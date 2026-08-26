Prácticas simples recomendados por expertos reducen el riesgo de phishing, el fraude virtual que provoca pérdidas por u$s25.000 millones al año

Tres hábitos simples de seguridad digital pueden evitar accesos no autorizados a una cuenta financiera donde se guardan pesos, dólares o criptomonedas. Las prácticas van desde no compartir contraseñas fuera de la plataforma hasta revisar los dispositivos vinculados y conectarse solo desde equipos de confianza.

La urgencia de adoptarlas se explica en los números: se envían 3.400 millones de correos electrónicos de phishing por día en todo el mundo, según datos del Grupo de Trabajo Anti-Phishing, y las pérdidas globales por este tipo de fraude alcanzan los u$s25.000 millones anuales, de acuerdo con SentinelOne.

En Argentina, el panorama es preocupante. El 43% de los usuarios reconoce haber sufrido algún tipo de hackeo o fraude entre 2025 y lo que va de 2026, según una encuesta de D'Alessio IROL y CertiSur. El Ministerio Público Fiscal porteño, por su parte, recibió casi 1.300 denuncias por ciberfraudes solo en el primer semestre de este año.

"Proteger una cuenta financiera no implica únicamente utilizar una plataforma con mecanismos de seguridad. También requiere incorporar hábitos que reduzcan las posibilidades de que otra persona obtenga acceso", señala Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc.

Cómo funciona el phishing y por qué apunta a las apps financieras

El phishing es la modalidad de estafa digital más frecuente contra cuentas financieras. Consiste en mensajes por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales que simulan provenir de una empresa o entidad oficial y buscan que el usuario entregue contraseñas, códigos de verificación o datos de tarjetas.

El sector financiero concentra el 23,5% de todos los intentos de phishing a nivel global, según el informe trimestral de APWG correspondiente al primer trimestre de 2026. En ese período se registraron 971.181 ataques, un 13,8% más que en el trimestre anterior.

La inteligencia artificial potenció el problema: el 82,6% de los correos de phishing actuales son generados con IA, lo que los vuelve más creíbles y difíciles de detectar, de acuerdo con datos de Keepnet y VIPRE.

El propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) alertó en agosto sobre estafas que utilizan videos falsos creados con IA para suplantar la identidad de funcionarios del organismo y robar datos bancarios.

3 prácticas para evitar accesos no autorizados a una cuenta

De acuerdo con ikigii, plataforma de Towerbank que integra banca regulada y criptomonedas, estas tres prácticas reducen el riesgo de accesos no autorizados:

No compartir contraseñas fuera de la plataforma. Las entidades financieras nunca solicitan claves ni códigos de seguridad por mail, redes sociales ni WhatsApp. Si alguien recibe un pedido de este tipo, se trata de un intento de fraude. Lo recomendable es no responder y reportar la situación a los canales oficiales de la empresa.

Las entidades financieras nunca solicitan claves ni códigos de seguridad por mail, redes sociales ni WhatsApp. Si alguien recibe un pedido de este tipo, se trata de un intento de fraude. Lo recomendable es no responder y reportar la situación a los canales oficiales de la empresa. Revisar periódicamente los dispositivos vinculados. Con el uso cotidiano, es habitual iniciar sesión desde distintos teléfonos o computadoras. Algunos pueden dejar de utilizarse, pero permanecen conectados a la cuenta. Eliminar accesos de equipos que ya no se usan o que se perdieron es una medida que lleva pocos minutos y cierra una puerta de entrada para terceros. Un dispositivo desconocido en la lista es una señal de alerta que requiere acción inmediata.

Con el uso cotidiano, es habitual iniciar sesión desde distintos teléfonos o computadoras. Algunos pueden dejar de utilizarse, pero permanecen conectados a la cuenta. Eliminar accesos de equipos que ya no se usan o que se perdieron es una medida que lleva pocos minutos y cierra una puerta de entrada para terceros. Un dispositivo desconocido en la lista es una señal de alerta que requiere acción inmediata. Conectarse solo desde equipos de confianza. Acceder a una cuenta financiera desde dispositivos públicos o prestados representa un riesgo concreto. Si por algún imprevisto es necesario usar un equipo ajeno, resulta fundamental cerrar la sesión al terminar. Algunas aplicaciones cuentan con cierre automático tras unos minutos de inactividad, pero en otras esa función debe activarse manualmente desde la configuración.

Qué hacer si se compartieron datos o se detectó un acceso sospechoso

Ante la sospecha de haber entregado información confidencial o de que un tercero accedió a la cuenta, el primer paso es contactar al banco o a la plataforma financiera para bloquear accesos y tarjetas vinculadas.

En Argentina, las denuncias pueden radicarse ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a través de la casilla denunciasufeci@mpf.gob.ar.

En la Ciudad de Buenos Aires existe además un protocolo de actuación rápida que permite solicitar el congelamiento de cuentas sospechosas por 60 días si la denuncia se presenta dentro de las primeras 24 horas.