El dato marcó una desaceleración respecto al 2,1% de julio y llevó el acumulado anual al 21,3%, con una variación interanual del 33,5%

Javier Milei y Luis Caputo celebraron el dato como un logro, aunque canastas de pobreza e indigencia subieron 2,6%.

El INDEC reveló que Vivienda subió 2,8% y Prendas de vestir cayó 0,6%, mientras la inflación núcleo fue 1,8%.

La inflación de agosto en Argentina alcanzó 1,7%, su registro más bajo en 14 meses y desde 2017 para ese mes.

La inflación de agosto de 2026 en Argentina fue de 1,7%, el registro más bajo en 14 meses, según el INDEC.

El dato marcó una desaceleración respecto al 2,1% de julio y llevó el acumulado anual a 21,3%, con una variación interanual de 33,5%.

Aunque el Gobierno celebró la desaceleración del IPC, otros índices como las canastas de pobreza y de indigencia crecieron más de 2,6% en el mismo mes, algo que evidencia que los gastos fijos y los alimentos básicos aumentaron por encima del promedio general.

Inflación de agosto de 2026 en Argentina toca el 1,7%: categorías que más aumentaron

El informe oficial publicado el 10 de septiembre confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó por debajo del 2% mensual, en línea con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,8% impulsada por ajustes tarifarios. Le siguió Educación, con un alza de 2,5%, y Salud, con 2,4%. También se destacaron aumentos en Comunicación (2,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En contraste, Prendas de vestir y calzado registraron una caída de 0,6%, mientras que Recreación y cultura no tuvo variación.

La inflación de agosto sorprendió a todos con el dato más bajo en 14 meses

Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,7%, en línea con el promedio general, con fuertes incrementos en verduras, frutas y panificados.

La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 1,8%, mientras que los precios regulados treparon 2,2% por el impacto de electricidad, gas, transporte público y prepagas.

Los estacionales, en cambio, mostraron una baja de 0,9% por la caída en paquetes turísticos y prendas de vestir.

Con este resultado, Argentina se mantiene en el segundo lugar del ranking de inflación mensual en América Latina, detrás de Venezuela, que registró 8,9% en julio.

"Veníamos sobreponderado la deuda ajustable por inflación en un contexto donde el mercado esperaba menor inflación que nuestro escenario", precisó Thiago Marino, analista de renta fija de IOL.

Ante el reacomodamiento al alza de la inflación implícita en los precios de mercado, observamos un panorama extremadamente ajustado entre los rendimientos de la curva a tasa fija y la de ajustables por CER, con breakevens que dejan poco valor relativo en un sentido u otro (bajo nuestro escenario base)", agregó.

Milei, Caputo y Sturzenegger celebran en redes el dato de inflación

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron en redes sociales el dato de inflación de agosto, que se ubicó en 1,7%, el menor para ese mes desde 2017.

El resultado fue presentado como un logro clave del programa económico y generó mensajes efusivos de respaldo dentro del oficialismo.

Tras la difusión del informe del INDEC, Milei utilizó su cuenta en la red social X para expresar su entusiasmo con un mensaje que rápidamente se viralizó: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", en referencia a Caputo, a quien considera "el mejor ministro de Economía de la historia".

Por su parte, Caputo destacó que la inflación de agosto fue "la más baja en 14 meses y el menor ritmo para un mes de agosto desde 2017".

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a las celebraciones con un mensaje en redes: "Tardará un mes más, un mes menos, pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro Caputo. VLLC!".