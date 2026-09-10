La empresa colocará bonos a 2036 con un spread de 130 puntos básicos sobre los Treasuries, un costo casi cuatro veces menor al riesgo país argentino

Aunque ingresos crecen 50%, la acción cae por inversión y riesgos de morosidad en su negocio fintech, advierte Moody's.

Mercado Libre emite bonos por u$s1.000M a 2036 para financiar expansión en LatAm con un spread bajo.

Mercado Libre volverá a los mercados de deuda internacionales por tercera vez para financiar su expansión en América Latina.

El grupo de e-commerce y fintech, que opera en 18 países, colocará u$s1.000 millones en bonos con vencimiento en 2036 a un diferencial de 130 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos comparables, informó Bloomberg. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales.

Es la primera colocación desde diciembre y apenas la tercera emisión internacional desde la oferta global inaugural de 2021. Sus bonos actuales con vencimiento en 2033 cotizaban con un rendimiento cercano al 5,7%, según datos recopilados por Bloomberg.

La operación la gestionan Allen & Company, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley y Santander.

Qué significa el spread de 130 puntos básicos para Mercado Libre

Es la prima de riesgo que el mercado le exige a Mercado Libre por encima de lo que rinde un bono del Tesoro estadounidense del mismo plazo: si el Tesoro a diez años rinde 4,5%, Mercado Libre paga aproximadamente 5,8% por el mismo dinero.

Ese punto y medio adicional es el precio de no ser el gobierno de Estados Unidos.

Para una compañía latinoamericana, 130 puntos básicos es un spread notablemente bajo. La comparación con el riesgo país argentino, que ronda los 500 puntos, muestra la magnitud de la diferencia: Mercado Libre se financia casi cuatro veces más barato que el soberano del país donde nació.

La razón está en las calificaciones crediticias. Los nuevos bonos tienen:

BBB- de Fitch

de Fitch BBB- de S&P Global Ratings

de S&P Global Ratings Baa3 de Moody's

Se trata del escalón más bajo del grado de inversión, pero grado de inversión al fin. Eso habilita la compra por parte de fondos institucionales que tienen prohibido comprar deuda especulativa.

Lucía Bregman, analista de crédito corporativo, explica por qué ese umbral define todo: "La diferencia entre BBB- y BB+ no es un escalón, es una frontera. Del lado de arriba te compran fondos de pensión, aseguradoras y mandatos institucionales con restricciones. Del lado de abajo, tu universo de compradores se achica drásticamente y el costo se dispara."

"Mercado Libre está parada justo en el borde, y eso explica por qué cada informe de las calificadoras se mira con lupa", agrega.

Por qué la acción de Mercado Libre cae si el negocio crece 50%

Acá está la tensión que define el momento de la compañía y que la emisión de bonos pone en evidencia.

Los números operativos son extraordinarios. Los ingresos crecieron un 50% interanual hasta u$s10.200 millones en el segundo trimestre, lo que marcó el trigésimo trimestre consecutivo con crecimiento de ventas por encima del 30%.

Pero la acción cerró en u$s1.867,46 el 9 de septiembre de 2026, con una caída del 3,01% en la jornada y del 5% en lo que va del año.

La explicación está en el margen, no en el volumen. Moody's señaló que los buenos resultados operativos, la posición de liderazgo en e-commerce latinoamericano y la solidez financiera respaldan la capacidad crediticia de la empresa. Pero advirtió: "Estas fortalezas se ven contrarrestadas por una menor rentabilidad, dado que la empresa está acelerando la inversión en logística, captación de clientes y su negocio crediticio, así como por los riesgos de financiación y de calidad de los activos asociados al rápido crecimiento del sector fintech".

En otras palabras, Mercado Libre vende mucho más pero gana proporcionalmente menos por cada peso vendido porque está invirtiendo en construir el futuro.

Qué riesgo ve Moody's en el negocio fintech de Mercado Pago

La calidad de los activos es el punto que más debería importarle a un lector argentino.

Mercado Pago no solo procesa pagos: presta dinero. Y el negocio crediticio tiene una lógica distinta a la del comercio electrónico. Cuando se vende un producto, la operación termina cuando el cliente paga. Cuando se presta plata, la operación recién empieza ahí.

El contexto local le da densidad a la advertencia. La morosidad en entidades no financieras ronda el 30% en Argentina, el segmento donde opera el crédito de billeteras y fintech, muy por encima del 12,8% del sistema bancario. En julio de 2026, según datos que anticipó la consultora 1816, unas 5,9 millones de personas tenían deudas en situación irregular.

Mercado Libre opera en 18 países y Argentina representa aproximadamente el 18% de sus ingresos consolidados, así que el riesgo está diversificado. Pero la observación de Moody's apunta precisamente a que el crecimiento acelerado en crédito trae aparejado un deterioro potencial de cartera que todavía no se manifestó del todo en los balances.

Martín Gutierrez, especialista en riesgo crediticio de plataformas digitales, plantea el desafío estructural: "El modelo de scoring alternativo de las fintech funciona muy bien mientras la economía crece y los ingresos de los usuarios se sostienen. Su verdadera prueba es un ciclo de deterioro como el que atraviesa Argentina. Mercado Libre tiene la ventaja de la escala regional para diluir ese impacto, pero la advertencia de Moody's es exactamente sobre eso: prestar rápido es fácil, cobrar es lo difícil."