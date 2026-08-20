El ajuste en instrumentos financieros obliga a los responsables de finanzas a diversificar su liquidez y repensar las estrategias de resguardo

Empresas deben diversificar su inversión corporativa ante la paridad de retornos en activos financieros para proteger su capital.

La desaceleración inflacionaria y el reordenamiento de los precios relativos generaron un cambio de escenario en la administración de la liquidez de las empresas.

Con registros de inflación, tasas y devaluación que convergen a niveles de menor nominalidad, la colocación de excedentes transitorios pasó a ser un factor determinante para resguardar el poder de compra del capital de trabajo sin asumir riesgos desmedidos.

En este marco, los activos financieros vinculados a las principales variables macroeconómicas -tasa fija, inflación y tipo de cambio oficial- entraron en una etapa de arbitraje casi absoluto.

Al alinearse las expectativas del mercado, los retornos proyectados de las Letras del Tesoro (LECAP), los bonos indexados por CER y los títulos Dólar Linked muestran rendimientos muy parejos, eliminando los incentivos para volcarse de forma masiva hacia una sola alternativa.

A la par de este equilibrio, el mercado de dinero transita jornadas de tensión por la absorción de liquidez que ejecuta el Banco Central junto con el Tesoro, un factor que impulsó a la curva de LECAP a superar rendimientos del 2,2% mensual y llevó a la caución bursátil a registrar picos del 38% de Tasa Nominal Anual (TNA), según datos brindados por Wise Capital y a los que accedió iProUP.

Cómo conviene armar la cartera de inversión corporativa, según Pgk Consultores

Frente a la paridad de retornos entre activos, la regla predominante para las tesorerías es la diversificación equilibrada entre instrumentos de tasa fija, cobertura inflacionaria y cobertura cambiaria.

En declaraciones a las que accedió iProUP, Brian Torchia, Gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, explicó el criterio técnico para estructurar las carteras de corto plazo: "En lo que respecta al armado de cartera, estamos transitando una etapa de ordenamiento financiero que termina generando un arbitraje casi total entre los retornos de los activos vinculados a sus variables principales como tasa, inflación o dólar. Esto significa que los retornos estimados muestran valores muy similares, sin incentivos a volcarse de forma obvia a una opción en particular".

Bajo esa lectura, el especialista detalló los lineamientos estratégicos: una alocación en LECAP (tasa fija), bonos CER (inflación) y bonos Dólar Linked (dólar) en porcentajes similares es una opción razonable como base, con un sesgo hacia la tasa corta para capturar un poco más de rendimiento.

Punto de partida diversificado: "Una alocación en LECAP (tasa fija), bonos CER (inflación) y bonos Dólar Linked (dólar) en porcentajes similares es una opción razonable como base"

Sesgo hacia la tasa corta: "No obstante, la serenidad del mercado de cambios y la estabilización de la inflación invitan a sesgar la cartera en favor de LECAP cortas para capturar un poco más de tasa e ir rebalanceando en la medida en que se generen los vencimientos"

Diferenciación entre liquidez operativa y estructural: "Siempre deberían priorizarse colocaciones sumamente líquidas que comprometan lo menos posible el valor del capital. No es lo mismo un cupo de dinero requerido por el negocio en su giro habitual que un excedente estructural que puede afectarse a largo plazo"

Cuándo conviene priorizar la cobertura en Dólar Linked o moneda extranjera

La decisión de incorporar cobertura cambiaria depende directamente de la naturaleza operativa y de los costos de cada compañía.

De acuerdo con el análisis de Torchia, la cobertura en moneda dura debe mantener un rol protagónico fundamentalmente en aquellas empresas cuyo flujo de fondos o compras de insumos estén atados de forma directa a la divisa estadounidense: "Puntualmente, la cobertura de moneda extranjera debería tener mayor protagonismo en empresas cuyo flujo de negocio esté asociado a esta variable, ya que sería consistente con su actividad. La dinámica que mostró el dólar a lo largo del año fue más bien en forma de 'L' acostada, con extensos momentos de estabilidad seguidos de pequeñas correcciones, por lo que estas colocaciones pueden ralentizar su evolución nominal".

A su vez, un informe elaborado por Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, aportó que la política monetaria restrictiva ratificada por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, busca consolidar la estabilidad de precios restringiendo los sobrantes bancarios, al tiempo que habilitó la flexibilización de préstamos bancarios en dólares (mediante la Comunicación A 8467) para dinamizar a firmas con ingresos genuinamente vinculados a la exportación o al tipo de cambio.