Los mensajes falsos imitan la estética oficial del organismo y buscan robar datos bancarios y personales de los contribuyentes. Cómo identificarlos

El organismo recordó que no solicita datos personales ni pagos por e-mail y recomienda reenviar mensajes sospechosos a phishing@arca.gob.ar.

Los estafadores suplantan la identidad de ARCA usando falsas irregularidades en el CUIT o envíos internacionales para capturar claves y tarjetas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre una campaña de phishing que busca robar datos bancarios mediante correos falsos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una alerta por una nueva campaña de phishing que circula por correo electrónico en la Argentina.

Los mensajes falsos imitan la estética oficial del organismo y buscan robar datos bancarios y personales de los contribuyentes, bajo la excusa de inconsistencias fiscales o problemas con envíos internacionales.

ARCA alerta por nueva estafa de correos falsos que roba datos bancarios

Los correos llegan con asuntos como "Inconsistencias detectadas en su CUIT — regularización requerida" y utilizan el nombre real del destinatario para generar confianza.

En el cuerpo del mensaje se advierte sobre supuestas irregularidades en comprobantes electrónicos o envíos internacionales, y se intima a resolver el problema en un plazo de diez días hábiles.

El enlace incluido dirige a una página falsa que captura datos de tarjetas de crédito, claves bancarias y credenciales de acceso a home banking.

A partir de esa información, los delincuentes pueden realizar compras online o vaciar cuentas mediante transferencias.

ARCA alertó por la proliferación de correos falsos que roban datos bancarios. (Imagen creada con IA)

Cómo identificar el correo falso de ARCA antes de hacer clic en el enlace que vacía tu cuenta

ARCA explicó en su sitio web oficial que los correos fraudulentos reproducen logos y formatos similares a los oficiales, pero provienen de dominios falsos como Arca@not-reply.com o direcciones de Gmail y Outlook.

El organismo recordó que no utiliza el correo electrónico como canal de notificación fiscal oficial, sino el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, nunca solicita pagos, claves, datos personales ni documentación por e-mail.

La entidad también aconseja no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos, no responder mensajes que pidan información sensible y verificar siempre la dirección del remitente.

En caso de recibir un correo fraudulento, se debe reenviar a la casilla oficial phishing@arca.gob.ar, incluyendo el encabezado completo para facilitar la investigación.

Con la proliferación de las estafas digitales, los ciberdelincuentes aprovechan la expectativa de los consumidores ante la llegada de paquetes para inducirlos a realizar pagos inexistentes o entregar datos confidenciales.

Por último, ARCA subrayó que cualquier mensaje que solicite dinero o información bancaria debe considerarse sospechoso y verificarse por los canales oficiales.