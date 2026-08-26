El fundador de Mercado Libre respondió a las críticas y aseguró que los niveles de mora en la billetera virtual son menores que en los bancos

Un informe de Matías Fernández ubica a Mercado Pago con solo el 2,9% del monto total moroso del sistema financiero

Galperin defendió a Mercado Pago: su mediana de mora es de $116.000, muy por debajo de bancos públicos y privados

Marcos Galperin salió a responder las críticas por la morosidad en Mercado Pago y comparó los índices de deudas impagas de la billetera virtual con la de los bancos.

El fundador y CEO de Mercado Libre publicó en redes sociales: "La mediana de mora de los bancos públicos es $1,4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0,1 millón".

Además, remarcó que "del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre" mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%.

El descargo llegó después de que el economista Fernando Marull compartiera en redes datos sobre el bajo monto individual de mora en la plataforma, citando un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública.

Galperin apuntó contra "los perionistas escandalizados por la mora" y remarcó que "no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma".

El posteo de Marcos Galperin sobre la morosidad en Mercado Pago y los bancos

Cuánto pesa la mora de los bancos frente a las billeteras en Argentina

El informe de Fernández cruzó la base de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para reconstruir el mapa completo de la morosidad argentina.

El relevamiento identificó a 5.859.104 personas con al menos una deuda impaga, una cifra que casi se duplicó en menos de dos años: la proporción de deudores en mora pasó del 13,6% en julio de 2024 al 27,8% en junio de 2026.

Los bancos tradicionales concentran cerca del 65% del monto total impago, mientras que las entidades privadas agrupan el 45% de ese dinero, con 1,59 millones de personas en mora y una mediana de $1,46 millones por persona. El Banco Nación y el Banco Provincia explican, entre los dos, el 15% de los montos no cobrados del sistema.

Mercado Pago, en cambio, es la entidad con mayor cantidad de personas con deuda: supera los 6,5 millones de usuarios morosos, el 19% del total de deudores del sistema.

Pero esa masa de gente representa apenas el 2,9% del dinero en mora, con una mediana de $116.000 por persona, muy por debajo de los $260.000 de Naranja o los más de $500.000 de Brubank que citó el propio informe.

Por qué el informe llama a Mercado Pago el mejor alumno

El documento de Fernández sostiene que la lectura pública sobre la mora estuvo desenfocada: "Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor", porque buena parte de la cobertura mediática y las críticas personales a Galperin instalaron la idea de que el problema de la morosidad es prácticamente sinónimo de Mercado Pago, cuando los números muestran lo contrario.

La concentración del dinero impago está en el otro extremo de la pirámide: el 14,5% de los deudores con mayores compromisos acumula el 73% del volumen total en mora, mientras que el 40% de los morosos debe menos de un salario mínimo, hoy en $376.600.

El segmento de créditos rápidos no bancarios exhibe la tasa de incumplimiento más alta del sistema, con un promedio del 52%, y los jóvenes de 18 a 25 años ya registran una morosidad del 40,8%.

Cómo reaccionó Milei ante la polémica por la mora

El presidente Javier Milei retomó los datos del informe para cargar contra la cobertura periodística del tema. En sus redes sociales, sostuvo: "El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas".

El respaldo de Galperin a la gestión libertaria no se limitó a la mora. Días antes había cuestionado un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la caída del consumo en julio, y comparó ese dato con el crecimiento del 38% en moneda constante que registró Mercado Libre Argentina en el último trimestre, algo que Milei calificó como una "masterclass".

En paralelo, Mercado Libre presentó su balance trimestral con ingresos por u$s10.169 millones, un alza interanual del 50%, un EBITDA de u$s683 millones y una ganancia neta de u$s466 millones.

Para Fernández, el trasfondo del debate es estructural: el crédito hipotecario apenas representa el 1% del PBI argentino, contra el 45% en Estados Unidos, el 28% en Chile y el 10% en Brasil, un desfasaje que explica en parte la escasa movilidad social ascendente en el país.