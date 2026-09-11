El descenso de la variación mensual revitaliza las expectativas de estabilidad y anima a inversores ante un escenario de recuperación sostenida

Analistas prevén que la inflación anual cierre en 29,6%, condicionada por la quita de subsidios, la pauta cambiaria y las presiones por las elecciones.

El costo de vida acumula un alza del 21,3% en los primeros ocho meses, con una variación interanual del 33,5% tras la baja respecto al 2,1% de julio.

La inflación de agosto de 2026 alcanzó el 1,7% según el INDEC, marcando el registro mensual más bajo del año y el menor para ese mes desde 2017.

El sendero de desaceleración de los precios minoristas en la Argentina ratificó su marcha y anotó un registro clave para las metas macroeconómicas oficiales.

Tras conocerse que la inflación de agosto de 2026 llegó a 1,7% y tocó la marca más baja del año, el mercado financiero comenzó a recalibrar sus modelos de proyección para el último cuatrimestre, evaluando la sostenibilidad del ancla monetaria y fiscal frente al reacomodamiento de las tarifas de servicios públicos.

La medición difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) evidenció una retracción respecto del 2,1% anotado durante julio, marcando el nivel mensual más reducido desde 2017 para este mismo período.

Con este resultado, el costo de vida acumuló un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026, mientras que la variación interanual descendió al 33,5%.

Para los operadores de la City porteña, la confirmación de la cifra en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) descomprime la presión sobre los rendimientos de la deuda en pesos y abre una etapa de análisis quirúrgico sobre los componentes que empujan la canasta básica y aquellos que ya muestran signos de estabilidad duradera.

Qué señales deja el 1,7% en la inflación núcleo y las tarifas

El desglose técnico de los datos oficiales revela que la desaceleración no respondió a distorsiones transitorias ni a retrasos artificiales en los precios relativos, sino a una desaceleración de fondo.

"El dato de agosto confirma que la desinflación sigue su curso, exactamente en línea con lo que esperaba el REM y el mercado. El 1,7% es el registro más bajo del año y representa el nivel más bajo para un mes de agosto desde 2017", explicó Lorenzo Delhon, Portfolio Manager en Mills Capital Asset Management, en declaraciones a las que accedió iProUP.

El especialista remarcó el comportamiento de los tres pilares del índice oficial:

Inflación núcleo: Repitió el 1,8% mensual, consolidando un ritmo homogéneo en los bienes y servicios no sujetos a factores estacionales

Precios regulados: Registraron un alza del 2,2% mensual, motorizados por las adecuaciones tarifarias en transporte público, medicina prepaga, luz y gas

Precios estacionales: Finalizaron la rueda en terreno negativo con una baja del 0,9% mensual, amortiguados por retrocesos en indumentaria y servicios vinculados al turismo tras las vacaciones de invierno

"Que la inflación núcleo siga en la zona de 1,8% con estacionales en terreno negativo sugiere que la desinflación de fondo tiene tracción propia, no depende de un congelamiento de tarifas ni de un efecto base favorable", subrayó Delhon.

En esa línea, el portfolio manager apuntó que la secuencia del año muestra un retroceso consistente desde el 2,9% de enero: "La interanual en 33,5% todavía luce elevada, pero la mensualización del dato de agosto arroja una inflación anualizada del 22,4%, mucho más representativa de hacia dónde converge el proceso".

Inflación: cuáles fueron los rubros que más subieron y qué proyectan los expertos para fin de año

El impacto en las góndolas y en los servicios básicos mostró comportamientos dispares durante el octavo mes del año, con los costos fijos del hogar ubicándose al tope de los ajustes presupuestarios.

De acuerdo con el relevamiento sectorial compartido por Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, y al que accedió iProUP, los mayores incrementos se concentraron en vivienda, tarifas de luz y gas, seguidos por cuotas de colegios en el segmento educativo.

Por el contrario, los servicios de esparcimiento y entretenimiento mostraron una estabilidad absoluta, mientras que el rubro alimentos y bebidas recortó su ritmo de avance promedio, amortiguando subas puntuales en frutas y verduras frescas.

En cuanto al sendero hacia el cierre del ejercicio, desde Wise Capital trazaron un escenario de cautela fundamentado en las variables cambiarias: "Esperamos que este año cierre con una inflación de 29,6% y en 2027 se ubique por debajo de 23%. Es temprano para decir que perforará el 20% porque las elecciones harán que haya subas en el tipo de cambio con impacto en los precios de la economía".

Qué factores marcarán el pulso de los precios en el último cuatrimestre

La trayectoria del índice minorista entre septiembre y diciembre dependerá de cómo convivan la pauta cambiaria oficial y la administración de la liquidez con las presiones estacionales propias del fin de año:

Ajustes tarifarios pendientes: La continuidad en el esquema de quita de subsidios energéticos mantendrá a los servicios regulados corriendo por encima del promedio general del IPC

Dinámica salarial y consumo: Las paritarias de los principales gremios privados se negocian con ajustes mensuales más acotados para alinearse a la pauta del 2%, evitando presiones de costos de segunda vuelta en los comercios de cercanía

Pauta del dólar y reservas: La disciplina monetaria del Banco Central busca sostener el ancla nominal, en un contexto donde los inversores monitorean el ingreso de divisas de la cosecha tardía para evitar que una brecha cambiaria incipiente vuelva a trasladarse a los precios de los bienes transables

El equilibrio entre estos tres factores determinará si la Argentina logra consolidar una inflación mensual por debajo del 2% de cara al cierre del año o si las presiones estacionales y políticas generan un rebote transitorio en los últimos meses de 2026.