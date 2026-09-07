La entidad redujo de 35% a 29% la tasa para tarjetas con atrasos recientes. Permite refinanciar hasta $30 millones en plazos de hasta 60 meses.

Esta baja del BNA reduce cuotas en 10,6% y se suma a las 109.507 operaciones de reestructuración en 2026.

La medida aplica a atrasos recientes (1-85 días), permitiendo financiar hasta $30 millones en plazos de 24 a 60 meses.

Banco Nación redujo la tasa para refinanciar deudas de tarjetas de crédito del 35% al 29% desde septiembre de 2026.

El Banco Nación (BNA) anunció una reducción de la tasa para refinanciar deudas, que pasa de 35% a 29% nominal anual a partir del 7 de septiembre del 2026.

La medida busca reducir el valor de las cuotas y facilitar la regularización de quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus pagos.

El cambio aplica a la alternativa destinada a clientes con atrasos recientes en sus tarjetas de crédito, de entre 1 y 85 días. La línea permite refinanciar hasta $30 millones, con plazos que van de 24 a 60 meses.

El Banco Nación ejemplificó el impacto de la medida con una deuda de $10 millones a 60 meses. Con la tasa anterior, la cuota estimada era de $354.900, mientras que con la nueva tasa se ubica en aproximadamente $317.400.

Esto representa una reducción de unos $37.500 por mes, equivalente a una baja de 10,6%. Si se mantiene durante todo el plazo, la diferencia nominal acumulada alcanza los $2,25 millones.

La medida se suma a las distintas alternativas que ofrece el BNA para clientes que necesitan reorganizar sus compromisos financieros.

Argentina encabeza la morosidad bancaria de América Latina, con un 7,6% de créditos al sector privado en situación irregular.

Qué opciones ofrece el Banco Nación para refinanciar deudas

La entidad cuenta con cuatro alternativas principales, según el tipo de deuda y el nivel de atraso.

Deudas dentro del Banco Nación: los clientes pueden consolidar sus compromisos mediante una financiación en pesos a tasa fija o en UVA. En el caso de las UVA, la tasa nominal anual es del 10% para quienes cobran sus haberes en el banco y del 15% para el resto, más el ajuste correspondiente por inflación

Deudas del BNA y otros bancos: existe una línea que permite reunir los compromisos en una financiación UVA. Para quienes cobran su sueldo en el Banco Nación, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación

Tarjetas con atraso reciente: para deudas con entre 1 y 85 días de mora, se puede acceder a una refinanciación en pesos de hasta $30 millones, con plazos de entre 24 y 60 meses. En este caso, la tasa baja desde el 35% hasta el 29%

Mora ya instalada: para deudas personales y comerciales con un mayor nivel de atraso, el BNA permite cancelar o reprogramar los compromisos con plazos de hasta 120 meses. La propuesta contempla tasas preferenciales e incentivos vinculados al cumplimiento de los pagos

La reducción de tasas llega mientras el Banco Nación registra un volumen significativo de operaciones de refinanciación durante 2026.

En lo que va del año, la entidad lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503.300 millones.

La nueva tasa se suma a las distintas alternativas que ofrece el banco según el tipo de deuda y el nivel de atraso.

Con esta medida, el BNA busca facilitar la regularización de los compromisos financieros y ofrecer condiciones más accesibles a los clientes que necesitan reorganizar sus pagos, especialmente en los casos de atrasos recientes.