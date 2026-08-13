Con calificación AAA, la empresa eléctrica ofrece nuevas ONs en dólares a 36 meses con intereses semestrales y opción para pequeños inversores

* Ideal para inversores conservadores/moderados que buscan renta periódica en dólares y resguardo de capital.

* La ON Clase XXIV ofrece tasa fija semestral y amortización bullet a 36 meses, con calificación AAA de Fix Scr.

* YPF Luz emite Obligaciones Negociables (ON) Clase XXIV por hasta u$s30M, en Dólar MEP, para financiar expansión en energía limpia.

En un contexto donde los ahorristas buscan alternativas para dolarizar sus portafolios y obtener rendimientos periódicos en moneda dura, el mercado de renta fija privada suma una nueva colocación corporativa de alto impacto: la compañía YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) sale al mercado de capitales a licitar sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase XXIV, denominadas y pagaderas en Dólar MEP.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora y ALYC Balanz al que accedió iProUP, la compañía gestiona actualmente una capacidad instalada de 3.397 MW, cifra que equivale al 10% de la energía eléctrica generada en la Argentina.

Su matriz de negocios combina centrales de generación térmica con parques eólicos y desarrollos renovables distribuidos estratégicamente en todo el país.

El instrumento financiero busca captar dólares del mercado para continuar el plan de expansión e infraestructura en energía limpia que la firma sostiene desde 2013, ofreciendo a cambio una estructura de cobros periódicos para pequeños y grandes ahorristas.

¿Cuáles son las condiciones y características de la nueva ON Clase XXIV de YPF Luz?

Según la ficha técnica difundida por Balanz para la licitación que se desarrolla el jueves 13 de agosto de 2026 entre las 10:00 y las 16:00 hs, las condiciones operativas de la emisión presentan las siguientes definiciones:

Emisor: YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz)

Clase de la ON: Clase XXIV

Monto de emisión: Hasta u$s30 millones (ampliables hasta el monto total autorizado)

Moneda de suscripción y pago: Dólar MEP

Plazo de vencimiento: 36 meses

Tipo de tasa: Tasa fija licitada en la colocación primaria

Frecuencia de pago de intereses: Semestral

Estructura de amortización: Bullet (devolución del 100% del capital al vencimiento de los 36 meses)

Precio de emisión: 100% del valor nominal

Calificación de riesgo: AAA otorgada por Fix Scr (máxima escala de solvencia crediticia local)

Monto mínimo de ingreso: u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de ese piso

Ley aplicable: Argentina

¿Qué es una Obligación Negociable y cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

Una Obligación Negociable (ON) es un título de deuda emitido por una empresa privada para financiarse en el mercado de capitales.

En lugar de solicitar un préstamo bancario tradicional, la compañía recurre directamente a los inversores, comprometiéndose a devolver el capital prestado en un plazo estipulado junto con el pago de intereses periódicos (denominados cupones).

Puntos fuertes de las ON corporativas:

Previsibilidad de flujos: El inversor conoce de antemano el calendario de cobro de los cupones de interés y el cronograma de devolución de capital

Bajas barreras de entrada: Títulos como el emitido por YPF Luz permiten ingresar desde u$s100 , democratizando el acceso a instrumentos que antes estaban reservados a institucionales

Liquidez en mercado secundario: Si bien el plazo de la Clase XXIV es a 36 meses, el inversor que necesite recuperar su dinero antes del vencimiento puede vender sus títulos en la Bolsa en cualquier momento a precio de mercado

Resguardo frente al tipo de cambio: Al estar contratadas y liquidadas en Dólar MEP, protegen el capital frente a variaciones en la cotización de la moneda local

Puntos débiles y riesgos a evaluar:

Riesgo de crédito (emisor): Depende de la capacidad de pago y solvencia financiera de la empresa emisora. En este caso, la calificación AAA otorgada por Fix Scr atenúa dicho factor

Riesgo de precio en mercado secundario: Si el inversor decide vender el título antes de los 36 meses, el precio puede cotizar por debajo de la par según la evolución de las tasas de interés globales y el riesgo país

¿Para qué perfil de inversor se recomienda la ON de YPF Luz?

Por su perfil de riesgo y la previsibilidad de sus pagos semestrales en moneda dura, la nueva ON de YPF Luz resulta recomendada para perfiles de inversión conservadores a moderados.

Es una herramienta pensada para ahorristas que buscan salir de la inmovilización de dólares en caja de ahorro o billete, obteniendo una renta periódica superior a la de los depósitos bancarios con el respaldo de una firma líder de infraestructura energética.

Conviene recordar que toda decisión de colocación de capitales o asignación de ahorros exige que los inversores evalúen minuciosamente su perfil de riesgo y sus metas financieras antes de tomar posiciones en el mercado. Informarse a través de fuentes oficiales y realizar consultas periódicas con asesores financieros matriculados ante la CNV constituye la salvaguarda esencial para resguardar el patrimonio.