La compañía lanza una serie de obligaciones negociables a largo plazo con incentivo impositivo ante la suba internacional del petróleo

La suscripción mínima es de u$s1.000 para inversores locales, quienes obtienen exención del Impuesto a las Ganancias sobre intereses y compraventa.

El instrumento tiene un plazo de 9 años con vencimiento en 2035, paga cupones semestrales y cuenta con jurisdicción legal del Estado de Nueva York.

YPF lanza una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) Clase XLIV por hasta u$s500 millones para financiar inversiones y refinanciar vencimientos.

El mercado de capitales argentino atraviesa una semana de intensa actividad corporativa para canalizar ahorros hacia el sector productivo. En una plaza donde empresas líderes como Tecpetrol y Mirgor apelaron a la misma herramienta para captar dólares y pesos, este miércoles es el turno de YPF, que sale a colocar una nueva serie de deuda privada para apuntalar sus proyectos de inversión y optimizar su perfil de pasivos financieros.

La salida bursátil de la petrolera coincide con un contexto internacional de fuerte volatilidad energética. La cotización del barril de crudo volvió a presionar al alza y se aproxima a la barrera de los u$s100 en los mercados globales ante la escalada de tensiones militares entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Ormuz, un factor que eleva la relevancia de los activos hidrocarburíferos de la cuenca neuquina.

En este marco, la colocación se posiciona en el radar de los ahorristas de perfil moderado y conservador que buscan poner a trabajar sus divisas ociosas a mediano y largo plazo en compañías de primera línea, con resguardo legal internacional y previsibilidad de cobro.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y qué beneficios tributarios tienen?

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda privada que emiten las empresas para obtener financiamiento en el mercado de capitales, ya sea para proyectos de infraestructura, ampliación operativa o refinanciación de deudas.

Al adquirir estos títulos, el ahorrista no compra acciones de la compañía ni asume el riesgo directo de su paquete accionario, sino que se convierte formalmente en su acreedor directo. A cambio de prestar su capital, adquiere el derecho contractual a percibir el reintegro total del dinero más una tasa de interés periódica prefijada en la misma moneda pactada.

Para el bolsillo del inversor particular, la herramienta presenta una ventaja decisiva frente a otras alternativas: para las personas humanas residentes en el país, las Obligaciones Negociables están exentas del Impuesto a las Ganancias sobre los intereses percibidos y sobre el resultado de compraventa, lo que permite que el rendimiento en dólares llegue 100% neto a la cuenta comitente.

¿Cuáles son las condiciones técnicas de la nueva emisión de YPF?

De acuerdo con la ficha técnica elaborada por Balanz, la empresa estructuró una colocación internacional bajo el formato de notas corporativas:

Instrumento: Obligaciones Negociables Internacionales Clase XLIV

Monto a licitar: Hasta u$s500 millones , ampliable hasta el monto máximo disponible fijado por la compañía

Moneda de integración y pago: Dólar Cable (divisa transferida al exterior o en cuenta comitente habilitada)

Plazo de vigencia: 9 años (vencimiento pautado hacia el año 2035)

Esquema de amortización: Formato Bullet, con la devolución del 100% del capital en un único pago al vencimiento

Pago de renta: Liquidación semestral de intereses, comenzando a efectivizarse a partir del noveno mes de emisión

Tasa de interés y precio: A determinar durante la subasta de posturas (se publicarán formalmente en el Aviso de Resultados)

Umbral mínimo de ingreso: u$s1.000 (y múltiplos de u$s1 por encima de ese piso)

Jurisdicción legal: Ley del Estado de Nueva York (Estados Unidos)

Horario límite de recepción: Miércoles 9 de septiembre de 2026 hasta las 13:00 horas

Los detalles de la nueva ON de YPF. Fuente: Balanz

¿Qué proyección hacen los analistas sobre la tasa y el uso de los fondos?

Desde el equipo de análisis de Inversiones Andinas explicaron que la petrolera busca captar entre u$s500 millones y u$s750 millones con el objetivo estratégico de recomprar y asegurar con antelación parte de los vencimientos de deuda corporativa que la firma debe afrontar en 2027.

"Se trata de una emisión a 9 años, con vencimiento en 2035 y formato bullet. Va a pagar cupones semestrales a una tasa que el mercado espera que se ubique entre el 7,75% y el 8% anual, lo cual resulta muy interesante frente a los rendimientos que ofrecen otras ON de compañías de Vaca Muerta, como Pampa Energía o Vista", destacaron.

Los analistas remarcaron además que este título se convertirá en la obligación negociable de mayor duración de la petrolera cotizando en el mercado, convirtiéndola en una alternativa atractiva para perfiles que priorizan la renta fija de largo aliento en activos de infraestructura energética.

¿Cómo comprar la ON en la licitación primaria o en el mercado secundario?

Para ingresar en la licitación primaria de este miércoles, los ahorristas deben contar con una cuenta comitente activa en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco local con saldo disponible en Dólar Cable, cursando la orden de compra antes de las 13:00 horas.

Aquellos inversores que no lleguen a participar de la subasta inicial o que deseen montos fraccionados tienen la posibilidad de adquirir el bono a partir de las próximas ruedas en el mercado secundario.

Una vez adjudicadas, las ON reciben un código de negociación (ticker bursátil) y comienzan a cotizar a diario en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). A través de la plataforma web o la aplicación móvil del broker, el usuario solo debe buscar la especie, seleccionar la moneda de pago y cursar la orden a precio de mercado para percibir los cupones semestrales hasta su vencimiento en 2035

El presente artículo tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos y no representa una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de ningún activo. Las Obligaciones Negociables son instrumentos de renta fija sujetos a riesgo crediticio y variaciones de mercado, por lo que cada inversor debe evaluar el prospecto de emisión y operar de acuerdo con su tolerancia al riesgo.