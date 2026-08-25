Mariano Biocca defendió al sector ante la mora récord y advirtió que limitar las tasas excluirá del crédito formal a millones de personas

El sector impulsa el sistema de finanzas abiertas y mayor educación financiera para mitigar la morosidad sin restringir el acceso al financiamiento.

Mariano Biocca, director de la entidad, informó que 2,4 millones de usuarios fintech tienen mora, representando solo el 16,3% de la irregularidad total.

La Cámara Argentina Fintech advierte que imponer techos a las tasas de interés reduciría el acceso al crédito formal y excluiría a miles de personas.

El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, advirtió que poner un techo a las tasas de interés del crédito puede reducir el acceso al financiamiento formal y terminar excluyendo a millones de personas del sistema.

En una entrevista con Infobae, el referente del sector defendió el rol de las fintech en un contexto de mora récord que atraviesa a todo el sistema financiero argentino.

"Toda la evidencia empírica, o sea, los casos de verdad que han aplicado techo al costo del financiamiento, el resultado inmediato fue una restricción en la cantidad de personas que acceden a ese crédito formal, no una restricción en la demanda", sostuvo Biocca.

Para el ejecutivo, esa distinción es central: la demanda de crédito no desaparece cuando se limitan las tasas, sino que migra hacia circuitos informales donde no hay regulación ni protección al usuario.

Mora fintech: 2,4 millones de personas con atrasos en los pagos

Biocca puso cifras al problema y precisó que 2,4 millones de personas presentan algún tipo de retraso en el pago de cuotas con compañías fintech.

Sin embargo, remarcó que el sector concentra apenas el 16,3% del monto total en situación irregular en el crédito a familias, muy por debajo de lo que explican los bancos.

Los números surgen de un informe de la consultora Analytica basado en datos de la Central de Deudores del BCRA a mayo de 2026. Según ese relevamiento, el crédito total a familias asciende a $82,8 billones, de los cuales $13,5 billones se encuentran en situación irregular.

Los bancos concentran el 81,1% del crédito total y explican el 63,3% del monto en mora. Las fintech representan el 11,7% del crédito y el 16,3% del volumen irregular.

"En la foto actual de nuestro país, nos encontramos con un volumen mucho más alto del común de personas que están con algún grado de retraso en el pago de las cuotas", reconoció Biocca, pero aclaró que la situación atraviesa a todo el sistema financiero formal.

Créditos cortos y de bajo monto: cómo funciona el préstamo fintech

El director ejecutivo de la Cámara explicó que la estructura del crédito digital es muy distinta a la del bancario tradicional.

"Son créditos relativamente cortos y de relativo bajo monto. Un monto promedio, un crédito ofrecido por una empresa fintech está en torno a los $540.000", detalló. Esos préstamos están diseñados para devolverse en 14, 21 o 30 días, no en un año.

"Todos los casos que nos termina dando un costo financiero total tan elevado son siempre adelantos muy cortos de dinero", explicó Biocca. Esa dinámica responde a las necesidades de liquidez inmediata de usuarios con ingresos variables o informales que históricamente no accedieron a la banca tradicional.

La expansión del sector no tiene precedentes: antes de la pandemia, menos de medio millón de personas tenían un crédito fintech; hoy son más de 10 millones, de las cuales 3,8 millones no cuentan con un crédito bancario. Para ese segmento, las plataformas digitales fueron la única puerta de entrada al circuito formal.

Finanzas abiertas y educación financiera para frenar la morosidad

Frente al escenario de mora generalizada, la Cámara Argentina Fintech planteó cuatro ejes de acción:

Mejorar la información crediticia reduciendo el rezago de 60 días de la Central de Deudores

Impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas que promueve el BCRA

Revisar la carga impositiva que encarece el crédito

Promover la educación financiera como política pública

Biocca también respondió a las acusaciones de prácticas abusivas en la cobranza. "No es una práctica que realicen. De hecho, justamente al ser crédito formal, todas estas prácticas más vinculadas al hostigamiento y demás no son prácticas que suceden", afirmó. Explicó que cuando una fintech cede cartera morosa a un tercero, firma cláusulas de no hostigamiento.

El ejecutivo insistió en que todo el sector opera bajo regulación del Banco Central o de la Comisión Nacional de Valores e hizo hincapié en la transparencia que ofrecen las aplicaciones financieras.

"Hoy uno puede, como nunca antes en la historia del sistema financiero argentino, entrar a su aplicación bancaria o a su billetera y tener en simultáneo una gran cantidad de ofertas de crédito con la claridad de cuánto vas a sacar, cuáles son las cuotas, cuál es el plazo", sostuvo.

"Lo que mejor puede hacer una compañía que ofrece un crédito es a esa persona ofrecerle una alternativa que esa persona pueda efectivamente pagar, que le sirva y que sea un camino feliz de desarrollo", concluyó Biocca.