés al rango de 3,75%-4%.

Las acciones de los principales bancos estadounidenses sufrieron un fuerte retroceso el 16 de septiembre de 2026, inmediatamente después de que la Reserva Federal (FED) anunciara una nueva suba de tasas de interés, llevándolas al rango de 3,75%–4,00%.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo y Morgan Stanley registraron caídas de entre 1% y 4% tras confirmarse lo que el mercado temía.

La FED subió las tasas de interés y los bancos se derrumbaron en Wall Street

La decisión de la FED, tomada por unanimidad, sorprendió a los mercados que esperaban una pausa en el ciclo de endurecimiento monetario.

El organismo justificó el movimiento en la necesidad de contener una inflación que se mantiene elevada y en su compromiso de regresar al objetivo de 2%.

Sin embargo, el anuncio incluyó la posibilidad de nuevas alzas antes de fines de año, algo que incrementó la percepción de riesgo en el sector bancario.

El impacto fue inmediato en Wall Street y los bancos fueron los primeros en reaccionar de forma negativa:

Bank of America cayó 3,25%

Citigroup retrocedió 2,94%

Goldman Sachs perdió 4,23%

JPMorgan Chase bajó 1,49%

Wells Fargo se desplomó 3,39%

Morgan Stanley cedió 2,36%

Los grandes bancos perdieron entre 1% y 4% tras el anuncio de la Fed de subir las tasas de interés

Estas variaciones se dan como consecuencia del temor de los inversores a que el aumento de tasas reduzca la demanda de crédito y eleve la morosidad en un contexto de crecimiento económico más débil.

La suba de tasas encarece el acceso al crédito, limita la expansión de préstamos e incrementa el riesgo de pérdidas crediticias si la economía se desacelera.

En este escenario, los bancos con mayor exposición al consumo masivo y a hipotecas podrían extender la sangría más que aquellos con fuerte presencia en banca de inversión.

La caída de las acciones bancarias se dio en paralelo a un retroceso del Dow Jones (-1,21%), mientras que el S&P 500 (-0,45%) y el Nasdaq (-0,01%) mostraron pérdidas más moderadas.

Cómo reaccionaron otros gigantes al anuncio de la FED

Además de los grandes bancos, varias compañías top de sectores tecnológicos y de consumo también sufrieron retrocesos tras el anuncio de la Fed.

Apple, Microsoft, Tesla y Amazon registraron caídas en torno al 1%–2%, mientras que firmas industriales como Caterpillar y 3M se vieron afectadas por el temor a un enfriamiento de la demanda global.

El Nasdaq, índice que concentra a las principales tecnológicas, retrocedió 0,7% en la jornada, reflejando la sensibilidad del sector a un escenario de tasas más altas.

Apple y Microsoft cedieron cerca de 1%, mientras que Tesla perdió más de 2% ante la expectativa de que el encarecimiento del crédito afecte la demanda de vehículos eléctricos. Amazon, por su parte, retrocedió 1,3%, golpeada por la perspectiva de un consumo más débil en Estados Unidos.

Las compañías de consumo masivo también mostraron retrocesos. Walmart y Home Depot bajaron alrededor de 1%, reflejando la preocupación por un menor gasto de los hogares.

En el sector industrial, Caterpillar y 3M se vieron afectadas por el temor a una desaceleración en la inversión empresarial, con pérdidas cercanas al 2%.

El anuncio de la Fed coincidió con un repunte en los precios del petróleo por la tensión en Medio Oriente, lo que generó volatilidad en las energéticas.

En este sentido, ExxonMobil y Chevron cerraron con leves bajas, ya que los inversores temen que la política monetaria restrictiva limite la demanda global de crudo, incluso en un contexto de oferta ajustada.