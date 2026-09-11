El organismo fue categórico: nunca solicitará pagos, claves fiscales ni datos personales por correo electrónico, WhatsApp, redes o llamadas telefónicas

La IA permite ciberataques más sofisticados; denuncie fraudes a phishing@arca.gob.ar para bloquear maniobras.

ARCA nunca solicita datos sensibles por email o teléfono; el Domicilio Fiscal Electrónico es la vía oficial y segura.

ARCA advierte sobre nuevas ciberestafas con correos falsos para robar datos bancarios y fiscales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una nueva advertencia por la circulación de correos electrónicos falsos que buscan robar cuentas bancarias y datos fiscales de los contribuyentes.

La maniobra utilizada forma parte de una ola creciente de ciberestafas que utilizan la identidad del organismo para dar apariencia de legitimidad.

Los mensajes fraudulentos simulan ser comunicaciones oficiales de ARCA y suelen advertir sobre supuestas deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas fiscales.

El objetivo es generar preocupación y urgencia para que el destinatario ingrese a un enlace malicioso, donde se le solicita información personal, bancaria o la Clave Fiscal.

En algunos casos, los correos incluso se presentan bajo el nombre de la AFIP, organismo que fue reemplazado por ARCA en 2024, algo que constituye una señal clara de engaño.

El organismo fue categórico: ARCA nunca solicita pagos, claves fiscales ni datos personales por correo electrónico, WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas.

Circula una nueva estafa con el nombre de ARCA y así podés protegerte. (Imagen creada con IA)

La única vía oficial para recibir notificaciones es el Domicilio Fiscal Electrónico, al que se accede con CUIT o CUIL y Clave Fiscal desde el sitio web oficial.

Los correos electrónicos pueden funcionar únicamente como aviso de que existe una nueva comunicación disponible, pero el contenido debe consultarse dentro de esa plataforma segura.

Qué medidas recomendó ARCA para protegerse

ARCA instó a los usuarios a no responder mensajes sospechosos, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos. También recomendó verificar cuidadosamente la dirección del remitente y desconfiar de cualquier mensaje que busque generar urgencia para realizar pagos.

Para reforzar la seguridad digital, aconsejó utilizar contraseñas robustas, cambiarlas periódicamente y evitar el uso de redes WiFi públicas para trámites fiscales.

Además, el organismo habilitó un canal oficial para denunciar intentos de fraude: los contribuyentes pueden reenviar los mensajes fraudulentos completos a phishing@arca.gob.ar, lo que permite colaborar con la detección y bloqueo de estas maniobras.

"La inteligencia artificial está acelerando la transformación digital, pero también está modificando la forma en que operan los ciberdelincuentes. Hoy es posible generar ataques más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar", precisó al respecto Armando Catarralá, CTO de CertiSur.

"Frente a ese escenario, la identidad digital y los mecanismos de validación cobran un rol estratégico para reducir los riesgos sin afectar la experiencia del usuario", agregó.

¿Cuántos argentinos fueron víctimas de hackeos o fraudes en el último año?

En el área de incidentes informáticos, un informe de la propia CertiSur mostró que 43% de los usuarios resultó víctima de hackeos o fraudes durante 2025 y los primeros meses de 2026.

Específicamente, la modalidad con mayor número de reportes es la suplantación de identidad o phishing, vehiculizada a través de canales como:

WhatsApp (31%)

Correo electrónico (23%)

Llamados por teléfono (20%)

"La confianza de los usuarios al navegar por internet ya no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de validar identidades, proteger la información y ofrecer procesos simples que den certezas al usuario", sintetizó Néstor Markowicz, COO de CertiSur.